Par euronews

A Francfort, Salman Rushdie a été honoré du Prix de la Paix des libraires allemands pour avoir continué à écrire malgré des décennies de menaces et de violence.

PUBLICITÉ

Salman Rushdie a plaidé en faveur d'un soutien inconditionnel à la liberté d'expression lors de la remise d'un prestigieux prix allemand.

L'auteur américano-britannique a dénoncé l'époque actuelle, où selon lui, la liberté d'expression est attaquée de toutes parts, y compris de la part de voix autoritaires et populistes.

Quelques jours plus tôt, Salman Rushdie avait appelé à la fin de la guerre entre Israël et le Hamas "le plus tôt possible", se disant "horrifié" et "plein de mauvais pressentiments", lors d'une conférence à Francfort.

"Je suis horrifié par l'attaque du Hamas et plein de mauvais pressentiments à propos de ce que pourra faire" le Premier ministre israélien Benjamin "Netanyahu en retour", a développé l'auteur.

"J'espère simplement qu'il y aura une cessation des hostilités le plus tôt possible", a-t-il ajouté.

M. Rushdie, 76 ans, a perdu la vue sur un œil après l'attaque au couteau d'un agresseur qui a sauté sur scène lors d'une conférence littéraire de l'Etat de New York en août 2022.

L'auteur a été poignardé à plusieurs reprises au cou et à l'abdomen, avant que les participants et les gardes ne maîtrisent l'assaillant.

Installé à New York, M. Rushdie fait face à des menaces de mort depuis la publication de son roman de 1988 "Les Versets sataniques", jugé blasphématoire par le guide suprême iranien.