Baleines, ours, lynx : les projets européens de réensauvagement pour rencontrer des animaux sauvages de manière responsable

Par Sarah Faith

Voici comment partir à la rencontre de la faune et de la flore époustouflantes de l'Europe... mais de manière responsable!

Sarah Faith est rédactrice de contenu et de valeurs pour l'agence de voyage militante Responsible Travel.

L'Europe est fière de ses grands prédateurs emblématiques, de sa faune aviaire spectaculaire et de certaines des dernières étendues de nature sauvage qui restent au monde.

Alors, troquez vos vacances à la plage contre vos jumelles et partez en safari, car la faune et la flore européennes ont besoin de votre aide.

Selon l'Agence européenne pour l'environnement, la biodiversité de l'Europe diminue à un rythme alarmant. Mais il y a de l'espoir. Des projets de réensauvagement menés sur l'ensemble du continent ramènent la vie là où elle disparaît, et le tourisme peut les soutenir. Voici où observer la faune et la flore en Europe cette année.

Repérer les castors et les baleines dans les Highlands et les îles (Écosse)

"Dans toute l'Europe continentale, il existe de nombreux exemples où la nature se rétablit de manière spectaculaire, montrant ce qu'il est possible de faire en lui donnant plus d'espace et de liberté", déclare Peter Cairns, directeur exécutif de Scotland : The Big Picture, qui a pour objectif de transformer la nature sauvage écossaise par le ré-ensauvagement et la réintroduction d'espèces plus importantes comme le castor, le lynx et même le loup.

"Le retour de la faune et de la flore s'accompagne d'un regain d'intérêt de la part des populations, qui voient de plus en plus d'opportunités dans les paysages réensauvagés.

Vous pouvez contribuer à faire valoir les arguments économiques en faveur de la faune lors d'une croisière en petit bateau pour observer les baleines, les dauphins, les requins pèlerins, les phoques et les oiseaux de mer autour de l'île de Mull et des îles environnantes.

Les pygargues à queue blanche sont un point fort et leur présence sur Mull est une réussite en matière de conservation, puisque 22 couples de cet oiseau autrefois disparu au Royaume-Uni ont élu domicile sur l'île.

Une croisière de sept jours vers Mull, Islay, Luing, Shuna et Jura avec St Hilda Sea Adventures coûte à partir de 1 330 £ (1 560 €) par personne.

Les safaris aux portes de l'Écosse ne s'arrêtent pas là. Le parc national de Cairngorms, qui abrite un quart des espèces menacées de Grande-Bretagne, abrite des balbuzards, des aigles royaux, des cerfs en rut, des martres des pins et même des chats sauvages.

Rencontrez les personnes qui se sont engagées à préserver les Cairngorms pour la nature - et repérez les castors - lors d'un voyage avec Écosse : The Big Picture. Quatre jours dans le Great Glen coûtent à partir de 995 £ (1 166 €) par personne. Tous les bénéfices sont reversés aux efforts de réensauvagement de l'organisation caritative.

Les castors ont été réintroduits dans la nature écossaise. Scotland The Big Picture

Rencontrer des ours bruns dans le sud des Carpates, en Roumanie

L'une des dernières grandes régions sauvages d'Europe se trouve dans les prairies alpines, les forêts et les pics imposants des Carpates méridionales. La Roumanie possède la plus grande population d'ours bruns d'Europe en dehors de la Russie, ainsi que certaines des meilleures chances d'observer des loups et des lynx.

Vous pourrez les observer depuis des refuges isolés mais confortables gérés par la Fondation Conservation Carpathia, qui a pour objectif de transformer la région en un Yellowstone européen - une vaste zone sauvage protégée qui stimulera la biodiversité et procurera un revenu durable aux populations locales, en harmonie avec la nature.

Un voyage de quatre jours avec Travel Carpathia coûte à partir de 460 euros par personne, tous les bénéfices étant reversés à la Foundation Conservation Carpathia. Il comprend trois nuits d'hébergement en pension complète au refuge de Comisu, sur la crête sud des monts Fagaras, et les services d'un guide local expérimenté.

