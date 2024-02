"Scoop" : Netflix diffuse les premières images de son film choc sur le prince Andrew

Les premières images officielles d'un prochain film Netflix sur la tristement célèbre interview du prince Andrew par Newsnight ont été dévoilées.

PUBLICITÉ

Scoop, basé sur le livre de Sam McAlister, ancien rédacteur en chef de Newsnight, intitulé "Scoops : Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interview", devrait être diffusé sur Netflix au printemps.

Netflix vient de publier les premières photos de ce qui promet d'être l'un des films les plus attendus de la plateforme.

Scoop abordera la tristement célèbre interview réalisée en 2019 par la BBC entre la journaliste Emily Maitlis et le prince Andrew, au sujet des liens entre ce dernier et Jeffrey Epstein - une interview "catastrophique" qui a entraîné la chute du prince.

Gillian Anderson et Rufus Sewell incarnent respectivement Emily Maitlis et le prince Andrew.

Gillian Anderson dans le rôle d'Emily Maitlis dans "Scoop" Netflix

Au cours de ce fameux face-à-face, le deuxième fils de la reine Elizabeth II avait ouvertement abordé son amitié avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein et ses liens avec Ghislaine Maxwell, qui purge actuellement une peine de prison pour avoir aidé Jeffrey Epstein à abuser de jeunes filles.

Le prince Andrew avait profité de cette interview pour nier avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, alors âgée de 17 ans. Il avait déclaré qu'il se trouvait au Pizza Express de Woking le jour où la rencontre était censée avoir eu lieu et que la version des faits de la jeune femme était erronée.

Cette conversation a mis la monarchie britannique dans l'embarras, bien que le prince Andrew ait d'abord cru qu'elle s'était bien déroulée.

Le prince a par la suite conclu un accord à l'amiable avec Virginia Giuffre, mettant officiellement fin à une procédure civile engagée contre lui aux États-Unis. La "somme non divulguée" aurait atteint 12 millions de livres sterling (environ 14 millions d'euros).

Rufus Sewell et Gillian Anderson dans "Scoop" Netflix

Scoop est présenté comme une histoire sur "le pouvoir, les privilèges, les différentes perspectives et la façon dont nous jugeons ce qui est vrai", et racontera de façon dramatique comment les journalistes ont obtenu l'interview.

Le synopsis du film indique qu'il montre "les femmes qui ont percé l'establishment du palais de Buckingham pour obtenir le scoop de la décennie".

Scoop est écrit par Peter Moffat (Silk, Your Honor), réalisé par Philip Martin, vétéran de The Crown, et met en scène Billie Piper dans le rôle de la productrice de télévision Sam McAlister, Keeley Hawes dans celui de l'ancienne secrétaire particulière du prince Andrew, Amanda Thirsk, et Romola Garai dans celui d'Esme Wren, qui dirigeait Newsnight à l'époque de l'interview.

Il s'agit du premier de deux films consacrés à l'interview de 2019.

Le second sera diffusé sur Amazon Prime Video, dans le cadre d'une série en trois parties basée sur les mémoires d'Emily Maitlis. Michael Sheen devrait jouer le rôle du prince Andrew et Ruth Wilson celui d'Emily Maitlis.

Scoop sortira sur Netflix dans le courant de l'année.