Suisse: la droite populiste largement en tête des législatives

Par Euronews avec AFP

La droite populiste suisse est la grande gagnante des élections législatives ce dimanche, à 29,2% des voix, dans un contexte de crise migratoire européenne et de résurgence des risques d'attentats en Europe, selon les premières projections.

En Suisse, le parti de droite populiste UDC remporte largement les élections législatives avec 29,2 % des voix, selon les premières projections. Il gagne ainsi neuf sièges supplémentaires au Conseil fédéral. Les Verts ont quant à eux connu leur plus grand échec électoral, en passant sous le barre des 10%.

Le Parti socialiste suisse arrive en deuxième position avec 18% des voix et deux sièges de plus qu'en 2019, suivi par les chrétiens-démocrates de l'Alliance du centre et les libéraux du Parti radical-libéral avec plus de 14%. des voix chacun.