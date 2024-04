Rudolf Herbert, directeur artistique du Théâtre national allemand de Timisoara, est décédé en Roumanie. Euronews pleure la disparition d'un ancien collègue très apprécié et à la voix unique.

PUBLICITÉ

Euronews est en deuil. Rudolf Herbert, celui que nous appelions tous Rudi, un collègue estimé et apprécié depuis de nombreuses années, est décédé en Roumanie, où il travaillait comme directeur artistique au Théâtre national allemand de Timisoara.

"Un vrai gentleman"

Rudi - qui en a impressionné plus d'un par sa connaissance de l'histoire et de la culture européennes - a travaillé pendant 17 ans pour Euronews. D'abord journaliste à la rédaction des informations à Lyon, il a ensuite été le correspondant germanophone de la chaîne à Bruxelles. "Un vrai gentleman, dans le sens le plus noble du terme, curieux de tout et d'une infinie douceur", c'est ainsi qu'une ancienne collègue française le décrit.

"Un homme merveilleux, discret - et cette voix", ajoute une autre.

Une collègue portugaise se souvient "comment, sur scène, il mémorisait des dizaines de pages en français pour incarner les personnages des pièces de la troupe de théâtre d'Olivier Mocellin sur les pentes de la Croix Rousse. C'était amusant ! Il avait une facilité..." Même à Lyon - alors qu'il travaillait comme journaliste, Rudi faisait du théâtre.

Le théâtre était sa vie

"J'ai fait du théâtre en tant qu'élève, puis en tant qu'étudiant. En même temps, j'écrivais régulièrement des critiques de théâtre. J'ai été acteur pendant trois ans. Lorsque le théâtre s'est effondré, on m'a proposé un poste de rédacteur culturel à Bucarest. J'ai posé comme condition de pouvoir écrire sur le théâtre" aimait-il raconter.

Le fait qu'il ait pu organiser un festival de théâtre européen en tant que directeur artistique depuis 2021, faire venir des artistes internationaux au Théâtre national allemand de Timisoara, collaborer avec des auteurs connus, a été une chance pour Rudi.

L'année dernière, Rudolf Herbert a donné de nombreuses interviews, car Timisoara était la capitale européenne de la culture. Avec le maire de la ville , Dominic Fritz, d'origine allemande, il s'est réjoui de l'intérêt des médias et du public international.

"Le DSTT est mon lieu", a déclaré Rudi, qui avait dernièrement initié "Les serviteurs de deux maîtres" de Carlo Goldoni sous la direction de Niky Wolcz.

Pour assister à la première, Rudolf Herbert était déjà trop faible fin mars. Il a qualifié son cancer de "devenir boueux" de l'homme. "Si un jour il devait être question de mourir, ce serait de préférence en coulisses !"

Rudolf Herbert avait eu 70 ans en octobre dernier.

Rudis Kater Frodo Lena Roche

Le chat Frodo, que Rudi avait laissé à une jeune collègue il y a plus de dix ans, vit aujourd'hui dans une ferme du Mecklembourg-Poméranie occidentale.