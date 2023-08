Deux semaines après que Jason Aldean a publié le clip vidéo de son tube controversé "Try That in a Small Town", Tyler Childers a livré ce que certains appellent une restauration de la vraie musique country.

Les fans de musique country choisissent leur camp, car deux des plus grands chanteurs du genre ont publié des clips musicaux qui ont des points de vue radicalement différents sur la manière dont la scène musicale country devrait être représentée.

La controverse entourant la chanson "Try That in a Small Town" de Jason Aldean n'a pas fait les gros titres avant la sortie du clip vidéo qui l'accompagne, le mois dernier.

La vidéo montre Jason Aldean et son groupe devant un palais de justice blanc et lumineux à Columbia, dans le Tennessee. La place où la vidéo a été filmée s'est révélée par la suite être le lieu d'émeutes raciales en 1946 et d'un lynchage en 1927.

Tandis que Jason Aldean lance des avertissements à ceux qu'il dépeint comme apportant une violence injustifiée dans une petite ville, le clip vidéo alterne des séquences de manifestants pour les droits civiques s'affrontant avec la police et des séquences de vidéosurveillance de vols à main armée. Il reprend même de nombreuses séquences de manifestations et d'émeutes dans plusieurs pays européens en les faisant passer pour des événements survenus aux États-Unis.

Peu après la mise en ligne du clip, les critiques ont reproché au chanteur d'inciter à la violence et d'encourager l'autodéfense raciste.

En dépit de ces critiques, la chanson a été très bien accueillie par les amateurs de musique country : "Try That in a Small Town" a été visionnée 25 millions de fois sur YouTube en quelques semaines seulement et s'est hissée à la première place du classement Hot 100 du Billboard.

Le contre-récit de Tyler Childers

À l'opposé du récit édifiant de Jason Aldean, le clip de la chanson "In Your Love" de Tyler Childers montre une facette plus tendre et plus douce de la musique country, tout en abordant des questions sociales.

Bien que les paroles racontant l'histoire de ce qu'il faut pour aimer quelqu'un puissent s'appliquer à n'importe quel contexte, le clip vidéo montre clairement l'amour dont parle Tyler Childers.

Se déroulant dans une ville minière fictive des années 1950, le clip suit la vie de deux mineurs homosexuels qui tombent amoureux et font face à la discrimination de leurs collègues, tout en s'appuyant sur un réseau d'amis. L'histoire prend un tournant lorsque l'un des hommes tombe malade, victime du fameux poumon noir, une maladie respiratoire qui affecte généralement les mineurs de charbon.

Dans une interview accordée à NPR, Tyler Childers a expliqué que l'une des raisons qui l'ont poussé à écrire une histoire d'amour homosexuelle était qu'il voulait que les membres de sa famille se sentent représentés dans la musique country, une industrie qui n'est pas réputée pour sa tolérance à l'égard de la communauté LGBTQ+.

"L'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce clip est que mon cousin, qui est comme mon grand frère, est gay", explique Tyler Childers. "Il m'a beaucoup appris sur le chant ; il a été mon premier critique sévère. Et le simple fait de penser qu'il n'avait pas de clip sur CMT lui parlait".

Silas House, le scénariste du clip, explique que Tyler Childers voulait humaniser l'expérience d'une communauté qui est souvent laissée de côté dans la musique.

"Il veut raconter une telle histoire parce qu'il a des amis et de la famille qui sont membres de la communauté LGBT et qui font aussi partie de l'histoire des Appalaches", explique Silas. "Il s'agit d'histoires humaines, pas d'histoires politiques".

Si la décision d'inclure une communauté souvent ignorée dans la musique country a conduit certains fans à affirmer qu'ils avaient perdu tout respect pour Tyler Childers, beaucoup d'autres ont loué le clip et la chanson pour avoir raconté des histoires vraies sur la vie des habitants des Appalaches, tout en restant fidèles aux sonorités traditionnelles de la musique country.

Fractures historiques dans la musique country

Les fans de musique country ne sont pas étrangers aux controverses et aux désaccords politiques. L'un des incidents les plus connus s'est produit en 2003 lorsque Natalie Maines des Chicks, anciennement les Dixie Chicks, a déclaré devant une foule à Londres qu'elle avait "honte que le président des États-Unis vienne du Texas", en référence au président de l'époque, George W. Bush, avant l'invasion de l'Irak.

La musique du groupe a ensuite été retirée de nombreuses stations de radio country à travers les États-Unis pour protester contre ce que beaucoup ont qualifié de "commentaires antiaméricains".

Bien que la musique country soit aujourd'hui étroitement associée à la droite aux États-Unis, certains des chanteurs les plus célèbres du genre sont issus de milieux gauchistes.

Johnny Cash, Loretta Lynn, Willie Nelson et Kris Kristofferson, entre autres, se sont tous exprimés en faveur des droits des travailleurs, ainsi que contre la guerre et le racisme, à la fois dans leurs chansons et dans leur vie publique.