Marina Abramović invite les visiteurs à se faufiler entre des mannequins nus

Pendant des décennies, Marina Abramović a constamment testé les limites de sa propre endurance physique et mentale. Aujourd'hui, son travail est présenté dans le cadre de la première rétrospective de l'artiste serbe au Royaume-Uni.

Marina Abramović, la célèbre artiste de performance serbe, est honorée par une prestigieuse exposition rétrospective à la célèbre Royal Academy of Arts de Londres.

PUBLICITÉ

Réputée pour repousser sans relâche les limites de l'endurance physique et mentale au nom de l'art, l'œuvre unique et provocante de Marina Abramović a été rassemblée pour une incroyable exposition dans la capitale britannique.

Cette rétrospective marque notamment la première exposition consacrée par la Royal Academy of Arts à une artiste féminine et la première incursion de l'institution dans le domaine de l'art de la performance.

Les visiteurs sont également encouragés à s'engager activement dans le monde de l'art de la performance.

L'une des entrées de l'exposition est gardée par deux mannequins nus, invitant les visiteurs à se faufiler dans l'étroit passage qui les sépare, dans une pièce intitulée Imponderabilia, interprétée à l'origine par Abramović et Ulay en 1977.

Qui est Marina Abramović ?

L'artiste serbe Marina Abramovic pose debout sur l'une de ses œuvres d'art lors d'un photocall à la Royal Academy of Arts (RA) à Londres Credit: AFP

Au cours d'une carrière longue de cinq décennies, Marina Abramović a été acclamée dans le monde entier en tant que pionnière de l'art de la performance.

Elle est célèbre pour avoir constamment testé les limites de sa propre endurance mentale et physique tout au long de son travail – et pour avoir invité le public à la suivre dans son processus.

L'artiste serbe a eu un impact considérable sur le monde de l'art grâce à des œuvres spectaculaires, notamment Rhythm 0 en 1974, où Marina Abramović a invité le public à interagir avec elle en utilisant l'un des 72 objets disposés sur une table devant elle dans un espace événementiel de Naples.

Alors que les gens commençaient timidement – en lui offrant une rose ou un baiser – la performance de six heures s'est terminée avec un pistolet chargé pointé sur sa tête.

Marina Abramovic, à droite, et un visiteur du Museum of Modern art jouent "The Artist is Present" le 15 mars 2010 à New York Credit: AP Photo

Des œuvres ultérieures, dont The Artist Is Present(2010), présentée au Musée d'art moderne de New York, ont encouragé les spectateurs à s'interroger sur leurs propres émotions en restant assis en silence face à Marina Abramović, pendant plus de 700 heures.

La réponse a été stupéfiante, puisque plus de 1 500 personnes de tous horizons ont participé à cette expérience partagée, souvent émues aux larmes par le lien profond qu'elles ont tissé avec l'artiste.

Que propose l'exposition ?

Une assistante de la galerie pose avec une œuvre d'art intitulée "Four Crosses" de l'artiste serbe Marina Abramovic, lors d'un photocall à la Royal Academy of Arts de Londres Credit: AFP

L'exposition propose un voyage immersif à travers son œuvre, en présentant non seulement des objets et des accessoires utilisés lors de ses performances audacieuses, mais aussi un trésor de photos et de vidéos capturant ces moments profonds d'expression artistique.

PUBLICITÉ

L'une de ses performances les plus emblématiques, "Balkan Baroque", présentée à la Biennale de Venise en 1997, figure en bonne place dans l'exposition.

Dans cette œuvre viscérale, Marina Abramović lave méticuleusement un tas d'os couverts de sang, reflet de son lien profond avec son héritage, ce qui lui a valu le prestigieux prix du Lion d'or.

En outre, l'exposition de la Royal Academy dévoile quatre performances en direct, interdites à la fois à la couverture médiatique et à l'enregistrement des visiteurs, réalisées par d'autres artistes pour le compte de l'artiste serbe.

"Nude with Skeleton" - Performance en direct de Madinah Farhannah Thompson Credit: Royal Academy of Arts London / David Parry

La plus captivante de ces réimaginations est sans doute The House with the Ocean View (La maison avec vue sur l'océan), où les artistes résideront dans un espace confiné pendant 12 jours consécutifs, 24 heures par jour.

Axel Rüger, secrétaire et directeur général de la Royal Academy of Arts, s'exprime sur l'importance de l'exposition : "il est vrai que la Royal Academy n'a pas beaucoup travaillé sur l'art de la performance par le passé, c'est donc un tout nouveau chapitre pour nous".

PUBLICITÉ

"Marina passe en quelque sorte le relais à la prochaine génération de jeunes artistes de la performance, qui réinterprètent ses performances", ajoute-t-il.

La rétrospective est présentée à la Royal Academy of Arts du 23 septembre au 1er janvier 2024.

Voir la vidéo ci-dessus pour un aperçu de l'exposition.