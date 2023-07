Par David Mouriquand (adapté de l'anglais)

Avec Speak Now (Taylor’s Version), Taylor Swift place un quatrième albums dans le top 10 du Billboard 200 et bat le précédent record de Barbra Streisand du plus grand nombre d'albums n°1 des charts pour une artiste féminine.

Taylor Swift a battu le record du plus grand nombre d'albums numéro 1 par une artiste féminine et est également devenue la première femme de l'histoire à avoir quatre albums dans le Top 10 en même temps.

Le dernier réenregistrement de Swift, "Speak Now (Taylor's Version)" sorti le 7 juillet dernier, a débuté à la première place après s'être écoulé à 716 000 exemplaires. Il s'agit du 12e album numéro 1 de sa carrière, dépassant le total de la précédente détentrice du record, Barbra Streisand.

Cinq albums de la chanteuse de 33 ans figurent actuellement dans le top 25 du Billboard 200 (qui agrège les ventes, écoutes en streaming et d'autres éléments pour aboutir à un classement de popularité des albums) : "Speak Now (Taylor's Version)", "Midnights", "Lover" et "Folklore".

Taylor Swift est à égalité avec Drake pour le troisième plus grand nombre d'albums numéro 1 aux États-Unis et n'est devancée que par les Beatles (19) et JAY-Z (14) pour le plus grand nombre d'albums numéro 1 dans l'histoire.

Swift mène actuellement sa tournée Eras Tour, qui a connu des problèmes de billetterie, Ticketmaster ayant interrompu les ventes pour les dates françaises de la tournée. La tournée Eras a été prolongée jusqu'en 2024.