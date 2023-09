La star américaine pop-folk Taylor Swift a été la grande lauréate de la soirée 2023 des MTV Awards qui a aussi célébré les 50 ans du hip-hop.

Les MTV Music Awards 2023 sont revenus mardi soir avec des tenues étincelantes, des performances extravagantes et quelques grandes victoires.

Les *NSYNC, qui n'étaient plus montés sur scène depuis les VMAs 2013, ont notamment fait une prestation surprise.

Le spectacle s'est terminé par une performance spectaculaire de Grandmaster Flash, Nicki Minaj, Lil Wayne et LL Cool J et d'autres artistes célébrant le 50e anniversaire du hip-hop.

Une des stars de la soirée était Taylor Swift. Nominée huit fois, elle a remporté pas moins de quatre récompenses. Selon MTV, elle est désormais la deuxième artiste à avoir remporté autant de prix.

Pour la première fois de l'histoire des MTV awards, il y avait une catégorie "artiste féminine de l'année". Une nouvelle catégorie a aussi couronné les meilleurs rythmes afro cette année.

Voici la liste complète des lauréats de cette année.

Artiste de l'année

Avec Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Nicki Minaj, Karol G et Shakira en lice pour le titre d'artiste de l'année en 2023, la concurrence était rude.

Cette année, c'est Taylor Swift qui a triomphé.

Vidéo de l'année

Taylor Swift a également remporté le prix de la vidéo de l'année, pour sa chanson " Anti-Hero". Elle devient ainsi la première artiste à remporter ce prix deux années de suite.

Chancler Haynes, de gauche à droite, Taylor Swift et Rina Yang acceptent le prix de la meilleure réalisation pour "Anti-Hero" lors des MTV Video Music Awards le 12/09/23 AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

"C'est incroyable", a déclaré la chanteuse en acceptant le prix. "Je veux juste dire que le fait que ce prix soit décerné par les fans signifie beaucoup pour moi. "

Elle détient le record pour ce prix, qu'elle a remporté quatre fois, précédemment pour "Bad Blood", "You Need to Calm Down" et "All Too Well : The Short Film".

Prix de l'avant-garde vidéo

Shakira est devenue la première artiste sud-américaine à remporter le prestigieux "Video Vanguard Award".

Shakira se produit lors des MTV Video Music Awards, le mardi 12 septembre 2023, au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Elle a été ovationnée après avoir interprété un mash-up de 10 minutes de ses plus grands succès.

Prix de l'icône mondiale

Sean "Diddy" Combs a reçu le "Global Icon Award" et a interprété un medley de ses plus grands succès.

Tous les autres prix

Chanson de l'année : Taylor Swift - "Anti-Hero"

Meilleure collaboration : Karol G, Shakira - "TQG"

Meilleure chanson pop : Taylor Swift - "Anti-Hero"

Meilleur hip-hop : Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Meilleur R&B : SZA - "Shirt"

Meilleure nouvelle artiste : Ice Spice

Meilleure performance de l'année : Avril 2023 : Tomorrow X Together - "Sugar Rush Ride".

Meilleur rock : Måneskin - "The Loneliest" (Le plus solitaire)

Meilleure musique latine : Anitta - "Funk Rave"

Meilleure K-Pop : Stray Kids - "S-Class"

Les Stray Kids se produisent lors des MTV Video Music Awards, le mardi 12 septembre 2023, au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey AP Photo Charles Sykes/Invision/AP

Meilleur Afrobeats : Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

Meilleure musique alternative : Lana Del Rey ft. Jon Batiste - "Candy Necklace"

Vidéo pour le bien : Dove Cameron - "Breakfast"

Meilleure réalisation : Taylor Swift - "Anti-Hero", réalisé par Taylor Swift

Meilleure photographie : Taylor Swift - "Anti-Hero" avec la photographie de Rina Yang.

Meilleurs effets visuels : Taylor Swift - "Anti-Hero" avec les effets visuels de Parliament.

Meilleure chorégraphie : BLACKPINK - "Pink Venom", Kiel Tutin, Sienna Lalau.

Meilleure direction artistique : Doja Cat - "Attention" avec la direction artistique de Spencer Graves.

Meilleur montage : Olivia Rodrigo - "Vampire", édité par Sofia Kerpan et David Checel.

Spectacle de l'été : Taylor Swift

Groupe de l'année : BLACKPINK

Chanson de l'été : Jung Kook ft. Latto - "Seven"

Album de l'année : Taylor Swift - "Midnights"