Les lauréats sont choisis dans les catégories suivantes : comportement animal, portraits d'animaux, thème de la conservation, photographie créative de la nature et paysages sauvages et animaux dans leur habitat.

Les lauréats des prix photographiques NatureinFocus de cette année ont été annoncés lors du festival Nature inFocus, qui s'est tenu au Jayamahal Palace à Bangalore, en Inde.

Qu'il s'agisse du portrait réconfortant d'un bonobo prenant soin d'un petit de mangouste ou d'une bataille féroce pour les droits d'accouplement entre les mâles bouquetins de Nubie dans le désert de Zin en Israël, ces images capturent des moments uniques de l'histoire naturelle et abordent des questions cruciales en matière de conservation.

Les gagnants ont été sélectionnés parmi les 24 000 photographies soumises par 1 500 photographes du monde entier.

Vous trouverez ci-dessous une collection étonnante de quelques-unes des images gagnantes et hautement recommandées du concours.

Gagnant du concours "Comportement animal" : "Shell I Eat You ?" de Sankhesh Dedhia

"Shell I Eat You ?" par Sankhesh Dedhia Credit: Nature inFocus / Sankhesh Dedhia

Cette superbe photo d'action capture un moment d'histoire naturelle rarement vu, où le légendaire Arrowhead de Ranthambhore pêche une tortue molle indienne dans le lac pour son déjeuner. Le régime alimentaire d'un tigre dans la nature peut être très varié, car le félin peut s'attaquer à pratiquement tout ce qui se trouve sur son territoire, même une tortue. La preuve !

Gagnant du concours "Comportement animal" : "A Love Like No Other" par Afroj Sheikh

"A Love Like No Other" par Afroj Sheikh Credit: Nature inFocus Awards / Afroj Sheikh

Pris dans la ligne de mire d'un léopard affamé, la mère vulnérable et son bébé langur avaient peu de chances de survivre. La chasse et la poursuite ont conduit le prédateur et sa proie en haut d'un arbre avant que la mère ne succombe à l'emprise suffocante du grand félin. Mais en embrassant la mort, la mère a pu sauver sa progéniture.

Gagnant du concours "Comportement animal : "A Sappy Alliance" par Avinash PC

"A Sappy Alliance" par Avinash PC Credit: Nature inFocus Awards / Avinash PC

Les relations symbiotiques sont légion dans le monde naturel ! Mais aucune n'est aussi douce et sucrée que la relation mutuelle entre les fourmis et les pucerons. Les pucerons sont de minuscules insectes suceurs de sève qui nuisent gravement aux plantes. Ils sécrètent un liquide riche en sucre, le miellat, dont les fourmis raffolent ! À tel point que les fourmis protègent ces insectes des autres prédateurs et les guident même vers les parties les plus saines de la plante afin de maintenir un flux régulier de miellat sucré !

Gagnant du prix "Accent sur la conservation": "Cry Me a River" par Hiren Pagi

"Cry me a river" par Jo Anne McArthur Credit: Nature inFocus Awards / Jo Anne McArthur

Le feu de brousse australien de 2020 a eu des effets dévastateurs sur la faune et la flore. On estime que trois milliards d'animaux ont été tués ou déplacés dans les incendies de cette saison. L'ONG "Vets For Compassion" a travaillé activement dans la région de Mallacoota, dans l'État de Victoria, pour trouver et sauver des koalas et d'autres animaux touchés par les incendies. Ils se sont frayés un chemin au-delà des barrages, recherchant les animaux dans les zones les plus gravement touchées. Sur cette photo, le vétérinaire Chris Barton cherche des survivants au milieu d'une plantation d'eucalyptus brûlée.

