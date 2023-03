La Suède atteint des records pour l'énergie éolienne

Pendant deux mois consécutifs, plus d'un quart de l'électricité suédoise a été produite à partir d'énergie éolienne. Le pays scandinave a même atteint un record de 27% d'électricité fabriquée à partir du vent en février, battant de peu le record de 26% établi en janvier.

Cette étape intervient après des années d'investissement dans les énergies renouvelables - une poussée qui "porte ses fruits", déclare Nicolas Fulghum, analyste de données chez Ember, un think tank consacré à l'énergie.

"Une production éolienne plus élevée rend le réseau suédois plus résistant aux sécheresses et protège les consommateurs des coûts élevés", a-t-il déclaré. "Avec son ambition politique élevée pour développer davantage l'énergie éolienne, la Suède en tire de nouveaux avantages en termes de coûts, de sécurité et de climat."

Stockholm, en Suède. Le pays a considérablement investi dans les énergies renouvelables ces dernières années. Canva

Comment la Suède a-t-elle établi un nouveau record de production d'énergie éolienne ?

La Suède a des objectifs ambitieux en matière d'énergie propre. Elle veut atteindre 100 % de production d'électricité renouvelable d'ici 2040. D'ici 2045, le pays vise à n'avoir aucune émission nette de gaz à effet de serre.

Pour atteindre ces objectifs, la Suède investit dans l'énergie propre : depuis 2018, sa capacité éolienne a doublé et le pays compte désormais près de 5 000 éoliennes.

Rien qu'en 2022, la Suède a installé 2,4 GW de capacité éolienne. Seule l'Allemagne en a installé plus (environ 2,5 GW). Un gigawatt peut alimenter environ 750 000 foyers.

Où en sont les autres pays de l'UE ?

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint 58 milliards de tonnes en 2022, un record. Mais les énergies renouvelables ont le potentiel de les réduire. L'énergie éolienne est une option particulièrement intéressante, car elle n'est pas menacée par la sécheresse comme l'hydroélectricité.

Mais de nombreux pays européens sont à la traîne.

En 2021, l'UE a déployé 34 GW de capacité éolienne et solaire combinées. Selon Ember, elle devra disposer d'un total de 76 GW d'ici 2026 pour tenter de maintenir le réchauffement climatique à moins de 1,5 degrés Celsius.

Mais si l'on se réfère aux taux de déploiement prévus, seuls quatre des 27 pays de l'UE (Finlande, Croatie, Lituanie et Suède) auront une augmentation annuelle suffisante de leurs capacités éoliennes pour atteindre cet objectif.