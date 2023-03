Bergen va inaugurer le plus long tunnel au monde réservé au piétons et aux cyclistes

La ville norvégienne de Bergen s'apprête à ouvrir le plus long tunnel piétonnier et cycliste du monde.

Le tunnel traverse la montagne Løvstakken dans le sud-ouest de la ville norvégienne et relie les quartiers résidentiels de Fyllingsdalen et Mindemyren. Les cyclistes pourront poursuivre leur élan en continuant jusqu'au centre de Bergen en empruntant les itinéraires existants.

Le tunnel de Fyllingsdal et le reste de la piste cyclable menant au centre-ville de Bergen sont financés par le Miljøløftet (promesse environnementale) de la municipalité, soutenu par l'État.

L'objectif est de faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes choisissent le vélo et la marche à pied plutôt que la voiture. Cela permettrait non seulement de réduire la circulation dans la ville, mais aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et la pollution.

La distance totale de l'itinéraire - de Fyllingsdalen à Festplassen dans le centre-ville - est de 7,8 kilomètres, ce qui prend environ 25 minutes à vélo. À l'heure actuelle, il faut environ 40 minutes pour relier ces deux zones à vélo.

Le tunnel cyclable de Bergen a été présenté comme le plus long du monde, mais il comporte quelques inconvénients.

Parallèle à la nouvelle ligne de métro léger inaugurée en novembre, le tunnel sert également d'issue de secours pour les passagers des trains. Grâce à l'investissement du gouvernement, des voies réservées aux piétons et aux cyclistes - de 2,5 et 3,5 mètres de large respectivement - ont été incluses dans la conception du tunnel.

Le tunnel sera ouvert de 5h30 à 23h30 tous les jours. Il comporte des aires de repos bien éclairées et des caméras de sécurité. Un éclairage dynamique coloré créera une vague de lumière lorsqu'un cycliste ou un piéton entrera dans le tunnel à chaque extrémité, avertissant ainsi les cyclistes de la présence de véhicules venant en sens inverse. Des téléphones d'urgence sont disponibles tous les 250 mètres.

Le tunnel sera maintenu à une température constante de 7 degrés Celsius, ce qui en fera un itinéraire d'entraînement pour les coureurs lors des journées les plus froides.

La cérémonie d'ouverture est prévue pour le 15 avril, elle sera marquée par une course dans le tunnel le samedi, suivie d'une parade cycliste le dimanche.