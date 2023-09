European Film Awards : "The zone of Interest" et "The green border" parmi les films nommés

La 36e cérémonie de remise des prix du cinéma européen aura lieu à Berlin le 9 décembre.

L'Académie européenne du cinéma a ajouté 21 nouveaux longs métrages à sa liste de présélection pour les European Film Awards 2023 : "The Zone of Interest", "La Passion de Dodin Bouffant (The Taste of Things)" et "Club Zero", ainsi que les titres en compétition à la Mostra de Venise: "The Green Border", "Woman of..., Holly" et "Io Capitano (Me, Captain)".

La liste des finalistes de la 36e édition des European Film Awards comprend désormais 40 longs métrages.

Au total, 31 pays européens sont représentés, ce qui témoigne de la force et de la diversité des longs métrages réalisés par des cinéastes européens. L'Académie du cinéma européen a indiqué que plus de 40 % des films sélectionnés sont réalisés par des femmes.

Les 19 premiers titres en lice pour les European Film Awards 2023 ont été dévoilés en août et comprennent les titres "How To Have Sex", "The Old Oak" et "Firebrand".

Parmi nos favoris ici à Euronews Culture, citons "Kuolleet lehdet" ("Fallen Leaves"), la romance d'Aki Kaurismäki qui invite tous les nouveaux venus dans l'œuvre du maître du drolatique à découvrir à quoi ressemble le bien-être finlandais ; "Roter Himmel" ("Afire"), le film terrestre de Christian Petzold, présenté à Berlin, qui figure sur notre liste des meilleurs films de 2023 (jusqu'à présent); "Bastarden"("La terre promise") de Nikolaj Arcel, dans lequel le toujours magistral Mads Mikkelsen incarne un capitaine appauvri du XVIIIe siècle en mission pour conquérir la rude lande ; et "L'anatomie d'une_chute"(Palme d'or à Cannes) de Justine Triet, un meurtre-mystère alpin qui se double d'un drame judiciaire captivant.

Toutefois, nous pensons qu'il y a deux titres qui font déjà figure de favoris pour le prix du meilleur film aux European Film Awards de cette année : "The zone of interest"("La zone d'intérêt"), film ambitieux et profondément dérangeant sur l'Holocauste réalisé par Jonathan Glazer, et "The green zone" ("La frontière verte"), drame puissant sur l'immigration réalisé par Agnieszka Holland, qui constitue un rappel à l'ordre émotionnellement dévastateur pour les nations de l'UE et leur inaction face aux horreurs qui se déroulent aux confins de l'Europe.

The zone of interest (La zone d'intérêt) A24

"The zone of interest" ("La Zone d'intérêt") est reparti de Cannes avec le Grand Prix et le Prix FIPRESCI, tandis que "The green zone" ("La Frontière verte") a remporté le Prix spécial du jury à Venise. Ce dernier film a fait l'objet d'une controverse, le gouvernement polonais ayant pris des mesures politiques importantes à l'encontre du film.

Stanisław Żaryn, Secrétaire d'État du gouvernement plénipotentiaire pour la sécurité de l'espace d'information de la République de Pologne, a accusé le réalisateur d'être "déconnecté de la réalité" et de faire des "insinuations qui sont utilisées pour attaquer la Pologne, les Polonais et le gouvernement".

Le ministre de la justice, Zbigniew Ziobro, s'en est pris à Agnieszka Holland en ligne, comparant le film et sa représentation des gardes-frontières polonais à de la "propagande nazie ".

La Fédération européenne des réalisateurs d'écrans (FERA) s'est jointe à plusieurs cinéastes européens qui ont apporté leur soutien à Agnieszka Holland. Dans une lettre ouverte, la FERA se dit "pleine d'admiration" pour Agnieszka Holland pour sa "force et son courage" face aux attaques épouvantables dont elle et son film ont fait l'objet en Pologne. "Nous soutenons Agnieszka sans réserve".

La Fédération a déclaré que ses membres "soutiennent pleinement" l'Académie européenne du cinéma (EFA), qui a également condamné les commentaires de Zbigniew Ziobro et félicité Agnieszka Holland pour avoir "dénoncé l'injustice et l'oppression".

Les réactions politiques n'ont pas dissuadé les spectateurs polonais de se rendre au cinéma pour voir "The green zone" ("La frontière verte"), même si certains cinémas ont fait l'objet de protestations de la part de groupes néofascistes. Le distributeur polonais Kino Świat a déclaré en début de semaine que le film, qui est sorti en salles le 22 septembre, avait attiré 137 000 spectateurs lors de son week-end d'ouverture, ce qui constitue le meilleur résultat pour un film polonais en 2023.

