Plusieurs stars signent une lettre ouverte en faveur du désarmement nucléaire

Plusieurs célébrités, dont le petit-fils de J. Robert Oppenheimer, ont signé une lettre ouverte plaidant en faveur du désarmement nucléaire, quelques jours avant que le film épique "Oppenheimer" de Christopher Nolan ne soit présenté aux Oscars.

Emma Thompson, Julianne Moore et bien d'autres ont rejoint la campagne pour le désarmement nucléaire, en signant une lettre ouverte, dans le cadre de l'initiative "Make Nukes History".

"En tant qu'artistes et militants, nous voulons faire entendre notre voix pour rappeler que si Oppenheimer est de l'histoire ancienne, les armes nucléaires ne le sont pas", peut-on lire dans la lettre ouverte, publiée aujourd'hui dans le L.A. Times. "En cette période de grande incertitude, une seule arme nucléaire - sur terre, sous la mer, dans les airs ou dans l'espace - est de trop. Pour protéger nos familles, nos communautés et notre monde, nous devons exiger des dirigeants mondiaux qu'ils s'emploient à reléguer les armes nucléaires au passé et à construire un avenir plus radieux".

Parmi les autres signataires de la lettre figurent Matthew Modine et Tony Goldwyn, acteurs du film "Oppenheimer", Ellen Mirojnick, costumière, ainsi que Charles, le petit-fils de J. Robert Oppenheimer.

"Chaque personne devrait être informée de l'incroyable pouvoir destructeur des armes nucléaires", affirme Matthew Modine. "Comprendre la menace éclaire le chemin nécessaire à leur élimination".

Michael Douglas, Ellen Burstyn, Jane Fonda, Christoph Waltz, Lily Tomlin, Alan Cumming, Annie Lennox, Bill Nye, Rosanna Arquette et Viggo Mortensen ont également signé la lettre de soutien.

La campagne, lancée par l'Initiative pour la menace nucléaire, verra environ 1 000 affiches portant la mention "Oppenheimer a commencé, nous pouvons y mettre fin" placardées dans tout Los Angeles. Une campagne d'affichage est également en cours.

"Robert Oppenheimer a mis en garde contre le développement d'armes encore plus puissantes et a prédit que de dangereuses courses aux armements s'ensuivraient. Il avait raison", a déclaré Ernest J. Moniz, PDG de la "Nuclear Threat Initiative" et ancien Secrétaire d'État à l'énergie, dans un communiqué.

"Aujourd'hui, neuf pays détiennent 13 000 armes nucléaires, une nouvelle course aux armements est en cours et les sabres nucléaires sont réapparus. Nous sommes confrontés à d'énormes défis géopolitiques, mais nous avons besoin d'une volonté politique pour nous sortir du gouffre. Et la volonté politique naît de la demande des citoyens".