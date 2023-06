"Linda veut du poulet" récompensé au Festival du film d'animation d'Annecy

Par Euronews

Le film d'animation français a remporté le Cristal du long-métrage lors du prestigieux festival international.

Le Festival international du film d'animation d'Annecy a rendu son verdict en récompensant le long métrage français "Linda veut du poulet".

Avec plus de 100 pays représentés, et la projection de centaines de courts et longs métrages, Annecy s'est imposé comme le hub de l'animation mondiale.

Remporter le Cristal du long-métrage est une consécration et un aboutissement pour les réalisateurs du film.

"C'était incroyable d'être ici, de présenter le film, explique Sébastien Laudenbach. Il y a beaucoup de pression car lorsque l'on présente un film d'animation devant des gens qui font eux aussi des films, on sait que l'on va être jugé sur tous les aspects."

"Ils ont vu grandir ce film à Annecy, raconte Chiara Malta. Dès l'écriture et à chaque étape de fabrication, on était là. C'est une conclusion stupéfiante mais c'était presque dans l'ordre des choses."

"Linda veut de poulet" raconte l'histoire d'une maman qui aura du mal à tenir sa promesse de faire à sa fille un poulet aux poivrons, un jour de grève en France.

Drôle, tendre et impertinent à la fois, c'est un coup de cœur pour beaucoup de festivaliers.

Le Prix du Jury récompense une œuvre engagée

Le Prix du Jury est lui revenu au Hongrois Áron Gauder pour “Four Souls of Coyote”, un film sur les peuples amérindiens privés de leurs terres. Une œuvre puissante et profondément politique, qui montre que l'animation n'est pas seulement réservée qu’aux enfants.

"Je pense vraiment que Disney, Pixar et Marvel mettent en avant l'aspect "familial" et c'est pourquoi on a d'abord pensé que c'était pour la famille et les enfants, dit le réalisateur. Mais il y a beaucoup de films d'animation qui abordent des sujets sérieux et je pense que les gens devraient en voir davantage".

Le Festival du film d'animation d'Annecy est devenu au fil des ans un rendez-vous mondial incontournable pour les films d'animation, de tous genre, tous styles et tous formats confondus. D'un côté la créativité, de l'autre le business : les deux pôles du cinéma réunis dans un même festival.