Temu, Shein, SKIMS : la fast fashion chinoise, une catastrophe humaine et environnementale

Par Tian Macleod Ji / Isabella O'Malley avec AP

L'organisme indépendant de surveillance de la mode Remake a évalué les pratiques des grandes entreprises de l'habillement en matière d'environnement, de droits de l'homme et d'équité. Les notes ne sont pas bonnes.

Dans une usine de la province de Zhejiang, sur la côte est de la Chine, deux piles de vêtements en coton et de linges de lit mis de côté parce qu'usés ou jugé inutiles, vaguement séparés en couleurs sombres et claires, s'empilent sur le sol d'une salle de travail. Des manches de veste, des cols et des étiquettes de marque dépassent des piles, tandis que des ouvriers introduisent les vêtements dans des machines à broyer.

C'est la première étape d'une nouvelle vie pour les textiles, dans le cadre d'un effort de recyclage à la Wenzhou Tiancheng Textile Company, l'une des plus grandes usines de recyclage de coton en Chine.

Les déchets textiles constituent un problème mondial urgent, puisque seuls 12 % d'entre eux sont recyclés dans le monde, selon la Fondation Ellen MacArthur. Une proportion encore plus faible : 1 % seulement des vêtements usagés est recyclé en nouveaux vêtements ; la majeure partie est utilisée pour des articles de faible valeur tels que l'isolation ou le rembourrage de matelas.

Le problème n'est nulle part aussi pressant qu'en Chine, premier producteur et consommateur mondial de textile, où plus de 26 millions de tonnes de vêtements sont jetés chaque année, selon les statistiques gouvernementales. La plupart de ces vêtements finissent dans des décharges.

Et des usines comme celle-ci ne font guère de différence dans un pays dont l'industrie de l'habillement est dominée par la "fast fashion" - des vêtements bon marché fabriqués à partir de matières synthétiques non recyclables, et non à partir de coton. Fabriqués à partir de produits pétrochimiques qui contribuent au changement climatique et à la pollution de l'air et de l'eau, les produits synthétiques représentent 70 % des ventes de vêtements en Chine.

L'empreinte de la Chine est mondiale : les marques Shein et Temu, qui sont des mastodontes du commerce en ligne, font de la Chine l'un des plus grands producteurs mondiaux de mode bon marché, avec des ventes dans plus de 150 pays.

Un ouvrier introduit des textiles usagés dans une machine à broyer à la Wenzhou Tiancheng Textile Company, l'une des plus grandes usines de recyclage de coton de Chine. AP Photo/Ng Han Guan

Qu'est-ce que la durabilité circulaire ?

Pour changer la donne, les grandes marques chinoises de vêtements doivent adopter ce que Shaway Yeh, expert en mode, appelle la "durabilité circulaire". Cela signifie que les déchets sont totalement évités.

"Il faut partir de fibres recyclables et ensuite tous ces déchets textiles seront réutilisés", a-t-elle déclaré.

Mais il s'agit là d'un objectif difficile à atteindre : selon le gouvernement chinois, seuls 20 % environ des textiles chinois sont recyclés, et la quasi-totalité d'entre eux est constituée de coton (en anglais).

Selon Claudia Bennett, de l'organisation à but non lucratif Human Rights Foundation, le coton chinois n'est pas exempt de défauts. Une grande partie de ce coton provient du travail forcé effectué dans la province du Xinjiang par la minorité ethnique ouïghoure du pays.

"Un vêtement en coton sur cinq dans le monde est lié au travail forcé des Ouïghours", précise Claudia Bennett.

En mai, les États-Unis ont bloqué les importations de 26 négociants et entrepôts de coton chinois afin d'éviter que les marchandises ne soient fabriquées en recourant au travail forcé des Ouïghours. Mais comme la chaîne d'approvisionnement est très floue, le coton ouïghour est utilisé dans des vêtements produits dans d'autres pays qui ne portent pas l'étiquette "made in China", explique M. Bennett.

"De très nombreuses marques de vêtements sont liées au travail forcé des Ouïghours par le biais du coton. Elles "se cachent derrière le manque de transparence de la chaîne d'approvisionnement".

Temu a obtenu un zéro pointé en matière de droits de l'homme

Alors que la Chine est un leader mondial dans la production de voitures et de transports publics électriques et qu'elle s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060, ses efforts pour promouvoir la durabilité de la mode et le recyclage des textiles ont été relégués au second plan.

Selon un rapport publié cette année par Remake, un organisme indépendant de surveillance de la mode, qui évalue les pratiques des grandes entreprises de l'habillement en matière d'environnement, de droits de l'Homme et d'équité, les marques les plus connues n'ont guère de comptes à rendre.

Le groupe a attribué à Shein, dont le marché en ligne regroupe environ 6 000 usines de vêtements chinoises sous son label, seulement 6 points sur 150. Temu a obtenu 0 sur 150.

La marque américaine SKIMS, cofondée par Kim Kardashian, et la marque à bas prix Fashion Nova ont également obtenu 0. Le détaillant américain Everlane a obtenu la meilleure note avec 40 points, dont la moitié seulement pour les pratiques de développement durable.

La politique intérieure de la Chine n'aide pas

Il est interdit d'utiliser du coton recyclé à partir de vêtements usagés pour fabriquer de nouveaux vêtements en Chine. Cette règle visait à l'origine à éradiquer les entreprises chinoises clandestines qui recyclaient des matériaux sales ou contaminés.

Aujourd'hui, les énormes bobines de fil de coton étroitement tissé, semblables à des cordes, produites par l'usine Tiancheng de Wenzhou à partir de vêtements usagés ne peuvent être vendues qu'à l'exportation, principalement vers l'Europe.

