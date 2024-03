Par Sylvia Omorodion

Selon une nouvelle étude, un jeune sur cinq (âgé de 15 à 24 ans) est incapable d'identifier une courgette sur une photo, 18 % la prenant pour un concombre et 2 % pour une aubergine. Le rapport suggère également qu'un nombre important de jeunes n'ont pas une alimentation saine et équilibrée.

Le gouvernement français serait en train d'examiner des projets visant à renforcer l'enseignement de l'économie domestique après une nouvelle étude selon laquelle un jeune sur cinq ne parvient pas à identifier les légumes courants.

Une étude réalisée par Harris Interactive et intitulée "Les Français et l'alimentation quotidienne" met en évidence les disparités de comportement alimentaire entre les différentes tranches d'âge de la population française.

Les 15-24 ans, soit 20 % des personnes interrogées, ne savent pas faire la différence entre une courgette et un concombre. Face à l'image d'une courgette, 18 % des jeunes pensent reconnaître un concombre et 2 % une aubergine.

Chez les personnes âgées de plus de 24 ans, également interrogées sur la base des mêmes images, les résultats ne sont guère plus prometteurs : 11 % ne reconnaissent pas les courgettes et 10 % les confondent avec les concombres.

L'éducation alimentaire est "un enjeu majeur de santé publique"

Pour les autres aliments, le pourcentage de personnes incapables de reconnaître un fruit et un légume diminue légèrement : le pamplemousse est confondu avec l'orange sanguine par 16 % des Français. Une proportion plus faible chez les jeunes de moins de 25 ans cette fois, qui sont 12% à commettre la même erreur.

Le chou-fleur a également été soumis au même test, et seulement 4 % des sondés parmi les 15-24 ans n'ont pas réussi à l'identifier, contre à peine 1 % pour l'ensemble de la population.

Suite à ces résultats, la ministre déléguée Olivia Grégoire a déclaré que le gouvernement souhaitait promouvoir une éducation alimentaire plus solide, précisant que l'éducation alimentaire est à la fois "un enjeu majeur de santé publique" et "un enjeu de pouvoir d'achat".

Le gouvernement souhaite inciter les jeunes générations à mieux manger, à cuisiner et à consommer des produits frais. 83 % des jeunes sont d'accord pour qu'il y ait une meilleure information et éducation sur les produits alimentaires à l'école.

Cuisine et restauration rapide

L'étude montre que la consommation de fruits et légumes frais est moins fréquente chez les jeunes, qui se tournent davantage vers les plats transformés (23 % contre 44 %).

En effet, 89 % des 15-24 ans préfèrent les féculents (pâtes, riz, pommes de terre) et 40 % consomment des conserves et des bocaux.

Plus de la moitié des jeunes de 15 à 24 ans, soit 59 %, mangent au moins une fois par semaine dans un établissement de restauration rapide, contre 37 % de l'ensemble de la population.

Par ailleurs, seulement 46 % des personnes interrogées déclarent cuisiner tous les jours ou presque des produits frais comme les courgettes et les concombres.