"Nous cessons de faire des choses que nous avions réussi à faire sans problème, comme serrer des mains dans la rue". Alors que le mois des fiertés touche à sa fin, les militants mettent en garde contre une polarisation du discours public qui devient de plus en plus violente.

Sortir dans la rue en ayant peur, lâcher la main de son partenaire ou éviter les démonstrations publiques d'affection sont des pratiques de plus en plus courantes dans des villes européennes apparemment libres et tolérantes. La capitale espagnole, Madrid, en est un bon exemple.

"Regarder en arrière devient banal", déclare Ramón Martínez, écrivain et militant de la COGAM. "Autour de moi, je constate que les personnes LGBT commencent à cesser de faire des choses que nous avions réussi à faire sans être inquiétés".

Les rapports d'agressions homophobes en Espagne sont montés en flèche au cours du premier trimestre de l'année. L'un des cas les plus récents est celui de deux jeunes hommes qui ont été agressés par un groupe de cinq garçons alors qu'ils s'embrassaient sur la plage pendant les festivités de la Sant Joan à Barcelone.

Muchos amigos míos empezaron a buscar clases de autodefensa Ramón Martínez Escritor y activista de COGAM

Ramón Martínez considère que le passage à tabac de Samuel Luiz à La Corogne, il y a deux ans, a marqué un tournant décisif. "Depuis, beaucoup de mes amis ont commencé à chercher des cours d'autodéfense", explique-t-il. "Beaucoup de gens ont commencé à se rendre compte que le problème s'aggravait" et ils craignent que l'Espagne continue à reculer dans la conquête des droits jusqu'à ce qu'elle atteigne la situation de la Pologne ou de la Hongrie.

En tant qu'enseignant, Ramón Martínez a constaté le contraste entre "une génération absolument libre et totalement visible" qui vit ensemble dans les écoles et "une génération qui a recommencé à exprimer sa phobie des personnes LGBT de manière très véhémente."

"Beaucoup de gens ont profité de la montée de l'extrême droite pour sortir de leur propre armoire à haine."

La haine est sortie de l'armoire, encouragée sans complexe par des partis d'extrême droite comme Vox. Dans sa bannière électorale, le groupe dirigé par Santiago Abascal a jeté à la poubelle les droits des LGBTQIA+, le féminisme entre autres.

Après les élections régionales et municipales de mai dernier en Espagne, les alliances entre la droite et l'extrême droite ont permis à Vox d'entrer dans de nombreux conseils municipaux. Parmi ses premières mesures, l'élimination des drapeaux arc-en-ciel des bâtiments publics et l'interdiction des manifestations contre la violence masculine.

"Le problème que nous avons actuellement, c'est que nous sommes encore dans un processus de régression symbolique", explique le militant de la COGAM. "La prochaine étape commence déjà à me faire peur, car elle ne serait pas symbolique, mais légale, ouvrant la porte à un changement social que je crains", déplore-t-il, au vu des sondages pour les élections générales du 23 juillet en Espagne, qui annoncent une victoire du Parti populaire avec Vox.

"Ce que nous voyons malheureusement de plus en plus, c'est qu'il y a des forces antidémocratiques et populistes qui utilisent les personnes LGBT et leurs droits pour les entraîner au milieu des débats. Il s'agit de stratégies visant à détourner l'attention de problèmes tels que la corruption", comme c'est le cas en Hongrie, ajoute Katrin Hugendubel, directrice politique de l'ILGA-Europe.

Les discours de haine se transforment en violence

Ces symboles ne sont que le début d'une vague de régression des droits des lesbiennes, gays, trans, bisexuels, intersexués et queers qui suit la montée de l'extrême droite en Europe.

En Italie, la récente arrivée au pouvoir de la candidate d'extrême droite Giorgia Meloni a déjà eu des conséquences pour les familles homoparentales. Le procureur de la ville de Padoue, dans le nord du pays, a déclaré illégaux les actes de naissance de 33 enfants nés de couples lesbiens.

