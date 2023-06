L’élevage industriel, source d'une pandémie "silencieuse" ?

La résistance aux antimicrobiens pourrait causer 10 millions de décès par an d'ici 2050. Voici ce qui peut être fait à ce sujet.

Alors que le monde se remet du COVID-19 et que la grippe aviaire décime les oiseaux sauvages et d'élevage, le lien entre la production alimentaire et le risque de pandémie n'a jamais été aussi clair.

Des maladies zoonotiques (celles transmises entre les animaux et les humains, par contact direct ou indirect) à la résistance aux antimicrobiens (RAM), nos systèmes alimentaires industriels créent un terrain fertile pour les virus et les bactéries.

L'empiètement humain sur les habitats sauvages entraîne des débordements et des transmissions de bactéries et virus d'animaux aux humains. Nombre d'entre eux, comme la grippe aviaire, sont exacerbés par l'élevage industriel et les conditions étroites et exiguës dans lesquelles les animaux sont gardés.

Alors, comment notre système alimentaire actuel augmente-t-il la probabilité d'une autre pandémie ? Et que peut-on faire pour réduire le risque ?

Résistance aux antimicrobiens : la pandémie silencieuse

Souvent qualifiée de _"pandémie silencieuse" par_l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la résistance aux antimicrobiens se produit lorsque des bactéries, des virus, des champignons et des parasites évoluent pour résister aux antibiotiques utilisés pour les traiter. Cette résistance rend les maladies beaucoup plus difficiles à traiter et augmente le risque de leur propagation.

La résistance aux antimicrobiens peut survenir lorsque les antibiotiques sont surutilisés, car les bactéries qui développent une résistance peuvent se multiplier. L'administration d'antibiotiques à faible dose peut également entraîner la résistance aux antimicrobiens, car les bactéries traitées ne sont pas détruites et peuvent développer une résistance.

"Si certaines bactéries ont développé une résistance", explique Cóilín Nunan, conseiller scientifique à l'Alliance to Save Our Antibiotics, "alors ces bactéries ne sont pas affectées par l'antibiotique et peuvent continuer à proliférer, se propageant d'homme à homme ou d'animal à animal".

Comment les antibiotiques sont-ils utilisés en agriculture ?

Le premier antibiotique, la pénicilline, a été découvert par Alexander Fleming en 1928. Dans son discours du prix Nobel de 1945, le médecin britannique a mis en garde contre les risques liés à l'administration de faibles doses du médicament. Mais à peine quatre ans plus tard, des scientifiques américains ont découvert que l'administration de faibles doses d'antibiotiques aux animaux favorisait la croissance. Le secteur agricole s'est donc mis à administrer des doses de plus en plus importantes à leurs élevages.

Les antibiotiques ont également été utilisés à grande échelle pour prévenir les maladies chez les animaux en bonne santé, souvent en raison d'une mauvaise hygiène et de la surpopulation, comme l'explique Cóilín Nunan.

"Les systèmes alimentaires reposent très souvent sur une utilisation excessive et routinière d'antibiotiques, en particulier lorsque les animaux sont élevés de manière très intensive, car les maladies peuvent se propager beaucoup plus facilement. Lorsque les animaux sont gardés à l'intérieur en grand nombre, les maladies se propagent de manière très similaire à la façon dont elles se propagent chez les humains."

Bien que l'UE ait interdit l'utilisation d'antibiotiques pour stimuler la croissance en 2006, on estime que 66 % de tous les antibiotiques utilisés sont toujours administrés aux animaux d'élevage, et non aux humains. Pourtant, la plupart des RAM sont toujours liées à l'utilisation humaine, comme le souligne Cóilín Nunan.

"La plupart des résistances aux antibiotiques en médecine humaine sont en fait dues à l'utilisation humaine d'antibiotiques. Cependant, il existe des preuves claires que l' utilisation d'antibiotiques à la ferme contribue également, non seulement à la résistance aux antibiotiques chez les animaux d'élevage, mais aussi aux infections chez l'homme."

Comment l'utilisation d'antibiotiques dans les élevages industriels affecte-t-elle la santé humaine ?

"Lorsque les animaux reçoivent des antibiotiques, certaines bactéries peuvent développer une résistance et se retrouver avec des bactéries résistantes dans leurs intestins", explique Cóilín Nunan.

"Et puis, à l'abattage, certaines des bactéries finiront par contaminer la carcasse et lorsque cette viande est manipulée, ou si elle est consommée alors qu'elle n'est pas assez cuite, toute bactérie encore vivante peut se propager aux humains et finalement provoquer des infections résistantes."

Bien qu'il s'agisse d'une forme de transmission assez directe, les bactéries peuvent également pénétrer dans le système alimentaire de manière indirecte. Les animaux de la ferme excrètent des antibiotiques dans leur urine, qui se retrouve ensuite dans le lisier et le fumier. Ce fumier est ensuite épandu sur les terres agricoles, pour aider à fertiliser les cultures, "vous pouvez donc vous retrouver avec des bactéries résistantes sur les cultures, dont certaines sont consommées crues", explique Cóilín Nunan.

Grâce à la pression de groupes comme l'Alliance to Save Our Antibiotics, des changements commencent à se produire. En janvier 2022, l'UE a interdit toutes les formes d'utilisation systématique d'antibiotiques dans les élevages, y compris les traitements préventifs de groupe. L'utilisation d'antibiotiques pour compenser un mauvais élevage - élevage et soins - ou une mauvaise hygiène a également été interdite.