Il a également été annoncé récemment que le film allait être présenté au Vatican, après avoir été sélectionné pour le 27e festival du film Tertio Millenio en novembre. Le réalisateur polonais recevra également le prix spécial Fuoricampo du festival à la bibliothèque du Vatican le 13 novembre, avant la projection en présence de hauts représentants du Vatican.

Le prix annuel Fuoricampo est attribué à un film qui a "exploré des thèmes liés au sens profond de la vie et secoué les consciences", selon les organisateurs du festival. Le festival du film Tertio Millenio a été fondé par le pape polonais Jean-Paul II, Karol Wojtyła, qui a été béatifié par le pape Benoît XVI en 2011, puis canonisé sous le nom de pape saint Jean-Paul en 2014.

"The green border" ("La frontière verte") Venice Film Festival

Les 4 600 membres de l'Académie européenne du cinéma visionnent les films sélectionnés et votent sur les nominations. Sur la base de leurs votes, les nominations dans les catégories "Film européen", "Réalisateur", "Acteur", "Actrice" et "Scénariste" seront rendues publiques le 7 novembre 2023.

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie des European Film Awards à Berlin le 9 décembre 2023.

Voici les titres supplémentaires :

Animal - Sofia Exarchou (Grèce/Autriche/Bulgarie/Roumanie/Chypre)

Blaga's Lessons - Stephan Komandarev (Bulgarie/Allemagne)

Club Zero - Jessica Hausner (Autriche/Royaume-Uni/Allemagne/France/Danemark/Qatar)

Ne pas trop attendre de la fin du monde - Radu Jude (Roumanie/Luxembourg/France/Croatie)

Excursion - Una Gunjak (Bosnie-Herzégovine/Croatie/Serbie/France/Norvège/Qatar)

Explication pour tout - Gábor Reisz (Hongrie/Slovaquie)

The Green Border - Agnieszka Holland (Pologne/France/République tchèque/Belgique)

Holly - Fien Troch (Belgique/Luxembourg/Pays-Bas/France)

Ménage pour débutants - Goran Stolevski (Macédoine du Nord/Croatie/Serbie/Pologne/Kosovo)

Moi, capitaine - Matteo Garrone (Italie/Belgique)

Le paradis brûle - Mika Gustafson (Suède/Italie/Finlande/Danemark)

La société des neiges - JA Bayona (Espagne)

Stepne - Maryna Vroda (Ukraine/Allemagne/Pologne/Slovaquie)

Sweet Dreams - Ena Sendijarević (Pays-Bas/Suède/France/Indonésie)

Tatami - Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi (Géorgie/États-Unis)

Le goût des choses - Tran Anh Hung (France)

The Promised Land - Nikolaj Arcel (Danemark/Allemagne/Suède)

Universal Theory - Timm Kröger (Allemagne/Autriche/Suisse)

The Vanishing Soldier - Dani Rosenberg (Israël)

Femme de... - Małgorzata Szumowska, Michał Englert (Pologne/Suède)

Les titres déjà sélectionnés :

20,000 Species of Bees - Estibaliz Urresola Solaguren (Espagne)

Afire - Christian Petzold (Allemagne)

Anatomy of a Fall - Justine Triet (France)

Behind the Haystacks - Asimina Proedrou (Grèce/Allemagne)

Blackbird Blackbird Blackberry - Elene Naveriani (Suisse/Géorgie)

Close Your Eyes - Víctor Erice (Espagne/Argentine)

Fallen Leaves - Aki Kaurismäki (Finlande/Allemagne)

Femme - Sam H Freeman, Ng Choon Ping (UK)

Firebrand - Karim Aïnouz (UK)

How To Have Sex - Molly Manning Walker (UK/Grèce)

Kidnapped - Marco Bellocchio (Italie/France/Allemagne)

La Chimera - Alice Rohrwacher (Italie/France/Suisse)

Safe Place - Juraj Lerotic (Croatie/Slovénie)

Slow - Marija Kavtaradze (Italie/Suisse) Marija Kavtaradze (Lituanie/Espagne)

The Animal Kingdom - Thomas Cailley (France)

The Goldman Case - Cédric Kahn (France)

The Happiest Man in the World - Teona Strugar Mitevska (Macédoine du Nord/Bosnie-Herzégovine/Belgique/Slovénie/Croatie/Danemark)

The Old Oak - Ken Loach (UK/France/Belgique)

The Teachers' Lounge - Ilker Çatakak (Italie/France/Suisse) The Old Oak - Ken Loach (UK/France/Belgique) The Teachers' Lounge - Ilker Çatakak (Italie/France/Suisse) Ilker Çatak (Allemagne)

