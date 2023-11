Chaleur extrême au Brésil : Taylor Swift reporte son concert après la mort d'une de ses fans à Rio

La température ressentie a atteint 59°C vendredi matin à Rio, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré dans cette ville.

Taylor Swift a reporté un concert de sa tournée "Eras", à Rio de Janeiro, samedi, en raison des températures record et de l'inquiétude pour la sécurité du public.

Une fan de 23 ans est décédé lors de son concert nocturne le vendredi 17 novembre dernier, selon un message posté sur l'Instagram de la chanteuse.

"J'écris ceci depuis ma loge dans le stade. La décision a été prise de reporter le spectacle de ce soir en raison des températures extrêmes à Rio", confie la chanteuse dans un message manuscrit partagé sur les médias sociaux.

"La sécurité et le bien-être de mes fans, des autres artistes et de l'équipe sont et seront toujours prioritaires", ajoute-t-elle.

Enquête criminelle ouverte

La cause du décès d'Ana Clara Benevides Machado, qui a consulté un médecin au stade olympique Nilton Santos, pendant le concert de vendredi, n'a pas encore été annoncée.

Le bureau du procureur général de Rio a ouvert une enquête criminelle et a déclaré que le corps d'Ana Clara Benevides Machado était en cours d'examen.

Fans et et personnalités publiques ont réagi à sa mort avec indignation, en supposant qu'elle était liée à une chaleur extrême.

Rio et la majeure partie du Brésil font face à des températures record cette semaine dues à une vague de chaleur dangereuse et prolongée.

Vendredi, la température maximale en journée à Rio était de 39,1 degrés Celsius, mais avec un ressenti bien plus chaud.

La température ressentie a atteint 59°C vendredi matin à Rio, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré dans cette ville.

L'eau interdite dans le stade malgré une chaleur record

Les fans qui ont assisté au spectacle de vendredi se sont plaints de ne pas avoir été autorisés à emporter de l'eau dans le stade, malgré le temps étouffant.

Elizabeth Morin, 26 ans, qui a récemment quitté Los Angeles pour s'installer à Rio, décrit des conditions dignes d'un sauna.

"Il faisait extrêmement chaud. Mes cheveux étaient trempés de sueur dès que j'entrais dans le stade", se souvient-elle. "À un moment donné, je devais vérifier ma respiration pour m'assurer que je n'allais pas m'évanouir".

Elizabeth Morin affirme avoir bu beaucoup d'eau, mais avoir vu "un grand nombre de personnes en détresse" et d'autres "criant pour avoir de l'eau".

Elle déclare qu'elle a pu obtenir de l'eau sur la ligne de touche de la zone où elle se trouvait, mais qu'il était beaucoup plus difficile d'accéder à de l'eau depuis d'autres parties du stade, "surtout si vous craigniez de perdre votre emplacement".

Pendant le spectacle, Taylor Swift a interrompu sa prestation et a demandé depuis la scène qu'on apporte de l'eau à un groupe de personnes qui avaient réussi à attirer l'attention de la chanteuse, selon Elizabeth Morin.

"Ils brandissaient leurs téléphones en disant "on a besoin d'eau"", se souvient-elle.

Avant le concert, des milliers de fans ont également attendu des heures sous un soleil de plomb avant d'être autorisés à entrer.

De l'eau gratuite sera disponible lors des concerts

Alors que les températures continuaient de grimper samedi, les autorités fédérales ont annoncé que de l'eau serait désormais disponible gratuitement, lors des concerts et autres grands événements.

Le ministre de la justice, Flávio Dino, a écrit sur X (anciennement Twitter), qu'à l'avenir, au Brésil, "les bouteilles d'eau à usage personnel, dans un matériau approprié, seront autorisées lors des concerts et des festivals et que les producteurs de spectacles devront fournir de l'eau potable gratuite et facilement accessible".

Le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, indique, dans un message publié sur X, que "la perte de la vie d'une jeune femme (...) est inacceptable" et exige davantage de personnel et d'ambulances, lors des prochains spectacles.

Toutefois, la décision a été prise de reporter le concert du Eras Tour samedi pour des raisons de sécurité.