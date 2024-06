Les membres du groupe ABBA décorés par le roi de Suède

Les quatre chanteurs ont été honorés pour "leurs réalisations exceptionnelles dans la musique suédoise et internationale".

PUBLICITÉ

La Suède a dit "merci pour la musique" à ses plus célèbres exportations pop, ABBA, en honorant le groupe de l'une des récompenses les plus prestigieuses du pays, l'Ordre de Vasa.

C'est la première fois qu'il est décerné depuis près d'un demi-siècle, en reconnaissance des "réalisations exceptionnelles d'ABBA dans la musique suédoise et internationale".

Le groupe, composé d'Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad, a accédé à la célébrité internationale en remportant le concours Eurovision de la chanson en 1974 avec sa chanson d'amour contagieuse "Waterloo".

Le groupe suédois ABBA fête sa victoire au Concours Eurovision de la chanson 1974 sur la scène du Brighton Dome en Angleterre avec sa chanson « Waterloo », le 6 avril 1974. Robert Dear/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Commandeurs de la culture

La victoire à l'Eurovision a fait d'ABBA un géant de la pop et le groupe qui a remporté le plus de succès lors de ce concours musical pan-continental. La pop disco mélodique d'ABBA a vendu des centaines de millions de disques dans le monde entier. La comédie musicale "Mamma Mia !" basée sur ses chansons a 25 ans et a donné lieu à deux films.

Bien que les membres du groupe suédois n'aient pas joué ensemble depuis quatre décennies, ils ont sorti un album de retour, "Voyage", en 2021 et, un an plus tard, le "ABBA-tars" numérique a ouvert ses portes à Londres.

La reconnaissance royale en tant que "Commandeur de première classe" est l'un des nombreux ordres suédois, dont l'Ordre royal de Séraphin, décerné aux chefs d'État et aux rois étrangers, et l'Ordre royal de l'Étoile polaire, qui est attribué aux citoyens étrangers et aux apatrides.

L'ordre royal de Vasa, qui est décerné en reconnaissance d'efforts personnels pour la Suède ou pour les intérêts suédois, ainsi que de l'accomplissement avec succès de fonctions et de missions publiques, est resté en sommeil jusqu'à la fin de 2022, date à laquelle il a été réactivé après que des règlements ont ouvert à nouveau les ordres royaux aux citoyens suédois.

Au début de l'année, les candidats ont été désignés par le public, le gouvernement suédois et le roi Carl XVI Gustaf ont approuvé les nominations, parmi lesquelles figuraient les quatre membres d'ABBA.

L'Eurovision de cette année s'est déroulée par coïncidence en Suède et a été remportée par le chanteur suisse Nemo, avec "The Code", une ode pop-rap opératique sur le voyage du chanteur vers l'adoption d'une identité non-binaire.