Six candidates à Miss Univers Indonésie affirment qu'on leur a demandé de se mettre en sous-vêtements pour des "contrôles corporels".

L'organisation "Miss Univers" a annoncé qu'elle rompait ses liens avec son franchisé indonésien et qu'elle annulait un prochain concours en Malaisie après que des candidates se sont plaintes à la police, accusant les organisateurs locaux de harcèlement sexuel.

L'organisation, dont le siège est à New York, a déclaré qu'elle avait décidé de rompre ses liens avec PT Capella Swastika Karya et sa directrice nationale, Poppy Capella.

Six participantes au concours Miss Univers Indonésie ont récemment porté plainte auprès de la police, accusant les organisateurs locaux de leur avoir demandé de se mettre en sous-vêtements pour un "contrôle corporel" visant à déceler des cicatrices ou de la cellulite, dans une pièce où se trouvaient environ deux douzaines de personnes, dont des hommes.

Cinq des participantes ont affirmé qu'elles avaient ensuite été photographiées seins nus.

"À la lumière de ce que nous avons appris sur ce qui s'est passé à Miss Univers Indonésie, il est clair que cette filiale n'a pas respecté les normes et l'éthique de notre marque", a déclaré l'organisation Miss Univers sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

L'organisation a également indiqué qu'elle annulerait le concours Miss Univers Malaisie de cette année, car le franchisé indonésien détient également la licence pour ce concours. Elle a indiqué aussi qu'elle prendrait des dispositions pour que la détentrice du titre Indonésie 2023 participe au concours Miss Univers qui se tiendra au Salvador à la fin de l'année.

Le concours Miss Univers Indonésie s'est déroulé du 29 juillet au 3 août pour désigner la représentante de l'Indonésie au concours Miss Univers 2023, et a été remporté par Fabienne Nicole Groeneveld.

PT Capella Swastika Karya est une société de beauté indonésienne qui a repris la licence de Miss Univers Indonésie en mars de Yayasan Putri Indonesia ou YPI, une fondation indonésienne qui détenait la licence depuis 30 ans.

La fondatrice de la société, Poppy Capella, a nié son implication dans l'examen physique pratiqué pendant le concours et a déclaré qu'elle était opposée à toute forme de "violence et de harcèlement sexuel".

"En tant que directrice nationale et propriétaire de la licence Miss Univers Indonésie, je n'ai pas été impliquée du tout et n'ai jamais su, ordonné, demandé ou permis à quiconque ayant joué un rôle et participé au processus Miss Univers Indonésie 2023 de commettre des violences ou du harcèlement sexuel par le biais d'un contrôle corporel", a-t-elle posté sur les médias sociaux.

Hengki Haryadi, directeur de la police de Jakarta pour les crimes généraux, a déclaré que la police examinait toujours les caméras de surveillance de la scène et que les enquêteurs interrogeraient les victimes et leur fourniraient une assistance psychologique.

L'organisation Miss Univers a souligné qu'il n'y avait pas de critères de taille, de poids ou de dimensions corporelles requis pour participer à un concours Miss Univers dans le monde entier, et a remercié les candidates indonésiennes "qui ont fait preuve de courage en s'exprimant".

"Aux femmes du concours indonésien qui se sont manifestées, nous sommes désolés de l'expérience qu'elles ont eue avec notre organisation", s'est excusée l'organisation, ajoutant qu'elle évaluait également son contrat de franchise actuel et ses politiques afin d'éviter que ce type de comportement ne se reproduise à l'avenir dans le monde entier.