Partez à la rencontre des ours en Roumanie avec Travel Carpathia. Travel Carpathia

Observer les baleines de manière responsable aux Açores, au Portugal

Vers la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, les baleines bleues croisent dans les eaux entourant les Açores, faisant le plein de plancton lors de leur voyage annuel vers l'Arctique.

L'avant-poste verdoyant de l'Atlantique au Portugal offre l'une des meilleures occasions d'Europe d'observer ces énormes créatures - les plus grandes de notre planète - depuis le pont d'un bateau pneumatique rigide.

Les excursions responsables d'observation des baleines ne vous emmèneront pas trop près de ces géants, afin de ne pas les déranger dans leurs déplacements, mais des guides experts en biologie marine vous donneront les meilleures chances de les apercevoir.

Vous les verrez avec la Dolphin and Whale Connection, dans le cadre d'un circuit de huit jours consacré aux baleines bleues, à partir de 1 295 GBP (1 520 €) par personne. Si vous manquez l'espèce vedette, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'autres cétacés - rorquals communs, baleines à bosse, cachalots et dauphins - à apercevoir également.

Observez les baleines et les dauphins aux Açores, au Portugal. The Dolphin and Whale Connection

Apercevoir des ours polaires au Spitzberg, dans l'Arctique norvégien

Dans l'archipel rocheux du Svalbard, en Norvège, les ours polaires sont plus nombreux que les humains, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits - et l'un des plus accessibles - pour apercevoir l'une des espèces les plus emblématiques de la planète.

Cependant, les voyages dans l'un des environnements les plus fragiles d'Europe doivent être mûrement réfléchis. Les effets du changement climatique sont plus prononcés ici : Le Spitzberg se réchauffe six fois plus que la moyenne mondiale, entraînant le recul des glaciers et la disparition de la glace de mer.

Lors d'une croisière en petit bateau avec Aqua Firma, vous voyagerez à la voile dans la mesure du possible afin de minimiser l'empreinte carbone de votre voyage. Il est fréquent d'apercevoir des ours polaires, des morses, des phoques et des oiseaux marins. Une aventure de huit jours en pension complète coûte à partir de 2 607 £ (3 055 €) par personne.

Les ours polaires sont plus nombreux que les humains dans la région arctique norvégienne du Svalbard. Aqua Firma - R van Meurs

Protéger les tortues caouannes en danger à Céphalonie, en Grèce

Chaque année, les tortues caouannes migrent vers Céphalonie pour se reproduire et pondre leurs œufs sur les plages de sable doux du sud de l'île. Voyagez de mai à mi-août pour apercevoir les femelles qui reviennent sur le rivage, et d'août à octobre pour avoir une chance de voir les jeunes tortues qui descendent vers la mer.

Cependant, en raison de la pression croissante exercée par le développement côtier, ces tortues sont aujourd'hui menacées d'extinction. Vous pouvez contribuer à leur protection en participant à ces vacances de volontariat avec POD Volunteer.

Passez deux semaines à surveiller et à protéger les nids de tortues, à enregistrer les niveaux de pollution lumineuse, à observer le comportement des tortues et à aider les nouveaux-nés à rejoindre la mer en toute sécurité. Coût à partir de 649 £ (760 €) par personne.

Promenade dans la nature en Andalousie, Espagne

L'intérieur des terres, loin des costas, offre un aperçu du côté sauvage de l'Andalousie. Les lynx ibériques parcourent les collines couvertes de chênes et de lièges du Parque Natural de la Sierra de Andújar, à environ une heure de Cordoue, tandis que plus au sud, le Parque Natural Torcal de Antequera, rocheux et d'un autre monde, offre d'excellentes possibilités d'observation du bouquetin ibérique, du faucon pèlerin et de l'épervier.

Pour d'autres merveilles ornithologiques, la lagune de Fuente de Piedra - le plus grand lqc de la péninsule ibérique - accueille la deuxième plus grande colonie de flamants roses d'Europe.

Les lynx, en particulier, sont insaisissables et vous aurez besoin d'un guide local expert pour avoir une chance de les apercevoir. Rejoignez un zoologiste local pour un voyage de six jours avec Royle Safaris, à partir de 1 495 £ (1 752 €) par personne.