Interdiction de "Barbie" : le Koweït interdit le film alors que le Liban le censure pour "promotion de l'homosexualité"

L'interdiction koweïtienne intervient alors que le ministre libanais de la culture a demandé aux autorités de censurer le film pour "promotion de l'homosexualité et de la transsexualité".

Le Koweït a annoncé l'interdiction de Barbie afin de protéger "l'éthique publique et les traditions sociales", peu après qu'un ministre libanais a demandé aux autorités de son pays d'interdire le film dans les salles de cinéma pour "promotion de l'homosexualité".

Selon l'agence de presse officielle KUNA, un porte-parole du ministère koweïtien de l'information a déclaré que le film, qui a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial depuis sa sortie, "promulgue des idées et des croyances étrangères à la société koweïtienne et à l'ordre public".

Le ministère a également interdit le film d'horreur australien Talk to Me, qui figure également en bonne place dans notre liste des meilleurs films de l'année jusqu'à présent, pour des raisons similaires. Talk to Me met en scène un acteur transsexuel.

Au Liban, autrefois considéré comme l'une des régions les plus libérales du Moyen-Orient, le ministre de la culture Mohammad Mortada a annoncé qu'il avait demandé au ministère de l'intérieur libanais de "prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire la projection" de Barbie dans le pays.

Le film "promeut l'homosexualité et la transsexualité ... soutient le rejet de la tutelle du père, sape et ridiculise le rôle de la mère, et remet en question la nécessité du mariage et de la famille", a-t-il déclaré.

Le film devait être projeté dans les cinémas libanais à partir du 31 août.

Le Liban a été le premier pays arabe à organiser une semaine de la fierté homosexuelle en 2017 et est généralement considéré comme un refuge pour la communauté LGBTQ+ dans le Moyen-Orient largement conservateur. L'appel à l'interdiction de Barbie intervient dans le cadre d'une campagne anti-LGBTQ+ croissante au Liban, menée par le groupe armé Hezbollah.

Dans un discours prononcé le mois dernier, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a demandé aux autorités libanaises de prendre des mesures contre les matériels qu'il considérait comme promouvant l'homosexualité, y compris de les interdire. Il a déclaré que l'homosexualité représentait un "danger imminent" pour le Liban et qu'il fallait "y faire face".

La sortie de_Barbie_ a également été retardée dans la province pakistanaise du Punjab en raison d'un "contenu répréhensible", ont déclaré des responsables le mois dernier, et le film a déjà été interdit au Viêt Nam en raison d'une scène représentant une carte du monde fictive, critiquée pour avoir prétendument montré les revendications de la Chine dans la mer de Chine méridionale, qui fait l'objet d'un litige. Les Philippines ont autorisé la projection du film, mais ont demandé à ce que la carte de la mer contestée soit floutée.