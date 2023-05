De nouvelles preuves d'ADN suggèrent qu'il existe potentiellement des centaines de prédateurs félins au sommet de la hiérarchie en Grande-Bretagne, alors que des groupes locaux jouent les détectives de la faune pour prouver leur existence.

Au début du mois de mai, alors qu'elle circulait dans les Highlands écossais, Lottie Hodson, une touriste, aperçoit une tache noire et lisse à la lisière d'un arbre. Prévenant son frère Ed et leur amie Bella Firth, le trio arrête sa voiture. "J'ai pointé du doigt la fenêtre et ai dit "arrêtez la voiture, il y a une panthère", raconte Lottie à Euronews Green.

"C'était une zone boisée et la créature était plus grosse qu'un labrador, avec une longue queue et toute noire, d'un noir de jais", explique-t-elle.

Sans doute imprudemment, ils sortent de la voiture pour tenter de retrouver l'animal, mais celui-ci a déjà disparu. Dans le pub local, certains ont dit qu'il s'agissait peut-être d'un "chat kellas", mais quoi qu'il en soit, c'était une chose très cool à voir", ajoute-t-elle.

Les chats kellas, qui n'ont été identifiés qu'en 1984, sont issus d'un croisement entre le chat sauvage écossais, originaire des Highlands, et un chat domestique. Ils sont généralement noirs, ont une longue queue et sont beaucoup plus grands que les chats de compagnie ordinaires.

Cependant, les experts pensent que ce que Lottie a vu aurait très bien pu être un gros chat : Une panthère noire du genre Panthera pardus, née à l'état sauvage et vivant en liberté, mais secrète et presque invisible pour le public.

De nouveaux éléments révélés récemment apportent une nouvelle preuve que les grands félins pourraient être en liberté en Grande-Bretagne.

Des échantillons de poils prélevés sur une clôture en fil barbelé près du site d'un mouton mort dans le sud de l'Angleterre ont été testés positifs à l'ADN de panthère noire après qu'une équipe de tournage d'un documentaire a suivi l'échantillon jusqu'à un laboratoire.

Une panthère noire. Canva

Lâchers de grands félins

Les experts pensent qu'il y a eu quelques "libérations" au cours du siècle dernier qui ont permis à la population de grands félins de Grande-Bretagne de rester en bonne santé.

Le premier a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les zoos se sont débarrassés des grands félins parce qu'ils n'étaient pas en mesure de leur fournir un régime strict à base de viande chère et rationnée.

Le deuxième événement majeur s'est produit après 1976, lorsqu'une nouvelle législation a rendu illégale la vente d'animaux exotiques dans les magasins britanniques, comme Harrods. Les particuliers qui ne voulaient pas se conformer aux nouvelles règles strictes concernant la détention de grands félins chez eux les ont donc libérés.

Au fil des ans, des animaux gardés comme animaux de compagnie ou dans des zoos et des cirques privés, qui se sont échappés ou dont les propriétaires n'étaient plus en mesure de s'occuper correctement, ont probablement été libérés.

"Il existe 40 espèces de chats sauvages au total, mais ceux qui nous intéressent en Grande-Bretagne sont ceux qui sont assez grands pour tuer un cerf. C'est le critère avec lequel nous évaluons une photographie ou parlons à un témoin, nous nous demandons s'ils sont assez grands pour tuer un cerf, car c'est la proie de leur écosystème", explique Rick Minter, expert amateur en grands félins et biologiste de terrain, qui suit et documente les observations dans son podcast Big Cat Conversations.

"Le grand félin le plus souvent décrit est de loin la panthère noire. On l'appelle aussi léopard noir ou léopard mélaniste. Ils ressemblent aux jaguars noirs, mais en plus élancés, et comme les autres grands félins du monde, ils sont beaucoup plus furtifs qu'ils ne le pensent. Ils nous considèrent comme un risque de blessure et non comme des proies", explique Mme Minter à Euronews Green.

