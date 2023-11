Le "Mois du cinéma européen" célébré dans 40 pays du continent

Pour sa seconde édition, le "Mois du cinéma européen" célèbre la diversité et la richesse des oeuvres européennes, tous genres confondus, avec des films venus de toute l'Europe, présentés dans plus de 70 salles.

Le "Mois du cinéma européen" se déroule en ce moment dans toute l'Europe, après le lancement d'une première édition réussi en 2022.

Débutant le 1er novembre, il célèbre la diversité du cinéma européen pendant six semaines jusqu'à la cérémonie des European Film Awards (Prix du cinéma européen), cette année à Berlin le 9 décembre, qui récompensera le meilleur du cinéma européen.

Les nominations ont eu lieu début décembre :

Dans toute l'Europe donc, et grâce au partenaire d'Europa Cinemas, réseau indépendant de salles de cinéma - les cinémas phares de près de 40 pays, de l'Islande à la Grèce, du Portugal à la Géorgie - dans les capitales comme dans des petites villes - mettent en avant les films européens, en présentant des programmes spéciaux, des événements et des rétrospectives dédiées. Parallèlement, la plateforme mondiale de streaming MUBI met l'accent sur les films européens et, pour la première fois, le portail de vidéo à la demande DAFilms présente une sélection de documentaires européens, permettant ainsi aux cinéphiles du monde entier de participer à l'événement.

A Lyon, le cinéma Comoedia, mythique salle d'art et essai et plus vieille salle de la ville, est l'une des salles qui participe à l'événement en proposant plusieurs rendez-vous au public.

"Nous avons programmé plusieurs événements, un événement jeune public autour du "Royaume de Kensuké" par exemple, parce que c'est très important pour nous de pouvoir montrer des films d'animation jeune public européen. Nous avons aussi programmé "Moi, Capitaine" de Matteo Garrone, en avant-première ainsi que "La Rivière" de Dominique Marchais, un réalisateur que l'on suit depuis longtemps." Coline David Directrice adjointe, Cinema Comoedia

Animation, documentaire, fiction, toute la richesse du cinéma européen est représentée. Le Comoedia a tenu pour ce "Mois du cinéma européen" à projeter pour le jeune public "Le Royaume de Kensuké", coproduction entre le Royaume-uni, la France et le Luxembourg, qui sort sur les écrans français début janvier.

L'histoire de Michael, 11 ans, naufragé sur une île déserte... pas si déserte ! Tiré d'un roman du britannique Michael Morpurgo, le roman a obtenu la Children's book award 2000, une récompense décernée par un jury international de vingt mille enfants. En France il a obtenu, en 2001, le Prix Sorcières catégorie Roman, et le Prix Tam-Tam.

Le Mois du film européen est également soutenu par Europa Cinemas, un réseau de salles qui soutiennent toute l'année le cinéma européen.

"Le Cinéma Comoedia adhère à Europa Cinemas, cela veut dire que l'on s'engage à diffuser tout au long de l'année plus de 20% de films européens, donc non-nationaux. Cela permet de proposer une grande diversité de cinémas à notre public, toujours dans l'idée de faire découvrir un cinéma que l'on a pas toujours sur les écrans." Coline David Directrice adjointe, Cinema Comoedia

Près de 40 pays en Europe 750 villes et 1200 salles sont membres d'Europa Cinemas.

Le Comoedia a aussi choisi de présenter, avec le soutien de l'AFCAE (Association Française des cinémas d'Art et d'Essai) "Moi Capitaine" de Matteo Garrone, remarqué à Venise. L'histoire de deux garçons sénégalais en route pour l'Europe est on ne peut plus d'actualité et montre une réalité difficile à percevoir d'Europe. Le film est nominé plusieurs fopis pour les European Film Awards, et notamment dans les catégories Meilleur film et Meilleur réalisation.

Le "mois du cinéma européen" s'achèvera le 9 décembre, avec la remise des European Film Awards qui récompenseront les meilleurs films européens de l'année.