Indonésie : des musulmans conservateurs s'opposent à un concert de Coldplay

Par Euronews avec AP

Des protestations et des manifestations ont eu lieu à Jakarta, en raison du soutien apporté par le groupe britannique, Coldplay, aux personnes LGBTQ+.

PUBLICITÉ

Plus de 200 musulmans conservateurs ont manifesté dans la capitale indonésienne mercredi 15 novembre, appelant à l'annulation d'un concert de "Coldplay", organisé ce soir-là, en raison du soutien apporté par le groupe britannique, à la communauté LGBTQ+.

Les manifestants, qui marchaient à environ un kilomètre de la salle de concert de Jakarta où le groupe devait se produire, brandissaient une grande banderole sur laquelle on pouvait lire : "rejeter, annuler et dissoudre les concerts de Coldplay".

Le groupe britannique est qualifié de "propagandiste" LGBTQ+ et ses prises de position, décrites comme "portant atteintes à la "foi et à la morale".

Le même groupe de protestataires a également organisé des manifestations, la semaine dernière, dans plusieurs endroits de Jakarta, dont l'ambassade britannique.

Des femmes musulmanes tiennent des affiches lors d'un rassemblement contre le groupe britannique Coldplay avant son concert à Jakarta, en Indonésie Tatan Syuflana/AP

L'Indonésie est laïque et a une longue histoire de tolérance religieuse, mais une frange extrémiste s'est fait entendre ces dernières années.

"Coldplay" est réputé pour associer ses valeurs, notamment de protection de l'environnement, à ses concerts. Le chanteur, Chris Martin, est connu pour porter des couleurs arc-en-ciel et agiter des drapeaux LGBTQ+, lors de ses concerts.

Ces manifestations font suite à l'annulation de concerts en Asie du Sud-Est, au début de l'année, pour des raisons liées aux LGBTQ+. Le groupe britannique de pop rock, "The 1975", a annulé ses concerts à Jakarta et Taipei en juillet, après que le gouvernement malaisien ait interrompu un festival de musique ,à la suite de la condamnation par le chanteur du groupe, des lois anti-gays du pays et de l'embrassade d'un membre masculin du groupe, pendant leur performance.

Lady Gaga a annulé son spectacle à guichets fermés en Indonésie, en 2012, pour des raisons de sécurité, après que des musulmans intransigeants eurent menacé de recourir à la violence, si la pop star donnait son concert "Born This Way Ball".

L'étape asiatique de la tournée mondiale "Music Of The Spheres" de Coldplay comprend le concert de mercredi au stade Gelora Bung Karno à Jakarta. Plus de 70 000 billets ont été vendus, en moins de deux heures, lors de l'ouverture des ventes, en mai. Malgré les manifestations, le concert s'est bel et bien déroulé au stade Gelora Bung Karno de Jakarta.

La capitale indonésienne est l'un des principaux centres de streaming du groupe, avec 1,6 million de fans dans la ville.