Gagnant du prix "Paysage sauvage & animaux dans leur habitat" : "The Things You Do for Love" par Amit Eshel

"The Things You Do for Love" par Emit Ashel Credit: Nature inFocus Awards / Emit Ashel

On dirait le décor du prochain "Mission Impossible" , mais pour les bouquetins de Nubie, les terrains rocheux de haute altitude sont leur maison. Cette espèce vulnérable de bouquetin est connue pour de nombreuses choses : ses grandes cornes semi-circulaires, sa capacité à escalader les montagnes avec facilité et les combats territoriaux auxquels se livrent les mâles pendant la saison du rut. Les mâles commencent par montrer leurs cornes impressionnantes pour affirmer leur domination. Si cela ne suffit pas, il est temps de passer à l'escalade en poussant et en bousculant l'adversaire et en lui donnant littéralement des coups de cornes. Les bouquetins se dressent également sur leurs pattes arrière lorsqu'ils s'apprêtent à attaquer.

Gagnant du prix "Paysage sauvage & animaux dans leur habitat": "Worlds Apart" par Dileep SS

"Worlds Apart" par Dileep SS Credit: Nature inFocus Awards / Dileep SS

Pensez à Dubaï et la première chose qui vous vient à l'esprit, ce sont des merveilles architecturales qui donnent l'impression que le ciel est à portée de main. Les grands immeubles sont peut-être la marque de fabrique de Dubaï, mais un autre monde coexiste avec l'éblouissement, où la vie sauvage prospère dans le désert. L'image juxtapose ces deux mondes - les gratte-ciel imposants et les sables sans fin - et nous rappelle gentiment de regarder au-delà du béton.

Lauréat du concours "Photographie créative de la nature" : "All That Glitters Are Spores" par Anirban Dutta

"All That Glitters Are Spores" par Anirban Dutta Credit: Nature inFocus Awards / Anirban Dutta

Les poils sont les poils protecteurs de couleur vive des larves du papillon de nuit. L'effet pailleté est dû à la libération de spores par les champignons. Lorsque le photographe a trouvé les larves juste à côté des champignons sporulants, il n'a pas voulu rater l'occasion de capturer un cadre dramatique, et il l'a été !

Gagnant de la catégorie "Photographie créative de la nature" : "Symmetry in Mimicry" par Arkaprava Ghosh

"Symmetry in Mimicry" par Arkaprava Ghosh Credit: Nature inFocus Awards / Arkaprava Ghosh

Le mimétisme est la plus haute forme de flatterie, dit-on. Mais dans le monde animal, c'est l'un des meilleurs mécanismes de défense. Ici, l'écumeur des forêts se positionne judicieusement sur la liane vivace Phanera vahlii pour ressembler à une inflorescence. Remarquez comment les libellules ont levé leur abdomen à l'unisson ? Tromper un prédateur n'a jamais semblé aussi complexe.

Gagnant de la catégorie "Portraits d'animaux" : " The Bonobo and His Pet " par Christian Ziegler

"The Bonobo and His Pet" par Christian Ziegler Credit: Nature inFocus Awards / Christian Ziegler

Le dernier grand singe à avoir été décrit, le bonobo, est l'un de nos plus proches parents vivants. Ici, un bonobo sauvage qui a attrapé un petit de mangouste s'en occupe comme d'un animal de compagnie. Il a ensuite relâché l'animal sain et sauf. Ce comportement n'a été observé qu'une seule fois par le professeur Barbara Fruth sur ce site.

Gagnant du concours "Portraits d'animaux" : "Inspector Booby" par Suliman Alatiqi

"Inspector Booby" par Suliman Alatiqi Photograph: Suliman Alatiqi/2023 Nature inFocus Photography Awards

Les fous bruns passent une grande partie de leur vie en haute mer. Leur maladresse sur terre leur a valu leur nom, dérivé du mot espagnol bobo, qui signifie stupide ou idiot. Ce sont d'excellents fourrageurs de la mer qui plongent pour se nourrir d'anchois, de sardines, de calmars et de crevettes. Le photographe a observé cet individu plonger sa tête sous l'eau à de courts intervalles et s'est mis en position pour capturer un portrait en gros plan de l'oiseau du point de vue de sa proie.

