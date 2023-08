Un bateau datant de l'époque romaine a été retrouvé dans une mine de charbon en Serbie

Par Euronews avec AFP

Un navire en bois a été trouvé dans une mine de charbon en Serbie. Une découverte qui daterait de l'époque romaine, et indiquerait la présence d'un grand chantier naval dans la région.

C'est une découverte insolite que des mineurs ont faite dans un gisement de charbon de Kostolac en Serbie, à une centaine de kilomètres de Belgrade : un bateau de 13 mètres long et de 3 mètres de large construit à l'époque romaine en bon état de conservation.

"Ici, il est très difficile de trouver de la matière organique, surtout lorsqu'elle n'est pas dans l'eau, mais nous avons eu la chance de trouver des vases préservés sur le terrain, à une profondeur de sept mètres" explique Ilija Danković, conservateur du site archéologique de Viminacium.

"Il n'a pas été retrouvé dans son intégralité, il a été beaucoup endommagé, mais le bois est bon, le bois est en bon état. Il a vraiment fière allure" ajoute sa collègue Dragana Gavrilović, conservatrice du site.

Les archéologues, qui étudient depuis des années la zone de l'ancien camp romain et la ville de Viminacium, ont transféré le navire à la base de recherches pour l'examiner de près.

"Nous l'avons déplacé et enterré dans le sable pour que le bois ne sèche pas, car le bois est l'un des matériaux les plus délicats et s'il sèche, il s'effondrera, donc dans ce façon dont nous préservons réellement le bois" commente Dragana Gavrilović.

Des navires similaires ont été retrouvés il y a trois ans... ce qui laisse penser q'une ville antique avec qu'un grand chantier naval se trouvait à cet endroit. A son aopogée, la citée aurait compté près de 40 habitants

Une partie de la proue a été prélever pour estimer l'âge exact du vaisseau.

"Les échantillons ont été envoyés la semaine dernière au laboratoire en Hongrie et dans quelques mois nous espérons recevoir les résultats et il n'y aura alors plus de doutes" dit Ilija Danković.

Les archéologues ont sollicité le Ministère serbe de la culture pour continuer les recherches. Les visiteurs pourront admirer le navire d'ici quelques années, lorsque le musée qui doit acceuillir les artéfacts de la cité romaine sera construit, près du Danube.