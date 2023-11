Rétrospective Spotify 2023 : quels sont les artistes et les chansons les plus écoutés cette année ?

L'édition 2023 de 'Spotify Wrapped' révèle les artistes, chansons et albums les plus écoutés cette année. Vos préférés y figurent-ils ?

PUBLICITÉ

Après le 'Top 100 Global Tracks' d'Apple Music, voici l'édition 2023 de 'Spotify Wrapped', qui révèle les artistes, les chansons et les albums les plus populaires de l'année, et propose aux utilisateurs un aperçu de leurs propres habitudes d'écoute.

Cette année, la plateforme de streaming propose de nouvelles fonctionnalités, notamment un système qui vous attribue une ville en fonction de vos habitudes d'écoute, l'enregistrement par des musiciens populaires en 2023 de messages qui seront diffusés s'ils figurent parmi vos artistes préférés, et la nouvelle fonctionnalité AI DJ, qui guide les auditeurs à travers leur 'Wrapped' personnalisé.

Comme l'indique Spotify, 2023 a été marquée par le retour de grandes stars féminines de la pop, "une diversité sonore qui a dominé les charts", et leurs classement révèle ce que plus de 574 millions de personnes à travers le monde ont écouté cette année.

La plateforme a mis en évidence plusieurs tendances mondiales qui ont marqué l'année, notamment l'énorme impact de l'Eurovision (avec "Tattoo" de la gagnante Loreen et "Cha Cha Cha" de la finaliste Käärijä qui ont tous deux atteint le top 10 du classement quotidien mondial le lendemain de la finale) ; la génération Z continue d'adopter la tendance sans-genre/genre-hybride, refusant d'être définie par un seul genre, et se déplaçant plutôt de manière transparente entre les styles musicaux ; la montée de l'enthousiasme des Colombiens pour la musique mexicaine ; et distingue l'Afrobeats comme l'un des genres à la croissance la plus rapide sur Spotify, avec une croissance de 550% depuis 2017.

Et sur le podium...

Les artistes les plus écoutés dans le monde

À l'instar d'Apple Music, Spotify a confirmé que Taylor Swiftétait l'artiste mondiale la plus écoutée en 2023.

"Des rééditions ré-imaginées, des tournées mondiales qui battent des records et des bracelets d'amitié colorés - les fans du monde entier seront ravis de voir Taylor Swift en tête des artistes de cette année, avec plus de 26,1 milliards de streams mondiaux depuis le 1er janvier".

Félicitations 'Swifties', c'est grâce à vous !

Voici le classement 2023 des artistes les plus écoutés dans le monde sur Spotify :

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA Karol G Lana Del Rey

Top 10 des artistes de 2023 Spotify

Les meilleures chansons en 2023

La meilleure chanson de l'année n'est pas celle de la star de la country Morgan Wallen, mais celle de Miley Cyrus, avec son titre "Flowers", qui a battu tous les records. Elle compte désormais plus de 1,6 milliard de streams dans le monde.

Les deuxième et troisième places sont occupées par "Kill Bill" de SZA et "As It Was" de Harry Styles.

Voici le classement des chansons les plus écoutées en 2023 dans le monde sur Spotify :

'Flowers' de Miley Cyrus 'Kill Bill' par SZA 'As It Was' par Harry Styles 'Seven (feat. Latto)' par Jung Kook 'Ella Baila Sola' par Eslabon Armado, Peso Pluma 'Cruel Summer' de Taylor Swift 'Creepin' (avec The Weeknd & 21 Savage)' par Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage 'Calm Down (avec Selena Gomez)' par Rema, Selena Gomez 'Shakira : Bzrp Music Sessions, Vol. 53' par Bizarrap, Shakira 'Anti-Hero' de Taylor Swift

Top 10 des chansons de 2023 Spotify

Les meilleurs albums dans le monde en 2023

Spotify note que les auditeurs se sont tournés vers le passé pour choisir les albums à écouter : "Plusieurs des cinq meilleurs albums de cette année sont sortis avant 2023".

L'album le plus écouté de l'année, pour la deuxième année consécutive, est "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny, avec plus de 4,5 milliards de streams dans le monde, suivi par l'album "Midnights" de Taylor Swift. SZA occupe la troisième place avec "SOS".

Voici le classement des albums les plus écoutés dans le monde sur Spotify 2023 :

'Un Verano Sin Ti' par Bad Bunny 'Midnights' de Taylor Swift 'SOS' de SZA 'Starboy' par The Weeknd 'MAÑANA SERÁ BONITO' de KAROL G 'One Thing At A Time' par Morgan Wallen 'Lover' de Taylor Swift 'HEROES & VILLAINS' par Metro Boomin 'GÉNESIS' par Peso Pluma 'Harry's House' par Harry Styles

Top 10 des albums de 2023 Spotify

Découvrez des statistiques plus détaillées et les meilleurs podcasts sur le site de Spotify.

De plus, si vous êtes à Londres, Spotify célèbre le lancement de son 'Wrapped 2023' avec un événement unique en direct ce jeudi 30 novembre. Ce spectacle unique, le premier du genre, comprendra des prestations de Raye, Charli XCX, Sam Smith et Chase & Status. Un événement retransmis en direct sur TikTok.