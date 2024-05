Le coût des batteries a chuté de 90 % en moins de 15 ans, selon un nouveau rapport de l'AIE

Par Euronews Green

Pour atteindre nos objectifs énergétiques pour 2030, la capacité de stockage mondiale doit être multipliée par six. Les batteries feront le plus gros du travail.

Le coût des batteries a chuté de plus de 90 % au cours des 15 dernières années, selon un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Il s'agit de l'une des baisses les plus rapides jamais observées dans le domaine des technologies énergétiques propres, et elle donne l'espoir que les batteries pourront permettre au monde d'atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables.

Bien que nous ayons encore tendance à considérer les batteries lithium-ion comme un composant des appareils électroniques grand public tels que les téléphones et les ordinateurs portables, cette technologie joue un rôle de plus en plus important dans le secteur de l'énergie, qui représente aujourd'hui plus de 90 % de la demande globale de batteries.

Rien qu'en 2023, le déploiement de batteries dans le secteur de l'énergie a augmenté de plus de 130 %. Ils intensifient également le rachat de voitures électriques, avec 14 millions de véhicules vendus l'année dernière, contre 3 millions en 2020.

« Les secteurs de l'électricité et des transports sont deux piliers essentiels pour réduire les émissions assez rapidement afin d'atteindre les objectifs convenus lors de la COP28 et de maintenir ouverte la possibilité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C », déclare le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol.

« Les batteries jetteront les bases dans ces deux domaines, en jouant un rôle inestimable dans le développement des énergies renouvelables et l'électrification des transports, tout en fournissant une énergie sûre et durable aux entreprises et aux ménages. »

Lors du sommet sur le climat de la COP28 à Dubaï en décembre, les pays ont convenu de tripler leur capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030 et de doubler le rythme de l'efficacité énergétique, tout en s'éloignant des combustibles fossiles néfastes pour le climat.

Les batteries sont au cœur de cette ambition, comme l'explique l'AIE dans son rapport spécial sur les batteries et les transitions énergétiques sécurisées, la première analyse complète de l'ensemble de l'écosystème des batteries.

Pourquoi les batteries sont-elles si importantes ?

Les énergies solaire et éolienne étant des sources renouvelables variables, le stockage par batterie est essentiel pour faciliter l'approvisionnement en électricité à partir de ces sources vertes.

Il peut également atténuer la congestion du réseau en période de forte demande, en offrant une prise pour capter et stocker l'excédent d'électricité qui serait autrement perdu.

Pour tripler la capacité mondiale d'énergie renouvelable d'ici 2030, l'AIE estime que 1 500 GW de stockage d'énergie, dont 1 200 GW provenant de batteries, seront nécessaires.

Les batteries peuvent également contribuer à atteindre l'accès universel à l'énergie dans le monde entier d'ici 2030, en permettant à 400 millions de personnes dans les économies en développement d'accéder à l'électricité grâce à des solutions décentralisées telles que les systèmes solaires domestiques et les mini-réseaux.

De quoi a-t-on besoin pour augmenter la capacité des batteries ?

La croissance des batteries a dépassé celle de presque toutes les autres technologies énergétiques propres en 2023, selon l'AIE, car la baisse des coûts, l'innovation et les politiques industrielles de soutien ont contribué à stimuler la demande.

« La combinaison de l'énergie solaire photovoltaïque et des batteries est aujourd'hui compétitive par rapport aux nouvelles centrales au charbon en Inde », explique le Dr Birol. « Et rien que dans les prochaines années, il sera moins cher que le charbon neuf en Chine et l'énergie au gaz aux États-Unis. Les batteries sont en train de changer la donne sous nos yeux. »

Mais le déploiement des batteries doit encore s'intensifier de manière significative au cours des prochaines années si le monde veut atteindre ses objectifs en matière d'énergie et de climat.

Pour ce faire, la capacité globale de stockage d'énergie devra être multipliée par six d'ici 2030 dans le monde, les batteries représentant 90 % de l'augmentation et l'énergie hydroélectrique pompée couvrant la majeure partie du reste.

Les dirigeants du G7 se sont engagés mardi à atteindre un nouvel objectif mondial de stockage d'énergie qui correspond à cet objectif.

Le rapport de l'AIE estime que cela est réalisable si les coûts continuent de baisser sans compromettre la qualité.

Garantir la sécurité énergétique nécessite également une plus grande diversité dans les chaînes d'approvisionnement, notamment pour l'extraction et le traitement des minéraux critiques utilisés dans les batteries, et pour la fabrication des batteries elles-mêmes.

La fabrication mondiale de batteries a plus que triplé au cours des trois dernières années, ajoute-t-il.

Alors que la Chine produit la plupart des batteries aujourd'hui, le rapport montre que 40 % des projets annoncés pour la fabrication de nouvelles batteries concernent des économies avancées telles que les États-Unis et l'Union européenne.