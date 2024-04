Des morceaux inédits de Marvin Gaye découverts en Belgique

Par Euronews

Quarante ans après la mort de Marvin Gaye, de nouveaux morceaux inédits ont été découverts en Belgique, où le chanteur a vécu près de deux ans.

PUBLICITÉ

C’est une nouvelle qui va ravir les fans de Marvin Gaye. Plusieurs morceaux inédits du chanteur ont été découverts en Belgique. Ils datent de l’époque où il s’était installé dans la ville côtière d’Ostende, chez un ami musicien, Charles Dumoulin.

Reste à déterminer à qui appartient juridiquement ce contenu. Les membres de la famille de Charles Dumoulin revendiquent la propriété de ces titres. Et selon leur avocat, certains morceaux sont de potentielles chansons à succès.

"Il y a une chanson phénoménale sur l'une des cassettes. Elle m'est restée dans la tête toute la journée et je me suis dit : oh mon dieu, c'est bon. Elle est du même niveau que Sexual Healing, et ce n'est qu'une chanson. Il y en a d'autres", explique Alex Trappeniers, avocat de la famille Dumoulin.

Marvin Gaye a été assassiné par son père le 1er avril 1984, au cours d’une dispute. Il est considéré comme l’un des plus grands chanteurs de l’histoire de la musique.