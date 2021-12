L'an dernier, à peine le père Noël passé, 18% des Français avaient revendu leurs cadeaux de Noël d’après une étude réalisée pour eBay. Sur le podium, on retrouve les produits high-tech à la production lourde écologiquement et économiquement.

Pour faire moins de déçus et épargner (un peu) la planète, nous vous proposons quelques pistes pour des cadeaux éco-responsables".

Inciter les adultes à renouer avec la "liste de Noël"

S’il s’agit d’une véritable tradition pour les enfants, la liste de cadeaux a tendance à être délaissée lors du passage à l’âge adulte. Pourtant, c’est l’une des meilleures manières pour ne pas offrir un troisième exemplaire du dernier prix Goncourt parce que l’inspiration nous a manquée (même s'il est très bien).

Une startup française l’a bien compris et a développé l’application gratuite I-Wantit (« Je le veux » en français) qui permet de partager en un lien sa liste d’envies.

Offrir des expériences

Un bon moyen de ne pas encombrer votre prochain tout en lui faisant plaisir est d’offrir des expériences. Sous ce terme, on regroupe tout ce qui est activités et aventures. Une offre pléthorique est aujourd’hui disponible : ateliers de menuiserie, cours de cuisine, week-end au vert… C’est aussi l’occasion de soutenir le secteur du tourisme, de préférence local, durement touché par la crise sanitaire.

Les cadeaux zéro déchets

A côté des traditionnels coffrets cadeaux de Noël, on trouve de plus en plus de kits « zéro déchets ». Conçus pour être réutilisables, les objets "zéro déchets" représentent une certaine dépense au début. Les fêtes sont l’occasion d’offrir ou de se faire offrir un cadeau utile qu’on gardera des années.

L'achat d'occasion

Entourés de publicités à chaque moment de la journée et avec un accès à des produits toujours moins chers, nos étagères sont de plus en plus encombrées. Pour éviter d’accumuler, il est possible de se diriger vers les sites de seconde main que ce soit pour acheter ou vendre. En France, la plateforme Rien de neuf centralise les différentes plateformes et incite à repenser notre manière de consommer.

Un emballage éco-responsable

Après tous ces efforts pour dénicher le bon cadeau, se pose la question de l’emballage. L’idéal est d’éviter le papier cadeau neuf qui sera déchiré et au fond d’une poubelle après quelques heures. J**ulie Laussat**, autrice du livre Mon Noël écolo (éd. Hachette) conseille de se tourner vers la hotte en tissu que l'on peut réutiliser chaque année ou le tote bag, toujours utile à avoir dans son placard. De plus en plus populaire, la tradition japonaise du furoshiki invite à présenter ses cadeaux dans un joli foulard, "un cadeau dans un cadeau".