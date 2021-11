ABBA de retour après 40 ans

Ils avaient annoncé leur reformation en septembre dernier: le groupe ABBA est bien de retour avec un 9ème album intitulé "Voyage". Après 40 ans de silence, les 4 Suédois, aujourd'hui âgés de plus de 70 ans, ont repris le chemin des studios pour le plus grand bonheur de leur fans.

Depuis leur séparation de fait fin 1982, un an après leur dernier album "The Visitors", Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid (acronyme ABBA) n'avaient plus sorti de chansons et rangé aux vestiaires leurs célèbres costumes kitsch.

C'est en préparant un projet de concert d'avatars numériques que naît l'idée de refaire de la musique ensemble. Deux chansons étaient en préparation, mais finalement ce sont 10 titres qui ont été composés.

"Ils ne font pas un come back, comme un vrai come back, parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils font leur come back car pour ce projet d'avatars à Londres, ils avaient besoin de deux nouvelles chansons. Mais quand ils ont fait ces deux chansons, ils ont réalisé qu'ils avaient beaucoup de plaisir à faire de la musique. Pour moi, c'est la clé de toute cette histoire : faire quelque chose par désir, parce que c'est amusant" explique Ingmarie Halling, conservatrice du musée ABBA de Stockholm.

La campagne promotionnelle de cet album bat son plein, c'est l'un des plus gros lancement assurent les disquaires.

Dès 2022, on retrouvera Benny, Anni-Frid ,Agnetha et, Björn ou plutôt leurs avatars sur scène pour un show qu'ils assurent révolutionnaire. Si ce sont bien les ABBA d'aujourd'hui qu'on entendra chanter, ce seront leurs représentations physiques de 1979 qu'on verra.