Le mouvement "Fridays for Future" a incité 30 % des Suisses à changer leurs habitudes

Une étude sur les grèves climatiques montre que l'action collective peut avoir un effet direct sur la société.

Près d'un tiers des Suisses ont modifié leurs habitudes quotidiennes à la suite des grèves pour le climat organisées par Greta Thunberg, selon une nouvelle étude.

Le mois dernier, le mouvement Fridays for the Future - qui voit des écoliers faire grève pour exiger des mesures contre le changement climatique - a fêté son cinquième anniversaire.

Une étude de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) vient d'examiner l'impact plus large de ces grèves sur les choix environnementaux des citoyens.

Quelque 30 % des résidents suisses interrogés ont déclaré avoir modifié leurs habitudes en matière de transport, d'achat et de recyclage à la suite des manifestations.

Qu'est-ce que Fridays for Future ?

Greta Thunberg a commencé sa "grève scolaire pour le climat" à l'été 2018, en séchant l'école pour exiger une action politique sur la crise climatique.

L'année suivante, cette initiative s'est transformée en un mouvement mondial impliquant quelque 4 millions d'élèves dans 150 pays.

En juin, Greta Thunberg a obtenu son diplôme, marquant la fin de ses journées de protestation à l'école. Mais l'héritage de la jeune militante perdure, avec des centaines de grèves programmées chaque vendredi dans le monde entier.

Quel a été l'impact sur les citoyens suisses ?

Pour examiner l'impact plus large des grèves scolaires pour le climat, les chercheurs de l'EPFL ont interrogé les résidents suisses dans le sillage des manifestations en octobre et novembre 2019.

Plus de 1 200 personnes âgées de 18 à 74 ans, qui n'ont pas participé aux grèves, ont répondu à des questions sur leurs habitudes environnementales avant et après les protestations.

Les résultats, publiés cette semaine, montrent que la majorité des participants voient d'un bon œil Greta Thunberg et le mouvement Fridays for Future. Pour 30 % d'entre eux, cela s'est traduit par des actions concrètes.

"Nos résultats montrent que les gens sont devenus plus conscients de l'impact de leur comportement sur l'environnement et que des changements significatifs sont en cours au niveau individuel", explique Livia Fritz, chercheuse et auteur principal de l'étude.

Comment les résidents suisses ont-ils modifié leurs habitudes ?

Les personnes interrogées ont déclaré avoir effectué les changements les plus importants dans trois domaines : les transports, les habitudes d'achat et le recyclage.

Les changements dans les habitudes de transport comprennent la recherche d'alternatives à la voiture pour se rendre au travail, comme la marche ou le vélo, et l'évitement de l'avion en choisissant des destinations de vacances plus proches de la maison.

Les participants à l'enquête ont également indiqué qu'ils recherchaient des produits locaux et biologiques, qu'ils mangeaient davantage de plats végétariens et qu'ils s'efforçaient davantage de réduire les déchets plastiques à la suite des manifestations pour le climat.

"Notre étude a montré que ce type d'engagement civique par le biais d'une action collective peut avoir un effet direct sur la société, ce qui confirme qu'une telle action est justifiée", dit Livia Livia Fritz.

"Nous avons également constaté que les changements apportés au niveau individuel peuvent conduire à des changements sociétaux plus larges, à condition qu'ils soient soutenus par une action politique simultanée."