Environ 80 % des observations de grands félins en Grande-Bretagne chaque année concernent des animaux de type panthère noire. Les pumas, les lions de montagne ou les couguars (Puma concolor) représentent 15 % des observations, le reste étant constitué de quelques observations de lynx (Felis lynx), selon les experts.

"Nous observons ces trois espèces de façon constante d'année en année", explique M. Minter. "Par ailleurs, dans environ un quart des cas, les gens sont accompagnés d'un chien ou d'un cheval et ces animaux réagissent à la présence d'un grand félin à proximité."

"Ce n'est pas seulement l'homme qui réagit, c'est aussi un autre animal qui réagit de manière effrayée à la présence de quelque chose", ajoute-t-il.

Combien y a-t-il de grands félins et de quoi se nourrissent-ils ?

Pour avoir une population saine et établie de panthères noires ou de pumas bronzés, les experts estiment qu'il devrait y avoir un minimum de 300 individus de chaque espèce répartis sur l'ensemble du territoire britannique.

Dans leur aire de répartition naturelle, les panthères noires peuvent parcourir jusqu'à 50 km et, s'il y a des groupes de femelles, les mâles se déplacent d'un groupe à l'autre pendant la saison de reproduction.

Leur principale source de nourriture en Grande-Bretagne est le cerf - et on estime à deux millions le nombre de cerfs errant dans le pays.

Les panthères ou les pumas doivent tuer un grand cerf adulte une fois par semaine et le manger en deux fois. Ensuite, ils jeûnent entre deux tueries ou "grignotent" des proies plus petites, comme des lapins.

"En 2023, j'ai vu de mes propres yeux deux carcasses de cerfs fraîchement tués et complètement éviscérés, que je ne pense pas avoir été charognés par des renards après avoir été tués sur la route. Et j'ai vu des photos d'environ sept autres carcasses", déclare Rick Minter, spécialiste des grands félins.

Les cerfs ont été dépecés chirurgicalement, comme il s'y attendrait lors de l'abattage d'un grand félin.

Cette caractéristique ne serait pas non plus visible si un animal élevé en zoo avait chassé le cerf, ce qui, selon lui, est une autre indication de l'existence de populations bien établies de grands félins en Grande-Bretagne.

Un puma nouvellement né est vu avec sa mère Maeli, le 26 août 2020 au jardin zoologique de Paris, également connu sous le nom de "Zoo de Vincennes". STEPHANE DE SAKUTIN/AFP or licensors

Selon les biologistes amateurs, les grands félins sont beaucoup moins enclins à s'attaquer aux moutons, préférant apparemment les cerfs sauvages. Minter raconte qu'un garde-chasse l'a contacté pour lui faire part de ses soupçons de prédation par les grands félins au rythme de quatre ou cinq moutons par mois.

À titre expérimental, il a trempé la moitié du troupeau de moutons dans un insecticide et un fongicide et n'a trouvé des moutons morts que dans l'autre moitié du troupeau, qui n'avait pas été traitée.

Lorsqu'il a ensuite plongé les moutons restants dans l'insecticide et le fongicide, les morts n'ont été constatées que dans la première moitié du troupeau, lorsque les produits chimiques s'étaient dissipés.

L'implication est que les grands félins sont dissuadés par les odeurs artificielles des moutons traités aux produits chimiques et préfèrent les cerfs naturels.

"Lorsque nous prélevons une carcasse, il est difficile d'obtenir de l'ADN, mais cela prouve que les personnes qui donnent des descriptions sont correctes", explique M. Minter.

"Scientifiquement, c'est important, car il pourrait s'agir de notre propre sous-espèce évolutive de léopard noir ici en Grande-Bretagne. Dans leurs habitats sauvages de Java et de la péninsule malaise, leur nombre diminue en raison du braconnage, de sorte que notre population domestique pourrait être nécessaire pour sauver l'espèce", ajoute-t-il.

Si les grands félins ne sont pas stressés et s'ils ont suffisamment à manger, Minter affirme qu'ils resteront à l'écart des humains.

"Ils ont plus peur de nous que nous n'avons peur d'eux."