Espagne, Allemagne, Pologne : quels pays européens ont connu un boom d'énergie solaire en 2022 ?

Par Euronews Green

Après une nouvelle année record, l'énergie solaire mondiale produira suffisamment d'électricité pour répondre à 57 % des besoins de l'UE en 2023.

Les installations solaires ont grimpé de 49 % dans le monde l'année dernière, selon un nouveau rapport.

L'augmentation à 118 milliards de watts (gigawatts ou GW) de panneaux sur les toits était suffisante pour alimenter 36 millions de foyers supplémentaires dans le monde, selon SolarPower Europe, l'association dirigée par des membres du continent.

L'énergie solaire dans son ensemble a augmenté de 45 % pour atteindre 1 200 milliards de watts (térawatts ou TW) d'énergie, mettant les énergies renouvelables sur la bonne voie pour générer 1 612 TWh (TWh) d'électricité en 2023. Cela équivaut à 57 % du total de l'UE. demande d'électricité.

"Le monde a réalisé que les crises des combustibles fossiles sont des crises qui ne disparaissent jamais vraiment", déclare Aristotelis Chantavas, président de SolarPower Europe. _"_Plus que jamais, partout dans le monde, les gens se tournent vers le solaire. Dans une année marquée par la crise énergétique et climatique, l'espoir solaire continue de briller."

Le premier terrawatt d'énergie solaire a été installé en 2022 SolarPower Europe

C'est la dixième année consécutive que le solaire bat son record annuel d'installation. Il a fallu 22 ans pour que le monde atteigne un parc solaire d'un térawatt mais le rapport prédit que ces parcs super performants seront de plus en plus nombreux d'ici la fin de la décennie.

Quels sont les grands pays solaires ?

De plus en plus de pays rejoignent la liste des méga-producteurs d'énergie solaire.

En 2022, le nombre de grands pays solaires - définis comme ceux installant au moins 1 GW par an - est passé de 12 à 26. D'ici 2025, le rapport prévoit que plus de 50 pays installeront plus de 1 GW de solaire par an.

Les pays européens font partie des 12 des poids lourds solaires, menés par l'Espagne, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas et l'Italie.

Le développement solaire de la Pologne a dépassé les attentes. Cela est principalement dû à une augmentation des petits systèmes "producteurs/consommateurs" sur les toits qui permettent aux propriétaires d'être récompensés pour la production et la consommation d'énergie.

Classées en fonction de la quantité d'énergie solaire supplémentaire installée l'année dernière, voici la liste complète des 26 principales puissances solaires :

1. Chine

2. Etats-Unis

3. Inde

4. Brésil

5. Espagne

6. Allemagne

7. Japon

8. Pologne

9. Pays-Bas

10. Australie

11. Corée du Sud

12. Italie

13. France

14. Taïwan

15. Chili

16. Danemark

17. Turquie

18. Grèce

19. Afrique du Sud

20. Autriche

21. Royaume-Uni

22. Mexique

23. Hongrie

24. Pakistan

25. Israël

26. Suisse

Qu'est-ce qui freine la révolution solaire ?

Le solaire est un choix évident dans la transition énergétique, mais tout n'est pas simple. 20 des 26 pays solaires importants signalent les goulots d'étranglement du réseau comme un obstacle majeur à leur développement solaire.

Selon le rapport, la capacité limitée du réseau et le manque de flexibilité ou de stockage dans les systèmes électriques nationaux représentent un risque critique pour la transition solaire mondiale.

"Les réseaux et la flexibilité sont le géant endormi de la transition énergétique - et le géant se réveille", déclare Michael Schmela, directeur de Market Intelligence chez SolarPower Europe."Nous installons d'énormes quantités d'énergie solaire, et nous devons pouvoir l'utiliser, quand nous en avons besoin. Les gouvernements du monde entier doivent faire de la modernisation de leurs infrastructures électriques et de stockage une priorité politique."