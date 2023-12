Quels sont les sujets les plus recherchés sur Wikipédia en 2023 ?

Pouvez-vous deviner quel a été le sujet le plus recherché sur Wikipédia cette année ?

Des millions de personnes utilisent Wikipédia pour mieux comprendre le monde qui les entoure. Chaque année, l'encyclopédie en ligne gratuite publie ses données sur les sujets les plus recherchés de l'année.

En 2023, l'article le plus populaire est celui consacré à... ChatGPT - avec près de 50 millions de vues.

Oui, il est décidément impossible d'échapper au chatbot révolutionnaire de nos jours.

Depuis son lancement il y a un peu plus d'un an, ce logiciel d'IA générative, créé par OpenAI, est devenu omniprésent.

Le chatbot a également été au coeur de débats croissants sur les promesses et les dangers potentiels de l'IA générative, ainsi que sur la menace qu'elle représente pour le monde culturel.

La première place de ChatGPT cette année n'est pas dénuée d'ironie...

"ChatGPT est l'un des nombreux outils d'IA générative entraînés sur les données de Wikipédia ; il utilise de grandes quantités de données de Wikipédia pour répondre aux questions des gens", déclare Anusha Alikhan, responsable de la communication à la Wikimedia Foundation. "Voir des millions de personnes se rendre sur Wikipédia pour en savoir plus sur ChatGPT a quelque chose de paradoxal".

Le deuxième article le plus lu sur Wikipédia en 2023 est la liste annuelle des décès, qui connaît un trafic important chaque année. Les entrées individuelles concernant des personnalités décédées ont également suscité beaucoup d'intérêt cette année, notamment les pages consacrées à Matthew Perry et Lisa Marie Presley.

Les pages Wikipédia en anglais ont enregistré plus de 84 milliards de consultations cette année, selon les chiffres publiés par la Fondation Wikimedia, l'organisation à but non lucratif à l'origine de l'encyclopédie en ligne gratuite et publique.

Voici les 25 articles en anglais les plus consultés cette année sur Wikipedia :

1. ChatGPT: 49 490 406 vues

2. Décès en 2023: 42 666 860 vues

3. Coupe du monde de cricket 2023: 38 171 653 vues

4. Indian Premier League: 32 012 810 vues

5. Oppenheimer (film): 28 348 248 vues

6. Coupe du monde de cricket: 25 961 417 vues

7. J. Robert Oppenheimer: 25 672 469 vues

8. Jawan (film): 21 791 126 vues

9. 2023 Indian Premier League: 20 694 974 vues

10. Pathaan (film): 19 932 509 vues

11. The Last of Us (série télévisée): 19 791 789 vues

12. Taylor Swift: 19 418 385 vues

13. Barbie (film): 18 051 077 vues

14. Cristiano Ronaldo: 17 492 537 vues

15. Lionel Messi: 16 623 630 vues

16. Premier League: 16 604 669 vues

17. Matthew Perry: 16 454 666 vues

18. États-Unis: 16 240 461 vues

19. Elon Musk: 14 370 395 vues

20. Avatar : La voie de l'eau: 14 303 116 vues

21. L'Inde: 13 850 178 vues

22. Lisa Marie Presley: 13 764 007 vues

23. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3: 13 392 917 vues

24. Invasion russe de l'Ukraine: 12 798 866 vues

25. Andrew Tate: 12 728 616 vues

Selon la Fondation Wikimedia, ce top 25 a été établi à partir des données disponibles au 28 novembre. Les chiffres pour l'ensemble de l'année seront mis à jour par l'organisation le 3 janvier 2024.

Les principaux pays ayant accédé à Wikipédia en anglais en 2023 sont les États-Unis (33,2 milliards) et le Royaume-Uni (9 milliards), suivis de l'Inde (8,48 milliards), du Canada (3,95 milliards) et de l'Australie (2,56 milliards).

Le site a été lancé en janvier 2001. Il se décrit comme "une encyclopédie en ligne à contenu libre, écrite et maintenue par une communauté de bénévoles, collectivement connus sous le nom de Wikipédiens".