Pour ne rien arranger, de nombreux consommateurs chinois sont de toutes façons réticents à acheter des articles usagés, ce que le directeur des ventes de l'usine de Wenzhou, Kowen Tang, attribue à l'augmentation des revenus des ménages.

"Ils veulent acheter des vêtements neufs, des produits nouveaux", explique-t-il à propos de la stigmatisation associée à l'achat d'articles d'occasion.

Zhang Na, dont la marque de mode, Reclothing Bank, vend des vêtements, des sacs et d'autres accessoires fabriqués à partir de matériaux tels que des bouteilles en plastique. AP Photo/Ng Han Guan

Les jeunes entrepreneurs chinois qui tentent de rendre la mode durable cool

Néanmoins, chez les jeunes Chinois, une prise de conscience croissante de la durabilité a contribué à l'émergence d'entreprises naissantes de vêtements "refaits à neuf".

Le designer Da Bao, âgé de 30 ans, a fondé Times Remake en 2019, une marque basée à Shanghai qui récupère des vêtements de seconde main (en anglais) et les remodèle pour en faire de nouveaux vêtements. Dans la salle de travail de l'entreprise à Shanghai, les tailleurs travaillent avec des jeans et des sweatshirts de seconde main, les cousant pour en faire de nouveaux vêtements.

L'entreprise, qui a commencé avec Da Bao et son beau-père qui postaient leurs créations uniques en ligne, possède désormais un magasin phare dans le quartier branché de Jing'an, à Shanghai, où les vêtements refaits côtoient des articles vintages, tels que des vestes Levi's et Carhartt.

Les créations sont "une combinaison du style passé et de l'esthétique de la mode actuelle pour créer quelque chose d'unique", explique Bao.

Zhang Na possède une marque de mode, Reclothing Bank, qui vend des vêtements, des sacs et d'autres accessoires fabriqués à partir de matériaux tels que des bouteilles en plastique, des filets de pêche et des sacs de farine.

Les étiquettes des articles comportent des codes QR qui indiquent leur composition, leur mode de fabrication et la provenance des matériaux. Zhang s'inspire de méthodes de production bien établies, telles que les fibres textiles fabriquées à partir de feuilles d'ananas, une tradition séculaire originaire des Philippines.

"Nous pouvons développer des milliers de nouveaux tissus et de nouvelles matières", explique-t-elle.

Reclothing Bank a vu le jour en 2010 pour donner "une nouvelle vie à de vieilles choses", explique Zhang à propos de sa boutique située dans une ruelle historique de Shanghai où se mêlent architectures occidentale et chinoise. Une grande boîte de dépôt de vêtements usagés se trouve à l'extérieur de l'entrée.

"Les vieux objets sont en fait porteurs de beaucoup de souvenirs et d'émotions", explique-t-elle.

Un nouveau marché pour les vêtements vintage

Zhang explique qu'elle a vu la conscience de la durabilité grandir depuis qu'elle a ouvert sa boutique, avec une clientèle de base âgée de 20 à 30 ans.

Bao Yang, une étudiante qui s'est rendue au magasin lors d'une visite à Shanghai, a été surprise par l'aspect des vêtements.

"Je pense que c'est incroyable, car lorsque j'ai franchi la porte pour la première fois, j'ai entendu dire que de nombreux vêtements étaient en fait fabriqués à partir de coquilles ou de feuilles de maïs, mais lorsque j'ai touché les vêtements en détail, je n'avais absolument aucune idée qu'ils auraient cette sensation très confortable", a-t-elle déclaré.

Elle admet toutefois qu'il est difficile d'acheter des vêtements durables. "Les gens de mon âge sont plus accros à la fast fashion, ou ils ne pensent pas à la durabilité des vêtements", dit-elle.

Les vêtements recyclés vendus dans des magasins comme Reclothing Bank ont un prix beaucoup plus élevé que les marques de fast fashion en raison de leurs méthodes de production coûteuses.

Et c'est là que réside le véritable problème, explique Sheng Lu, professeur de mode et d'habillement à l'université du Delaware.

"Les études montrent à plusieurs reprises que les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus cher pour des vêtements fabriqués à partir de matériaux recyclés, et qu'ils s'attendent plutôt à un prix inférieur parce qu'ils considèrent que ces vêtements sont fabriqués à partir de produits de seconde main", explique-t-il.

Compte tenu des coûts plus élevés liés à l'acquisition, au tri et au traitement des vêtements usagés, il ne pense pas que la mode durable puisse s'imposer à grande échelle en Chine, où la fabrication des vêtements est très bon marché.

"Les entreprises n'ont pas d'incitation financière", ajoute-t-il.

Pour qu'il y ait un véritable changement, il faut "des signaux plus clairs venant du sommet", a-t-il ajouté, en faisant référence aux objectifs gouvernementaux tels que ceux qui ont propulsé l'industrie des véhicules électriques en Chine.

Toutefois, en Chine, "le gouvernement peut être l'ami de n'importe quel secteur", explique le professeur. Ainsi, si les dirigeants communistes chinois voient un potentiel économique, ils pourraient déclencher un changement de politique qui entraînerait de nouveaux investissements dans le secteur de la mode durable.

Mais pour l'instant, les cônes de coton serré emballés dans du plastique et chargés dans des camions à l'extérieur de l'usine de Wenzhou Tiancheng sont tous destinés à des marchés étrangers, loin de l'endroit où leur voyage de recyclage a commencé.

"La fast fashion n'est certainement pas démodée en Chine", a déclaré Sheng Lu.