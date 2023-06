"Naissance vierge" chez un crocodile: une exception qui passionne la communauté scientifique

Bien que la reproduction sexuée soit majoritaire dans le règne animal, la parthénogenèse, ou naissance vierge, représente une exception notable à cette règle. Les chercheurs dévoilent l'importance de cette découverte surprenante dans un zoo du Costa Rica.

La parthénogenèse facultative, ou naissance vierge, est une forme de reproduction asexuée où un organisme féminin produit des descendants sans la contribution génétique d’un mâle. C’est un phénomène relativement rare, observé chez certaines espèces d’oiseaux, de requins, de lézards et de serpents. Jusqu’à présent, il n’avait jamais été documenté chez les crocodiles.

La femelle crocodile de 18 ans a été tenue à l'écart des autres crocodiles dans un zoo du Costa Rica. Mais cela ne l'a pas empêchée de produire un fœtus complètement formé dans l'un de ses ovules en 2018. Cinq ans plus tard, les chercheurs ont déterminé que le fœtus était à 99,9 % génétiquement identique à la mère, confirmant qu'il n'avait pas de père.

Les experts de Virginia Tech attribuent aux gardiens de zoo du Parque Reptilandia le mérite d'avoir remarqué qu'il y avait sept œufs d'apparence fertile dans sa couvée, qui ont ensuite été incubés artificiellement.

Après avoir échoué à éclore trois mois plus tard, les œufs ont été ouverts pour examiner leur contenu. Six contenaient de la matière "non discernable", mais l'un d'eux avait un fœtus non viable complètement formé à l'intérieur - une femelle, découverte lors de la dissection.

Dans leurs nouvelles découvertes publiées dans la revue Biology Letters de la Royal Society, les chercheurs suggèrent que de telles "naissances vierges" pourraient passer inaperçues chez les crocodiles.

Pourquoi les "naissances vierges" chez les reptiles sont-elles en augmentation ?

Cette "croissance étonnante" de la parthénogenèse a été enregistrée au cours des deux dernières décennies, selon les chercheurs.

La conception curieuse a été documentée chez les oiseaux, les reptiles non aviaires comme les serpents , les lézards et les poissons "élasmobranches" - en particulier chez les requins, les raies et les poisson-scie.

Une augmentation apparente est en partie due à une prise de conscience accrue du phénomène, ainsi qu'à des bonds en avant dans la génétique moléculaire. Une science plus fine a permis de "démêler" la parthénogenèse des cas de "stockage à long terme du sperme féminin" - qui peut durer plus de six ans chez certaines espèces et constitue donc la principale théorie alternative pour les grossesses mystérieuses.

Comme le groupe des crocodylies - comprenant également les alligators et les gavials - est dépourvu de chromosomes sexuels, cette découverte intéresse particulièrement les chercheurs. Le sexe des crocodiles est contrôlé par la température ; comme les œufs de Parque Reptilandia étaient incubés à 29–30 ° C, le fœtus complètement formé mais mort-né était une femelle.

Les "naissances vierges" de crocodiles pourraient ne pas être remarquées

Cette découverte signifie que les gardiens de zoo devront peut-être surveiller de plus près les œufs de leurs crocodiles.

"Bien qu'il ne soit pas rare que des reptiles captifs pondent des œufs", écrivent les chercheurs, "compte tenu de la période d'isolement des partenaires, ceux-ci seraient normalement considérés comme non viables et jetés."

"Ces résultats suggèrent donc que les œufs devraient être évalués pour leur viabilité potentielle lorsque les mâles sont absents." Et étant donné que la parthénogenèse peut également se produire en présence de partenaires potentiels, des cas de naissances vierges chez les crocodiles peuvent être manqués lorsque les femelles vivent avec des mâles.

Parfois, des serpents nés de cette façon ont été repérés parce que leurs couleurs ou leurs marques indiquent clairement qu'un mâle n'était pas impliqué dans la conception. Mais le phénomène est plus difficile à détecter chez les crocodiles qui n'ont pas de test génomique.

Des "idées séduisantes" sur les dinosaures pourraient suivre

La parthénogenèse a maintenant été documentée dans les deux branches principales des "archosaures" existants - les oiseaux et les crocodiliens.

Les chercheurs disent que cela offre des "aperçus séduisants" sur les possibles capacités de reproduction de parents disparus, en particulier les dinosaures .

L'ancêtre commun le plus récent des "squamates" (serpents et lézards) et des crocodiles a divergé il y a environ 300 méga-an, ce qui suggère que la parthénogenèse pourrait être une condition primitive.

Les chercheurs ont conclu que ce qu'on appelle "l'automixie de fusion terminale" est l'explication la plus probable. Cela implique la fusion du noyau de l'œuf avec son " noyau sœur", une autre petite cellule produite en même temps que l'ovule, mais qui ne peut généralement pas être fécondée.

La parthénogenèse est-elle courante chez les espèces menacées ?

Le crocodile américain est un grand prédateur qui, grâce à sa tolérance à l'eau salée, peut prospérer de la Floride au Pérou. Mais il est actuellement sur la liste de l**'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)** des espèces menacées d' extinction à l'état sauvage.

La parthénogenèse pourrait être plus fréquente dans les populations à faible densité et celles au bord de l'extinction, bien que d'autres études soient encore nécessaires.

"Bien qu'il soit décevant que le parthénogène de crocodile produit ici n'ait pas éclos, il n'est pas rare de voir des fœtus non viables et des anomalies du développement dans les portées ou les couvées de parthénogènes, et une incapacité à prospérer à long terme, même pour les individus nés en bonne santé", ajoutent les chercheurs.

Cependant, les "parthénogènes" ont atteint l'âge adulte chez diverses espèces, notamment les dindes, les condors de Californie, les boas constricteurs et le requin bambou à points blancs.

Ainsi, concluent-ils, "l'échec de l'éclosion de ce parthénogène de crocodile ne doit pas être considéré comme un indicateur que tous les parthénogènes de crocodile ne seront pas viables". Une bonne nouvelle pour les espèces de crocodiles menacées d'extinction