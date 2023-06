Exposition: Fishlove fait poser les stars contre la surpêche

De Judi Dench à Sean Penn : voici pourquoi, depuis 2009, les célébrités posent nues avec des poissons.

Lorsque le mot "poisson" vient à l'esprit, il n'évoque peut-être pas une image systématiquement sexy. Cependant, que se passe-t-il si certaines des personnalités les plus célèbres et les plus attirantes du monde posaient nues aux côtés de ces créatures marines ?

C'est précisément ce que fait l'organisation Fishlove depuis 2009.

Leur but? Sensibiliser à la nécessité de protéger les écosystèmes marins de la Terre et de promouvoir des pratiques de pêche durables.

Les sujets photographiques vont de l'estimée Dame Judi Dench, lauréate d'un Oscar, au fondateur visionnaire de Virgin Richard Branson, en passant par l'immensément talentueuse Helena Bonham Carter.

Aujourd'hui, Fishlove s'apprête à repousser les limites une fois de plus avec le lancement d'une exposition photographique audacieuse et stimulante intitulée "Ending EU Overfishing: The Decade Past and the Decade to Come", placée de manière poignante devant le Parlement européen à Bruxelles.

Pourquoi la nudité ?

Helena Bonham Carter pose nue avec un thon obèse, 2015 John Swannel

La décision d'utiliser la nudité comme moyen de communication pourrait soulever quelques sourcils, mais Fishlove croit fermement qu'exposer la vérité nue sur la surpêche est bien plus important que la simple valeur de choc.

Ces portraits captivants, mettant en vedette des célébrités qui ont généreusement prêté leur influence à la cause, visent à amener le spectateur à reconnaître l'impact néfaste de la surpêche sur nos océans.

Fishlove estime que si la gestion des pêches de l'UE a fait des progrès, elle n'a pas tenu son engagement à mettre fin à la surpêche.

"Avec la crise actuelle du climat et de la biodiversité, il est temps que les décideurs de l'UE s'inspirent du courage de ces célébrités et prennent des mesures audacieuses pour transformer la gestion de la pêche afin de garantir la santé des écosystèmes marins et de lutter contre le changement climatique", indique le communiqué de l'organisation.

Qu'attendre de l'exposition de Bruxelles ?

Emma Thompson et Greg Wise posent nus avec un sabre noir Cleared

Lancée le 6 juin, l'exposition Ending EU Overfishing présentera des portraits de 20 célébrités différentes, dont Dame Judi Dench, Helena Bonham Carter, Sean Penn, Gillian Anderson, Emma Thompson avec Greg Wise et Rutger Hauer.

Bruxelles accueillera cette exposition jusqu'au vendredi 9 juin, laissant suffisamment de temps aux visiteurs pour réfléchir à leur propre relation avec les océans.

Le Muséum des sciences naturelles accueillera également un gala contre la surpêche mettant en vedette des célébrités comme Jean-Marc Barr, Greta Scacchi et Rainer Bock.

Pendant le gala, Fishlove dévoilera une nouvelle série d'images, mettant en vedette d'autres célébrités qui se sont ralliées à la cause, notamment Rainer Bock, Lubna Azabal, Claudia Gerini, Danica Curcic, Lena Melcher et Jessie Buckley.

Nicolas Bro pose nu avec un cabillaud de la Baltique, 2018 Alan Gelati

Mélanie Laurent pose nue avec un crabe, 2013 Denis Rouvre