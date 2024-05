Pologne : des agriculteurs polonais menacent d'occuper le parlement

Un groupe de l'Union nationale des agriculteurs est entré au parlement et exige une rencontre avec le Premier ministre Donald Tusk

PUBLICITÉ

Une vingtaine d'agriculteurs sont entrés dans les couloirs du Parlement à Varsovie sur invitation des députés des partis d'opposition de droite "Droit et justice" (PiS) et de la Confédération liberté et indépendance", qui soutiennent leurs revendications.

Ils protestent depuis des mois contre les importations de blés ukrainiens sans droits de douane et contre le Pacte vert de l'Union européenne.

Ils affirment que ces deux questions menacent leur travail et leur existence.

Les manifestants ont déclaré qu'ils ne quitteraient pas le Parlement tant qu'ils n'auront pas obtenu une réunion avec le Premier ministre polonais Donald Tusk.

Ils n'excluent pas une grève de la faim pour y parvenir.

Une manifestation nationale des agriculteurs est également prévue ce vendredi dans la capitale polonaise, Varsovie.

Ces actions se produisent à seulement un mois des élections européennes.