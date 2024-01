On estime qu'un tiers seulement des mégots des 18 milliards de cigarettes fumées chaque jour dans le monde finissent dans une poubelle ou un bac de recyclage. Pour encourager leur réutilisation, la Slovaquie innove en transformant les filtres usagés en asphalte pour les routes.

Bratislava est à l'avant-garde d'une nouvelle méthode de recyclage des mégots de cigarettes. La société municipale de gestion des déchets de la capitale slovaque a annoncé une nouvelle initiative visant à collecter et à réutiliser les cigarettes jetées en 2024.

Lors des marchés de Noël de la ville, elle a testé des conteneurs spéciaux conçus pour collecter à la fois les filtres de cigarettes standard et ceux que l'on trouve dans les dispositifs de tabac chauffé tels que les vapes.

La ville prévoit d'utiliser le matériel jeté pour créer de l'asphalte destiné aux routes et espère ainsi contribuer au nettoyage des rues et à une réutilisation pratique de ces déchets.

Collecte auprès du grand public

La société de gestion des déchets de la ville de Bratislava, Odvoz a Likvidácia Odpadu (OLO), a déclaré qu'elle placerait des conteneurs spécialement conçus pour les mégots de cigarettes lors d'événements publics à partir de 2024. Si cela n'a rien d'innovant en soi, l'utilisation des mégots de cigarettes est une première mondiale.

En collaboration avec le conseil municipal de Bratislava et les sociétés SPAK-EKO et EcoButt, OLO aidera à transformer les déchets en asphalte pour les routes.

"Si le public d'un festival, d'une course, d'un marché ou d'un autre événement urbain jette les mégots de cigarettes dans un conteneur spécial, il contribuera non seulement à un environnement plus propre, mais aussi à la valorisation matérielle de ce type de déchets," a indiqué Martina Čechová, responsable de l'économie circulaire chez OLO, dans un communiqué de presse.

La Slovaquie dispose déjà d'une route construite à partir de mégots

Dans le cadre de ce projet commun, les filtres de cigarettes usagés seront transformés en fibres spéciales qui pourront ensuite servir d'adjuvant pour la préparation de l'asphalte utilisé sur les revêtements routiers.

Si Bratislava espère augmenter le recyclage des cigarettes en 2024 grâce à ce nouveau programme, ce ne sera pas la première fois que les filtres seront utilisés pour construire des routes dans le pays.

Il existe déjà une route en Slovaquie, construite par EcoButt à partir de mégots de cigarettes.

Elle est située à Žiar nad Hronom, dans une région centrale du pays et serait la première de ce type au monde.

Comment les mégots de cigarettes nuisent-ils à l'environnement ?

La volonté de recycler davantage de cigarettes usagées pourrait avoir un impact positif significatif sur la planète.

Celles qui sont jetées par terre sont en effet problématiques pour l'environnement car elles libèrent des substances toxiques qui peuvent contaminer l'eau, le sol et les écosystèmes.

On estime qu'un tiers seulement des mégots des 18 milliards de cigarettes fumées chaque jour dans le monde finissent dans une poubelle ou un bac de recyclage.