Incendies : le Canada brûle, New York sous une chape de fumée

Les régions canadiennes du Québec et de la Nouvelle-Écosse sont ravagées par le feu. Si les zones touchées sont peu habitées, le vent pousse la fumée jusqu'aux États-Unis. À New York, la pollution est telle qu'il est déconseillé de sortir de chez soi.

La fumée des incendies de forêt canadiens a franchi la frontière des États-Unis mercredi, recouvrant les capitales des deux nations d'une brume malsaine.

Le Canada connaît sa pire saison des incendies. Il a commencé tôt sur un terrain plus sec que d'habitude et s'est accéléré très rapidement, épuisant les ressources de lutte contre les incendies à travers le pays, selon les responsables des incendies et de l'environnement.

Les responsables canadiens ont demandé à d'autres pays une aide supplémentaire pour lutter contre plus de 400 incendies à l'échelle nationale qui ont déjà déplacé 20 000 personnes.

La fumée des incendies au Canada empoisonne les États-Unis

La fumée des incendies dans diverses régions du pays se répand aux États-Unis depuis le mois dernier. Cela s'est intensifié avec les récents incendies au Québec, où une centaine d'incendies ont été jugés hors de contrôle mercredi.

La fumée était si épaisse au centre-ville d'Ottawa, la capitale du Canada, que les tours de bureaux juste de l'autre côté de la rivière des Outaouais étaient à peine visibles.

À Toronto, Yili Ma a déclaré que ses projets de randonnée avaient été annulés et qu'elle renonçait aux terrasses des restaurants, une tradition estivale canadienne très appréciée.

"J'ai rangé mon masque depuis plus d'un an, et maintenant je le remets à chaque trajet à l'extérieur", a déclaré le joueur de 31 ans.

Les vols dans les principaux aéroports de la côte est et du Midwest ont été retardés, les matchs de la Ligue majeure de baseball ont été reportés et les gens ont pêché des masques faciaux de l'ère pandémique pour se protéger de la fumée.

L'air avec des niveaux de pollution dangereux s'est étendu à la région métropolitaine de New York, au centre de l'État de New York et à certaines parties de la Pennsylvanie et du New Jersey, affectant des millions de personnes. Des États aussi loin au sud que la Caroline du Nord et l'Indiana ont également été touchés.

"Je peux goûter l'air", a déclaré le Dr. Ken Strumpfde Syracuse, New York,dans un message Facebook, qui était enveloppé dans un drap d'ambre. La fumée, a-t-il dit plus tard par téléphone, l'a même rendu un peu étourdi.

L'indice de qualité de l'air, une mesure de l'Agence américaine de protection de l'environnement pour la pollution de l'air, a parfois dépassé le chiffre stupéfiant de 400 à Syracuse, à New York et dans la vallée de Lehigh en Pennsylvanie.

Un niveau de 50 ou moins est considéré comme bon ; tout ce qui dépasse 300 est considéré comme "dangereux", alors que même les personnes en bonne santé sont invitées à réduire l'activité physique en plein air.

"Je suis sortie ce matin et c'était comme une bouffée de fumée", a déclaré Debbie Funk, qui portait un masque chirurgical lors de sa sortie quotidienne autour de Fort McHenry à Baltimore.

Le soleil se lève sur le skyline brumeux de New York vu de Jersey City, NJ, mercredi 7 juin 2023 Seth Wenig/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Toutes les forces de lutte contre les incendies du Canada sont sollicitées

Le Premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que la province avait actuellement la capacité de combattre environ 40 incendies – et que les renforts habituels des autres provinces ont été mis à rude épreuve par les incendies en Nouvelle-Écosse et ailleurs.

La porte-parole du Centre interservices des feux de forêt du Canada, Jennifer Kamau, a déclaré que plus de 950 pompiers et autres membres du personnel sont arrivés des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud, et que d'autres devraient bientôt arriver.

À Washington, l'attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président Joe Biden avait envoyé plus de 600 pompiers et du matériel au Canada. Son administration a contacté certains gouverneurs américains et responsables locaux pour leur fournir une assistance, a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré sur Twitter qu'il s'était entretenu par téléphone avec Biden et "l'a remercié pour toute l'aide que les Américains fournissent alors que nous continuons à lutter contre ces incendies de forêt dévastateurs".

