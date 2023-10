Festival Lumière : Wim Venders Prix Lumière 2023

Le Festival Lumière de Lyon est devenu en 15 ans un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs du 7ème art en Europe

Ce week-end, Wes Anderson était l'invité d'honneur lors de l'ouverture du Festival Lumière de Lyon, qui se déroule sur neuf jours dans la ville qui a vu naître le cinématographe. Terry Gilliam, Juan Antonio Bayona et Daniel Brühl étaient présents pour assister à ce festival hors du commun.

"C'est mon festival préféré car il est entièrement dédié au cinéma, explique Daniel Brühl, acteur et réalisateur de films. Il n'y a pas cette frénésie qu'on trouve bien sûr dans les grands festivals comme Cannes, Venise ou Berlin, qui sont de grands événements. Mais ici, l'attention est entièrement portée sur le cinéma, c'est la rencontre des cinéastes."

Juan Antonio García Bayona, réalisateur de films, ajoute : "J'adore le Festival Lumière car, tout d'abord, il n'y a pas de compétition. C'est un festival où il n'y a qu'un seul prix et il vise à reconnaître la carrière d'un grand cinéaste. Nous, les réalisateurs, venons beaucoup plus détendus. Nous venons pour profiter des films, pour profiter du cinéma. En fait, cette ville respire le cinéma."

À la Halle Tony Garnier de Lyon, près de 5 000 personnes pour l'ouverture du Festival, qui se targue d'être la plus grande salle de cinéma d'Europe.

Des centaines de projections et de rencontres sont prévues jusqu'au week-end prochain, y compris la remise du Prix Lumière à Wim Wenders. Le prix qui récompense la carrière d'un grand cinéaste a déjà été attribué à Jane Campion et Tim Burton...

Le Festival Lumière de Lyon est devenu en 15 ans un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs du 7ème art en Europe. Un festival original, qui montre sur grand écran les grands films et les chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, en invitant aussi les grands noms d'aujourd'hui. Avec en point d'orgue cette année, le Prix Lumière 2023 attribué au réalisateur de Paris, Texas et des Ailes du désir, le grand réalisateur et très européen, Wim Wenders.