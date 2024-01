Italie : record de production d'énergies solaire et éolienne en 2023

Par Euronews Green

L'Italie n'est cependant toujours pas sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs de 2030, selon un expert.

Les énergies solaire et éolienne ont produit une quantité record d'électricité en Italie l'année dernière, a déclaré cette semaine Terna, l'opérateur du réseau électrique du pays.

Les parcs éoliens ont généré un record de 23,4 térawattheures (TWh) d'énergie l'année dernière, tandis que les panneaux solaires ont dépassé leur précédent total pour atteindre 30,6 TWh.

Toutes les sources renouvelables, y compris l'hydroélectricité, ont répondu à près de 37 % de la demande d'électricité du pays, contre 31 % en 2022.

Mais l'Italie n'est toujours pas sur la bonne voie pour atteindre son objectif de transition énergétique, qui est de produire 70 % de l'électricité à partir de sources renouvelables d'ici à 2030.

"Ces chiffres montrent que le secteur italien des énergies renouvelables sort enfin de son sommeil", indique, à Euronews Green, Chris Rosslowe, analyste principal des données sur l'énergie et le climat au sein du groupe de réflexion Ember.

"Cependant, l'augmentation de la production renouvelable semble meilleure qu'elle ne l'est en réalité en raison d'une reprise de la production hydroélectrique après une année 2022 marquée par la sécheresse", précise-t-il.

Pour atteindre son objectif de 2030, le plan national italien pour l'énergie et le climat (NECP) montre que la production éolienne et solaire doit augmenter de 17 % par an - contre environ 13 % l'année dernière.

Selon Terna, la capacité d'énergie renouvelable augmentera de 5,8 gigawatts (GW) en 2023. C'est 2,7 GW de plus que le chiffre de ces nouvelles "activations" vertes l'année précédente.

Mais ce chiffre reste inférieur à la croissance annuelle d'environ 9 GW nécessaire jusqu'en 2030, souligne Chris Rosslowe.

Si les énergies renouvelables ont connu une hausse générale, l'opérateur note que la production hydroélectrique a particulièrement augmenté, retrouvant ses niveaux antérieurs après une année 2022 marquée par la sécheresse.

L'augmentation de l'énergie verte s'est accompagnée d'une baisse de la production d'électricité à partir de centrales au gaz et au charbon, de 17,4 % et 42 % respectivement.

Le déclin de la production italienne de combustibles fossiles a également été favorisé par une baisse de 2,8 % de la consommation d'électricité par rapport à 2022 - une conséquence continue de la crise énergétique, selon Terna. Les importations d'électricité en provenance de l'étranger ont également contribué à cette baisse.

"La forte baisse de la production des centrales au charbon", explique Terna, est "une conséquence de la suspension en 2023 des initiatives visant à maximiser l'utilisation des centrales au charbon introduites au plus fort de la crise du gaz".

Qu'est-ce qui fait avancer les énergies éolienne et solaire en Italie - et qu'est-ce qui les freine ?

L'année dernière, le directeur exécutif de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), Fatih Birol, a déclaré que le monde était en train d'opérer une transition "inarrêtable" vers les énergies propres.

Cette dynamique est évidente non seulement dans la croissance des énergies éolienne et solaire en Italie, mais aussi dans la technologie environnante qui aide les énergies renouvelables à prospérer.

Terna fait l'éloge du rôle des interconnexions dans la version 2023, "en tant qu'outil permettant l'efficacité et la sécurité du système électrique".

"Parallèlement à la croissance des énergies renouvelables, le développement du stockage de l' électricité s'accélère", ajoute Chris Rosslowe. "Des plans sont mis en place pour soutenir le développement de nouvelles capacités de stockage afin de gérer en toute sécurité la croissance des énergies renouvelables".

Toutefois, des problèmes sous-jacents subsistent aux niveaux national et local. Selon l'AIE, le déploiement des énergies renouvelables en Italie est "plombé" par des procédures d'autorisation longues et complexes.