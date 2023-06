La Hongrie remporte plusieurs prix au Festival du film d'animation d'Annecy

La Hongrie se distingue cette année dans le milieu de l'animation en remportant la Palme d'or du court métrage au dernier Festival de Cannes, ainsi que de nombreux prix au Festival d'Annecy, le plus grand rendez-vous de l'animation au monde.

Au Festival du Film d'Animation d'Annecy, le plus grand rendez-vous mondial du genre, la Hongrie a brillé de mille feux.

3 films ont été récompensés dans les principales catégories, et notamment "27" de la réalisatrice Flóra Anna Buda qui a remporté le Cristal du meilleur court métrage.

Pour elle, les récompenses attribuées au films hongrois ne sont pas un hasard.

Effectivement, la Hongrie avait déjà une riche histoire en matière de production et de formation de professionnels du cinéma, ce qui a donné naissance à une armée de professionnels hautement qualifiés alors que la demande de création de films, d'émissions de télévision et de séries plus nombreuses et/ou plus longues est forte, notamment pour l'animation.

"La Hongrie s'est développée au cours des dix dernières années. Tous les diplômés hongrois sont des personnes fantastiques et très talentueuses qui rencontrent de plus en plus de succès" Flóra Anna BUDA réalisatrice

"27" avait aussi reçu au dernier Festival de Cannes la Palme d'or du court métrage, tous genres confondus. Le film est coproduit entre la France avec Miyu Productions et la Hongrie avec la société Boddhah.

L'histoire d'une jeune femme dont les phantasmes vont l'aider à transcender son quotidien.

Une réussite autant narrative que visuelle : le film est visible en intégralité (interdit au moins de 12 ans) ici.

Dans la catégorie long métrage, le Prix du Jury est quant à lui revenu à "Four Souls of Coyote" dÁron Gauder.

Un film puissant et engagé, à travers le destin tragique des indiens d'Amérique, des génocides d'hier aux pipelines destructeurs d'aujourd'hui, comme en témoigne son interview pour Cineuropa.

Le réalisateur hongrois a tenu a collé au plus près de la réalité, et le film va voyager désormais à travers le monde, il vient de recevoir un prix à Shanghai entre autres.

"Il s'agit d'un film sur les Américains, les Amérindiens, et nous avons donc essayé d'être aussi précis que possible parce que nous sommes hongrois. C'est la première grande étape et nous avons déjà participé à quelques festivals en Amérique. Áron GAUDER réalisateur

Enfin, le Prix du Jury "Contrechamps" a récompensé "Tony, Shelly and the Magic Light", une coproduction entre la Hongrie, la Slovaquie et la République Tchèque, dans la grande tradition du stop-motion d'Europe Centrale.

Délicat, tendre et poétique, un bonheur de douceur pour les petits comme pour les grands.

A lire sur Euronews Culture la critique en anglais du film.

A regarder sur le site du distributeur la bande-annonce.

