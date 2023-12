12 remèdes contre la gueule de bois en provenance de toute l'Europe

Du jus de cornichon aux chaussettes de vodka en passant par la fiente d'oiseau, voici des remèdes post-réveillon dont vous pourriez avoir besoin. Ou pas.

Avant de penser aux résolutions de la nouvelle année, aux promesses de faire du sport, à la perspective d'un mois de janvier sec ou d'un mois végétalien, il faut d'abord se débarrasser de la gueule de bois.

Boire de manière responsable, certes, mais souvent la soirée du 31 rime avec l'abandon de vos meilleures intentions et l'abus d'alcool.

Heureusement pour vous, nous sommes là pour partager avec vous les "meilleurs" remèdes contre la gueule de bois en Europe. Vous ne connaissez peut-être pas certains d'entre eux, mais ils pourraient vous aider à démarrer l'année en douceur.

Le Katerfrühstück (Allemagne)

Le Katerfrühstück, ou "casse-croûte du matou" en Allemagne Canva

En Allemagne, il y a un mot pour tout. La gueule de bois est connue sous le nom de Katzenjammer, littéralement "gémissement de chat". Il n'est donc pas surprenant que leur petit-déjeuner anti-gueule de bois soit le Katerfrühstück, ou "casse-croûte du matou".

Il s'agit d'un hareng mariné enveloppé de concombres et d'oignons marinés. Cela fonctionne, mais attendez-vous à ce que votre haleine soit capable de faire gémir les chats un peu plus fort.

La salade de harengs (Belgique)

La salade de harengs en Belgique Canva

À l'instar du remède allemand contre la gueule de bois, mais sans doute un peu plus savoureux, les Belges optent pour du hareng mariné avec des oignons, des poivrons, du yaourt et du paprika. Le yaourt est vraiment utile.

La saumure de cornichons (Pologne)

La saumure de cornichons en Pologne Canva

Les Polonais préfèrent boire un verre de saumure de cornichons aigres pour atténuer le cafard du matin. Comme vous l'avez peut-être remarqué dans les trois premières entrées de cette liste, les cornichons jouent un rôle essentiel dans le réveil, simplement parce que leur concentration en potassium et en sodium aide à reconstituer les électrolytes.

Certains bars proposent même un verre de bourbon accompagné d'un jus de cornichon.

Les fientes de moineaux infusées au brandy (Hongrie)

Les fientes de moineaux infusées au brandy en Hongrie Canva

Oui, cela existe - et c'est sans doute ce que nous recommandons le moins dans cette liste. Certains Hongrois pensent qu'ajouter de la fiente de moineau à du brandy permet d'atténuer la gueule de bois. Nous ne comprenons pas pourquoi, étant donné que ces fientes contiennent probablement des parasites... Mais bravo pour l'originalité et le fait que le remède semble pire que le mal lui-même.

Les chaussettes à la vodka (Estonie)

Les chaussettes à la vodka en Estonie Canva

Ce vieux remède estonien est l'un de nos préférés. Il consiste à tremper une paire de chaussettes dans de la vodka, à les porter sous une autre paire de chaussettes épaisses et à s'asseoir avec une tasse de thé chaud. La vodka et le thé chaud provoquent des sueurs et libèrent ainsi les toxines de votre organisme.

Les ragoûts et soupes (France)

Les ragoûts et la soupe en France Canva

Les Français adorent les ragoûts et les soupes à l'oignon pour soigner la gueule de bois, et ils ont raison. Plus c'est salé, mieux c'est pour soigner les tremblements du lendemain.

Ils ont aussi tendance à faire du cassoulet, un plat traditionnel composé de haricots blancs, de saucisses, de viande et de graisse d'oie. Cela empêche l'alcool de s'installer dans le sang, mais bonne chance si vous n'avez pas un petit creux.

Le spaghetti de minuit (Italie)

Le spaghetti de minuit en Italie Canva

Si vous avez encore toute votre tête sur le coup de minuit, vous pourriez faire bien pire que de suivre l'exemple italien en préparant un spaghettata di mezzanotte - un "spaghetti de minuit". Il n'y a pas vraiment d'astuce, c'est juste savoureux et ça absorbe l'excès d'alcool.

Le plat préféré est l'Aglio e Olio - le plat délicieusement simple de Naples, pour lequel vous aurez besoin de spaghettis, d'ail, d'huile d'olive et de piments. Et si vous avez un peu d'amour-propre, n'oubliez pas le persil haché en guise de garniture.

Le Pizzle (Sicile)

Le Pizzle en Sicile Canva

C'est peut-être l'un des plats les plus risqués, mais ceux qui l'ont goûté savent qu'il n'est pas si mauvais que cela. En fait, c'est plutôt bon. L'en-cas traditionnel des Siciliens qui ont la gueule de bois est un pénis de taureau séché.

Considéré comme une mine de protéines, de vitamines et de minéraux, ce remède d'antan était également censé renforcer la masculinité. Il n'est plus aussi populaire aujourd'hui qu'il l'était autrefois, mais là encore, si vous pouvez trouver de fines lamelles de ce muscle séché, vous ne le trouverez pas très différent de la viande séchée de bœuf.

La soupe de tripes (Roumanie)

La soupe de tripes en Roumanie Canva

Tout comme les Français, les Roumains savent que les soupes chaudes après une longue nuit sont toujours une bonne idée. Mais ils vont encore plus loin.

Lorsqu'ils ont la gueule de bois, les Roumains se tournent vers la ciorba de burta (soupe aux tripes). En effet, le tube digestif des porcs ou des vaches est transformé en soupe en faisant bouillir les entrailles avec de l'ail et de l'oignon, et les acides gras essentiels. Les protéines et le sel accélèrent le processus de récupération.

Le bacon (Angleterre)

Le bacon en Angleterre Canva

Qu'il s'agisse d'un simple sandwich au bacon ou d'un petit-déjeuner anglais complet, le bacon frit peut vous apporter tous les acides aminés dont vous manquez. Et c'est délicieux.

Le IRN-BRU (Écosse)

Le IRN-BRU en Ecosse Canva

Les Écossais ne jurent que par la boisson gazeuse à l'orange IRN-BRU pour se remettre d'aplomb après une grosse soirée. Si vous êtes déjà sorti en Écosse et que les habitants pensent que cette boisson les aide, vous savez qu'ils ont raison.

Du sable (Irlande)

Ireland Canva

Si la plupart des remèdes de cette liste font appel à la nourriture et aux boissons, les Irlandais ont une autre solution lorsque vous vous réveillez avec un gros mal de tête et la gueule de bois : le sable. Et en grande quantité. La légende irlandaise veut que le fait de s'enterrer jusqu'au cou dans le sable froid fasse circuler le sang et vous réveille.