Lauréat "Jeune photographe" : "Raiders of Hives" par Pranav Mahendru

"Raiders of Hives" par Pranav Mahendru Photograph: Pranav Mahendru/2023 Nature inFocus Photography Awards

Dans les forêts denses de Satpura, un couple de buses orientales s'attaque à une ruche. Ces rapaces chassent pour se nourrir dans les ruches et les nids de guêpes mais, contrairement à ce que leur nom suggère, ils préfèrent les larves d'abeilles et de guêpes au miel proprement dit.

Lauréat "Jeune photographe" : "Slender in the Night" par Arnav Deshpande

"Slender in the Night" par Arnav Deshpande Photograph: Arnav Deshpande/2023 Nature inFocus Photography Awards

Comme les araignées avec lesquelles on les confond généralement, les opiliones ont également huit pattes, la plupart longues et minces par rapport à leur corps. Ce sont des fossiles vivants, les "Daddy Longlegs" originaux, qui sont restés inchangés pendant des millions d'années. Par une nuit pluvieuse, le jeune photographe a repéré cet opilion abrité dans une crevasse, les gouttes de pluie scintillant sur ses membres.

Mention spéciale "Paysage sauvage et animaux dans leur habitat" : "The Land of Stripes" par Amit Vyas

"The Land of Stripes" par Amit Vyas Photograph: Amit Vyas/2023 Nature inFocus Photography Awards

Si l'essence de Ranthambore pouvait être capturée en une seule image, ce serait celle-ci. Ce n'est qu'une fois par lune bleue que le paysage devient aussi brumeux à Ranthambore. Et lorsqu'un tigre choisit le moment opportun pour se montrer, c'est presque trop beau pour être vrai. L'architecture historique du paysage, ses espèces et la toile de fond céruléenne créent une image magique.

Mention spéciale "Paysage sauvage et animaux dans leur habitat" : "The Rarest of Them All" par Sergey Gorshkov

"The Rarest of Them All" par Sergey Gorshkov Photograph: Sergey Gorshkov/2023 Nature inFocus Photography Awards

Le léopard de l'Amour est l'un des félins les plus rares au monde. Ce félin en danger critique d'extinction est confronté à plusieurs menaces, dont le braconnage pour sa fourrure. Bien que des habitats adéquats soient présents en Russie et en Chine, ces léopards sont menacés par la rareté des proies.

Mention spéciale "Comportement animal" : "It's a Cat-eat-cat World" par Karthik Mohan Iyer

"It’s a Cat-eat-cat World" par Karthik Mohan Iyer Photograph: Karthik Mohan Iyer/2023 Nature inFocus Photography Awards

Il faut un moment avant de s'exclamer : "Woah ! Bien que les tigres et les léopards partagent la même base de proies, ils ont tendance à ne pas s'affronter et à se tenir à l'écart les uns des autres. Mais lorsqu'ils sont menacés par la concurrence, les tigres peuvent éliminer d'autres prédateurs de leur territoire, comme les léopards.

Mention spéciale "Comportement animal" : "Lights Will Guide You Home" par Merche Llobera

"Lights Will Guide You Home" par Merche Llobera Photograph: Merche Llobera/2023 Nature inFocus Photography Awards

Un groupe de dauphins à long bec replonge dans les eaux magnifiquement éclairées de l'océan Pacifique, créant cette scène étonnante d'une avalanche de cétacés. On peut voir l'un des dauphins fixer l'objectif de l'appareil photo, ce qui ajoute une touche de curiosité et de connexion à l'image.

Mention spéciale "Jeune photographe" : "Gecko's Garage" de Vidyun Hebbar

"Gecko’s Garage" par Vidyun Hebbar Photograph: Vidyun Hebbar/2023 Nature inFocus Photography Awards

Le gecko diurne d'Andaman ou gecko vert émeraude est un gecko de couleur vive endémique des îles Andaman. Le jeune photographe était en vacances lorsqu'il a repéré cette créature timide tapie à l'intérieur d'un abat-jour.