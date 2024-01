Patrimoine culturel : plus de 200 objets anciens restitués au Pérou

La collection rapatriée comprend des objets préhispaniques, tels que des quipus, des artefacts lithiques, des sculptures incas, des textiles de la culture Chancay et des pièces de céramique.

Lors d'une importante cérémonie de rapatriement organisée au ministère des affaires étrangères de Lima, le Pérou a accueilli le retour de plus de 200 biens culturels restitués par les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, le Canada et l'Espagne.

Le succès du retour de ces trésors culturels a été attribué aux efforts collectifs des ministères des Affaires étrangères, de la Culture, de l'Intérieur, du Ministère public et d'Interpol.

"Je profite de l'occasion pour remercier les citoyens et les organisations étrangères, allemands, belges, canadiens, espagnols et américains, qui sont conscients des dommages causés par le trafic illicite de biens culturels et qui soutiennent nos efforts pour récupérer notre patrimoine culturel", a déclaré Ignacio Higueras, vice-ministre péruvien des affaires étrangères, lors de la cérémonie.

Quels sont les objets restitués ?

Un textile de la culture Nazca, 200 ans avant J.C., rapporté d'Allemagne Credit: AP Photo

Diverses pièces de céramique provenant des cultures Lambayeque et Nazca Credit: AP Photo

La vaste collection rapatriée comprend un éventail varié de 198 objets archéologiques, une pièce historico-artistique et trois pièces d'archives documentaires.

Fait remarquable, 154 des pièces archéologiques ont été volontairement restituées par des citoyens du monde entier, ce qui témoigne d'un engagement mondial en faveur de la préservation culturelle.

Les 42 autres pièces ont été récupérées grâce à des saisies effectuées par le ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) et la police allemande.

Deux autres objets ont été restitués par le musée d'histoire naturelle de Santa Barbara à Los Angeles.

Parmi les objets préhispaniques les plus remarquables figurent deux quipus (successions de nœuds le long de cordelettes de diverses couleurs fixées à une corde dédiés à la numération, ndlr) et des objets lithiques, notamment des têtes de massue et des sculptures de la culture inca, des instruments et des fragments de textile de la culture Chancay, ainsi que des pièces métalliques de la culture Chimú.

La collection comprenait également des pièces de céramique représentant les styles Moche, Nazca, Lambayeque et Inca, entre autres.