"En théorie, c'est une position très radicale", explique Cóilín, "car une grande partie de l'utilisation d'antibiotiques sert en fait à compenser une mauvaise hygiène et une mauvaise gestion. Lorsque vous avez 30 000 ou peut-être même 50 000 poulets dans un hangar, et que chaque poulet a moins d'une feuille de papier A4 en termes d'espace, alors vous avez inévitablement une très mauvaise hygiène."

Au Royaume-Uni, une législation similaire est actuellement en consultation. Bien que le gouvernement britannique envisage d'adopter bon nombre des mêmes lois que l'UE, les scientifiques craignent que certains aspects clés ne soient laissés de côté.

La bonne nouvelle est que l'utilisation d'antibiotiques dans les fermes britanniques a chuté de 55 % depuis 2014, bien que l'utilisation d'antibiotiques en aquaculture soit malheureusement en augmentation.

Les virus sont exacerbés par l'élevage industriel et les conditions exiguës dans lesquelles les animaux sont gardés. Michael Macor / San Francisco Chronicle via AP

Quels sont les changements nécessaires ?

En fin de compte, dit Cóilín Nunan, un meilleur élevage est la solution à la dépendance excessive de l'agriculture aux antibiotiques.

"Il existe un large éventail d'améliorations qui pourraient être apportées, telles que la réduction des densités de peuplement par mètre carré, l'octroi de plus d'espace aux animaux, l'amélioration de l'hygiène et le sevrage des porcelets lorsqu'ils sont un peu plus âgés, afin qu'ils soient moins stressés et que leur intestin les bactéries sont plus développées."

Ces changements sont cruciaux si l'on veut contrôler la résistance aux antimicrobiens. Actuellement, on prévoit que la RAM causera 10 millions de décès par an d'ici 2050, tandis que des bactéries résistantes à l'antibiotique de dernier recours, la colistine, ont été découvertes dans des fermes britanniques en 2015.

"Certains de ces changements d'élevage seront nécessaires si la loi doit être respectée et si nous voulons protéger les antibiotiques, car nous devons garder à l'esprit que la résistance aux antibiotiques a un coût énorme."

Qu'en est-il des zoonoses ?

Alors que la résistance aux antimicrobiens est une menace croissante, presque toutes les pandémies récentes ont été causées par des zoonoses, explique Melissa Leach, directrice de l'Institute of Development Studies.

"Nos systèmes alimentaires actuels nous rendent vulnérables à la propagation de maladies hébergées par les animaux, qui risquent de se propager aux humains."

Bien qu'il puisse être difficile d'identifier l'événement de débordement exact - comme le COVID-19 l'a prouvé - il existe généralement trois voies principales par lesquelles les maladies peuvent se transférer des populations animales aux populations humaines, à la fois directement et indirectement.

Perte d'habitat et de biodiversité

La destruction des habitats sauvages et la perte de biodiversité peuvent conduire les animaux à empiéter sur les espaces humains pour trouver de la nourriture ou un abri.

Dans les bonnes circonstances, cela peut conduire à la transmission directe de virus de la faune à l'homme, "c'est ce que certaines personnes pensent que nous avons vu avec la maladie à virus Ebola, par exemple, ou le virus Nipah, qui a été un gros problème en Asie du Sud-Est", dit Melissa Leach. "Cela se produit vraiment là où vous obtenez une perte de biodiversité... Vous pouvez vous retrouver avec des paysages très appauvris et les types d'animaux qui restent sont souvent ceux qui partagent des virus avec les gens."

Alors que la biodiversité mondiale chute à un rythme alarmant - il y a eu un déclin de 69% des populations d'espèces depuis 1970 selon le WWF Living Planet Report 2022 - la situation risque de s'aggraver à moins que les habitats ne soient restaurés.

Systèmes d'élevage industriel

Cependant, l'un des plus grands vecteurs de maladies est peut-être le système d'élevage actuel . La façon dont les animaux sont entassés, souvent avec peu d'espace individuel et une mauvaise circulation de l'air, fait des élevages industriels le terreau idéal pour les maladies.

"L'élevage à grande échelle et à haute intensité , produit pour réduire les prix de la viande à l'échelle mondiale, nous a rendus vulnérables à toutes sortes de maladies", déclare Melissa Leach. _"_Les animaux eux-mêmes deviennent plus sensibles aux virus parce qu'ils sont proches et qu'ils ont souvent une très faible diversité génétique."

Toutes les maladies qui se développent risquent alors de se propager aux travailleurs agricoles, explique Melissa Leach, et peuvent se propager aux hôtes sauvages sur les marchés locaux, avant de revenir aux populations humaines, comme certains le pensent avec le COVID-19.

Routes commerciales

Alors que les fermes industrielles peuvent servir de terrain fertile pour les agents pathogènes, les routes commerciales alimentaires peuvent rapidement les propager dans le monde entier. Les routes commerciales se déroulent souvent sur de très longues distances, les animaux étant confinés dans des espaces restreints.

"C'est en partie la raison pour laquelle les microbes sont devenus si mobiles et pourquoi vous avez le risque d'un débordement et d'une épidémie en un seul endroit se propageant pour affecter le monde entier."

Comment se protéger des futures pandémies ?

Bien que Melissa Leach pense qu'une autre pandémie est inévitable, elle pense que la préparation est essentielle pour protéger la société des pires effets.

"Nous devons vraiment nous assurer que tous les pays disposent d'un très bon système de protection sociale qui peut être mobilisé pour fournir une aide alimentaire et une aide en espèces si nous avons une autre pandémie majeure", explique-t-elle. "Transformer les systèmes alimentaires pour qu'ils soient plus résistants aux pandémies implique également de transformer les relations de pouvoir. Et ce n'est pas facile. Il faut des pressions de tous les côtés et il faut un engagement à réformer d'en haut."