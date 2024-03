Selon un nouveau rapport de l'industrie, 9 des 10 pays qui produisent et consomment le plus de fromage se trouvent en Europe.

PUBLICITÉ

Le nouveau rapport de Mintel sur les "pays les plus amateurs de fromage du monde" classe chaque nation en fonction de ses importations et de sa production de fromage, ainsi que des recherches Google sur le mot "fromage" dans sa langue maternelle.

Les résultats sont sans appel : l'Europe s'est emparée de neuf des dix premières places.

8-10 La Scandinavie

La Suède, la Finlande et le Danemark ne sont pas de grands producteurs de fromage, mais ils aiment en consommer. Canva

Si les pays nordiques ne sont pas nécessairement les premiers auxquels on pense lorsqu'il s'agit de fromage, la Finlande, le Danemark et la Suède sont étonnamment attachés à ce produit.

La Finlande arrive en 10ème position sur la liste de Mintel. Bien qu'elle ne produise elle-même que six variétés de fromages, elle dépense chaque année la somme de 5,20 € par personne en fromages importés, soit plus que la Suède et le Danemark.

La Suède, arrivée en 8ème position, fabrique 25 de ses propres fromages et en consomme à peu près autant que la Finlande et le Danemark.

7 - La Suisse

Le gruyère et l'emmental sont deux des fromages suisses les plus connus au monde. Mais le pays en importe également beaucoup Canva

Bien qu'elle produise elle-même 32 variétés différentes, la Suisse est également un grand importateur de fromages étrangers. Elle se classe au troisième rang mondial pour la valeur des échanges commerciaux par habitant, juste derrière les Pays-Bas et la Belgique.

6 - Le Royaume-Uni

Le cheddar et le stilton ne sont que deux des 261 fromages du Royaume-Uni Canva

Le Royaume-Uni produit 261 variétés de fromages différentes, et les consommateurs semblent préférer leurs fromages locaux aux importations. Mintel a constaté que 70 % des consommateurs britanniques achètent du cheddar, et 36 % des fromages britanniques régionaux.

L'engouement des Britanniques pour le fromage a augmenté de 44 % au cours des cinq dernières années. Selon les prévisions, les ventes de fromage au Royaume-Uni atteindront 4,5 milliards de livres sterling (5,2 milliards d'euros) d'ici à 2028.

5 - L'Autriche

L'Autriche ne fait pas de distinction en matière de fromage : elle en consomme d'énormes quantités, qu'il s'agisse de variétés locales ou étrangères. Canva

Le pays dépense plus de 64 millions de dollars pour importer du fromage chaque année, ce qui en fait le quatrième importateur mondial en termes de valeur commerciale par habitant.

Il produit également 41 types de fromages locaux, dont le bergkäse et l'alpenkäse, fabriqués à partir de lait de vache cru provenant des Alpes.

4 - Les États-Unis

Râpés, tranchés ou entiers, les États-Unis adorent leur fromage - dont il existe 523 variétés locales. Canva

Les États-Unis ont bien plus à offrir que le stéréotype du fromage Kraft Single emballé individuellement et hautement transformé. Le pays est un producteur de premier plan, avec 523 variétés de fromages différentes originaires des États-Unis.

Et si les consommateurs américains ne sont pas les plus aventureux en matière de fromages étrangers (la majorité d'entre eux déclarent n'avoir jamais entendu parler de fromages tels que le paneer et le halloumi), 96 % d'entre eux déclarent manger du cheddar.

3 - La Belgique

Quoi de mieux que des cubes de fromage pour accompagner une bière belge ? Canva

Si la Belgique ne produit que 13 fromages, elle se hisse tout de même en troisième position en matière de consommation par habitant.

La Belgique dépense en moyenne 10 € par personne par an pour l'achat de fromages importés, ce qui la place en deuxième position derrière les Pays-Bas en termes de valeur par habitant. Ce petit pays importe plus de 1,6 kg de fromage par personne chaque année, ce qui le place au deuxième rang mondial !

2 - La France

La France compte 246 variétés de fromages différentes. Mais le pays est aussi le premier importateur de fromages étrangers. Canva

Selon Mintel, les consommateurs français ont déclaré qu'ils mangeraient moins de fromage en 2024 parce qu'ils s'inquiètent de l'impact de la production de fromage sur l'environnement.

Malgré cela, la France reste un grand pays du fromage - c'est le plus grand importateur au monde, dépensant un total de 344 millions d'euros en fromage chaque année. Elle produit 246 variétés différentes, dont des incontournables mondialement connus comme le brie, le roquefort et le camembert.

1 - Les Pays-Bas

Les Pays-Bas arrivent en tête de liste du rapport de Mintel Canva

La palme du "pays le plus amateur de fromage" revient aux Pays-Bas, où sont produits les très populaires gouda et edam.

Ce petit pays de 17 millions d'habitants importe chaque année pour 13 € de fromage (3,1 kg) par personne, ce qui en fait le plus gros acheteur de fromage du monde. Il produit également 38 variétés qui sont consommées dans le monde entier.