Bristol : des œuvres d'art réalisées par des chiens au cœur d'une vente aux enchères

A Bristol, les chiens recueillis par le Centre de sauvetage des animaux (ARC) libèrent leur artiste intérieur afin de collecter des fonds pour leur refuge, en difficulté financière.

PUBLICITÉ

Dans leur studio de Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, les chiens Rosie et Alba travaillent dur sur leurs toiles, redéfinissant l'essence de l'art abstrait.

Pour un œil non averti, leur travail au Bristol Animal Rescue Centre (ARC), un refuge pour animaux abandonnés, pourrait être perçu comme turbulent, parfois enfantin et même tout simplement désordonné.

Mais les deux canidés ont une mission bien plus importante que de plaire aux critiques.

L'inflation et les taux d'intérêt élevés au Royaume-Uni ont provoqué une augmentation du nombre d'abandons d'animaux, dans la rue, ou dans des refuges et poussé l'ARC à la limite de ses capacités financières.

"Les gens n'ont tout simplement pas les moyens de payer l'assurance et les soins vétérinaires, ni de s'occuper de leurs chiens en général", explique Bee Lawson, spécialiste du comportement animal à l'ARC.

"Pour l'instant, nous ne recueillons que des chiens errants, car le nombre de chiens qui nous arrivent est très élevé", précise-t-elle.

Une crise sans précédent

Jodie Bennett, responsable de la communauté et de l'engagement au Bristol Animal Rescue Centre, pose avec son ancien chien de sauvetage Alba Credit: AFP

L'association de protection des animaux, la "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (RSPCA), a déclaré être "désespérément préoccupée" par la montée en flèche des abandons d'animaux, à l'approche de l'hiver.

Jusqu'à la fin du mois d'octobre, la RSPCA a reçu 17 838 signalements d'animaux abandonnés en Angleterre et au Pays de Galles.

Si la tendance se poursuit, elle s'attend à recevoir environ 21 417 signalements en 2023, contre 16 118 en 2020.

"De nombreux centres de secours sont pleins à craquer, nous sommes donc confrontés à une crise hivernale sans précédent", explique Dermot Murphy, commissaire de l'inspection à la RSPCA.

La RSPCA, financée par des fonds privés, a donc dû trouver des moyens créatifs pour faire rentrer de l'argent.

L'une des idées conçues par le personnel du centre était d'organiser un "Mutt Gala" en ligne en décembre, un événement inspiré du Met Gala du magazine Vogue à New York, au cours duquel des œuvres d'art animalières seraient vendues aux enchères.

Armés de leurs seuls museaux et pattes, Rosie, Alba et une meute d'animaux errants actuellement en pension au centre, se sont montrés tout à fait disposés à apporter leur aide.

Les bienfaits de l'art-thérapie pour les chiens

Alba et Rosie, anciennes chiennes de sauvetage, posent avec une peinture qu'elles ont contribué à créer, au Bristol Animal Rescue Centre à Bristol, en Angleterre Credit: AFP

Bee Lawson explique que la peinture est utilisée comme outil thérapeutique pour les chiens errants, qui arrivent souvent au centre traumatisés après avoir été abandonnés, et avoir dû vivre seuls et sans nourriture dans la rue.

"Tout ce qui encourage le reniflement, le léchage et la mastication est vraiment bénéfique, car ce sont des comportements naturellement apaisants pour les chiens", explique-t-elle.

"Lorsqu'ils reniflent ou lèchent, les neurotransmetteurs du cerveau du chien libèrent des substances chimiques qui le rendent heureux".

Pour inciter les chiens à venir sur les toiles, les soignants de l'ARC utilisent du beurre de cacahuète et du "fromage pressé" en capsules, ce qui les encourage à renifler, à lécher et à faire preuve de créativité.

"Nous prenons une toile vierge ou quelque chose de similaire. Nous mettons de la peinture non toxique sur la toile, du film alimentaire par-dessus, puis nous mettons leurs friandises préférées", explique Jodie Bennett, responsable de la communauté et de l'engagement au centre.

PUBLICITÉ

Parfois, certains des chiens les plus énergiques marchent sur leur toile, tandis que d'autres utilisent tout leur corps pour créer leur art.

Artistes en devenir

Major - ‘So Excited 1’ Credit: East Bristol Auctions

Jodie Bennett note que "Major", un husky blanc, s'est révélé être l'un des artistes les plus populaires du centre, ses deux œuvres "Excited I" et "Excited II" ayant suscité un vif intérêt de la part des critiques et des investisseurs dans le domaine de l'art.

"Ses peintures montrent à quel point il aime le sentiment d'excitation", ajoute-t-elle.

"Elles sont donc très grandes et audacieuses, à l'image de la personnalité de Major. C'est un grand artiste en devenir", confie Jodie Bennett.

Une œuvre très abstraite jaune, orange et rouge intitulée "Burning Man", réalisée par un chat appelé "Cammie", arrivé à l'improviste pendant l'une des séances de peinture, a également suscité un vif intérêt, explique-t-elle.

PUBLICITÉ

"Cammie a réalisé "Burning Man" - elle a utilisé ses couleurs de feu préférées parce que c'est une chatte fougueuse", ajoute-t-elle.

Quant à Rosie et Alba, leur travail est "assez bon", affirme Jodie Bennett.

"Nous venons de réaliser de très belles œuvres d'art avec elles", précise-t-elle.

"Je suis très fière d'elles et je les accrocherais volontiers à mon mur".

Avec de l'entraînement et des efforts, elles pourraient même, selon elle, voir leurs œuvres accrochées à la Tate un jour.