Evacuations massives en cours

Chibougamau, la plus grande ville du Nord québécois avec une population d'environ 7 500 habitants, a été évacuée mardi.

L'est du Québec a reçu de la pluie mercredi, mais le météorologue montréalais d'Environnement Canada, Simon Legault, a déclaré qu'aucune pluie significative n'était prévue pendant des jours dans les régions éloignées du centre du Québec où les incendies de forêt sont plus intenses.

Le météorologue du Service météorologique national des États-Unis, Zach Taylor, a déclaré que les conditions météorologiques actuelles dans le centre et l'est des États-Unis se sont essentiellement engouffrées dans la fumée.

Un peu de pluie devrait aider à purifier quelque peu l'air dans le nord-est et le centre de l'Atlantique ce week-end ou au début de la semaine prochaine, bien qu'un soulagement plus approfondi viendra de la maîtrise ou de l'extinction des incendies , a-t-il déclaré.

Les événements sportifs et les vols ont été impactés à New York

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré qu'un million de masques N95 seraient disponibles dans les installations de l'État. La ville de New York a fermé les plages et le maire Eric Adams a conseillé aux habitants de rester à l'intérieur autant que possible. Les zoos du Bronx et de Central Park ont ​​fermé tôt et ont amené leurs animaux à l'intérieur.

La Federal Aviation Administration a interrompu certains vols à destination de l'aéroport de LaGuardia et a ralenti les avions vers Newark Liberty et Philadelphie parce que la fumée limitait la visibilité.

La fumée a également contribué à retarder les arrivées à l'aéroport international de Dulles à l'extérieur de Washington, où une épaisse brume a enveloppé le Washington Monument et a forcé l'annulation des visites en plein air.

La Major League Baseball a reporté des matchs à New York et à Philadelphie, et même un match en salle de la WNBA à Brooklyn a été annulé.

À Broadway, la star de "Killing Eve", Jodie Comer, a eu des difficultés à respirer et a quitté la matinée de "Prima Facie" après 10 minutes ; l'émission a redémarré avec une doublure, ont déclaré les publicistes de l'émission.

"Hamilton" et "Camelot" ont annulé les représentations du mercredi soir, les publicistes de "Hamilton" affirmant que la détérioration de la qualité de l'air "empêchait un certain nombre de nos artistes de se produire". À Central Park, les représentations populaires en plein air de Shakespeare in the Park ont ​​été reportées à vendredi.

Les piétons passent devant le One World Trade Center, au milieu de la brume enfumée des incendies de forêt au Canada, le mercredi 7 juin 2023, à New York. Julie Jacobson/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Comment les autres États américains ont-ils réagi aux incendies ?

Les écoles de plusieurs États ont annulé les sports et autres activités de plein air, déplaçant les pauses à l'intérieur. Les courses de chevaux en direct ont été annulées mercredi et jeudi au Delaware Park à Wilmington. Les organisateurs du Global Running Day, un 5K virtuel, ont conseillé aux participants d'ajuster leurs plans en fonction de la qualité de l'air.

Le New Jersey a fermé tôt les bureaux de l'État et certaines manifestations politiques dans des endroits allant de Manhattan à Harrisburg, en Pennsylvanie, ont été déplacées à l'intérieur ou reportées. Des écrivains hollywoodiens en grève ont été retirés des lignes de piquetage dans la région métropolitaine de New York.

La fumée a exacerbé les problèmes de santé de personnes telles que Vicki Burnett, 67 ans, qui souffre d'asthme et a eu de graves épisodes de bronchite.

Après avoir sorti ses chiens mercredi matin à Farmington Hills, dans le Michigan, Burnett a déclaré: "Je suis entrée et j'ai commencé à tousser et j'ai sauté dans mon lit."Pourtant, elle a souligné qu'elle se souciait des Canadiens , pas seulement d'elle-même."C'est malheureux, et j'ai quelques problèmes à cause de cela, mais ils ont des soucis bien supérieurs aux miens", a-t-elle déclaré.