En mars, le gouvernement avait demandé aux municipalités de ne plus enregistrer les enfants nés de parents de même sexe, dans un pays où la loi n'autorise toujours pas le mariage entre personnes de même sexe. Le pays a légalisé les unions civiles entre personnes de même sexe en 2016, sous un gouvernement de centre-gauche.

Una mujer con su hijo en la marcha anual del Orgullo en Roma, Italia, el sábado 26 de junio de 2021. Gregorio Borgia/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

À cela s'ajoutent les lois anti-LGTB en Hongrie, qui ont également été reproduites en Roumanie. Les lois et les discours de haine ont des conséquences, même dans les pays les plus tolérants, comme l'Espagne.

Les incidents violents dans la rue ont augmenté, mais aussi "la discrimination dans les écoles et sur le lieu de travail", explique M. Hugendubel, en raison de la "haine transphobe" qui entoure la nouvelle "loi trans" du gouvernement progressiste de Pedro Sánchez.

La violence à l'encontre des personnes LGBT en Europe a atteint son plus haut niveau depuis dix ans. C'est ce que révèle le rapport 2023 de l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, transsexuels et intersexués d'Europe (ILGA-Europe).

Un an s'est écoulé depuis l'attaque d'un lieu de rencontre homosexuel à Oslo, en Norvège, au cours de laquelle un homme armé a ouvert le feu, tuant deux personnes et en blessant 21 autres.

Il ne s'agit pas de la seule attaque meurtrière contre des personnes homosexuelles en 2022. En Slovaquie, deux personnes ont été abattues par un extrémiste de droite devant un magasin de Bratislava.

Ce ne sont là que quelques exemples de la violence homophobe "sans précédent" signalée par ILGA-Europe entre janvier et décembre 2022 dans 16 pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Selon l'organisation, il existe une relation de cause à effet évidente entre les discours de haine et cette violence "qui ne disparaîtra pas ou ne diminuera pas tant que les décideurs politiques ne comprendront pas qu'ils doivent prendre le problème à bras-le-corps."

Mais pour Ramón Martínez, le discours de haine, bien qu'il soit le terreau de la discrimination, n'est pas le seul coupable. "C'est presque une conséquence du succès du mouvement LGBT", explique-t-il. Les droits obtenus et les avancées rapides provoquent une réaction qui se double d'une montée de l'extrême droite.

Il souligne également "l'affaiblissement des mouvements sociaux LGTBI classiques" dans l'affirmation de leurs positions.

Mapa de la situación política y jurídica de los países de Europa en materia de derechos LGTBIQ+. ILGA-Europe

Quelques évolutions positives

Katrin Hugendubel estime que "la complaisance" d'il y a quelques années est révolue et "qu'il y a une mobilisation qui fonctionne". Au niveau européen, elle se félicite que des pays s'unissent pour contraindre des membres comme la Slovaquie ou la Hongrie à respecter les droits des LGBT.

La dernière Rainbow Map, qui est produite chaque année par ILGA-Europe et qui classe la situation juridique et politique des personnes LGBTI dans 49 pays européens, montre également des aspects positifs tels que l'introduction de lois en faveur du groupe.

La semaine dernière, l'Estonie est devenue le premier État balte à légaliser le mariage homosexuel. En outre, plusieurs pays ont introduit la reconnaissance légale du genre par autodétermination et l'interdiction des mutilations génitales intersexes au cours des douze derniers mois.

"La Finlande, l'Écosse et l'Espagne ont adopté des lois très avancées, de bonnes choses se produisent donc", souligne Katrin Hugendubel. "Même la Pologne a progressé cette année, car les tribunaux ont interdit les exigences en matière de stérilisation."

Mais elle rappelle que les progrès ne sont pas acquis et que "nous devons tous être plus courageux et faire plus de bruit, avec tous les outils qui existent pour s'assurer que nous ne revenons pas en arrière."