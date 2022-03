Récupérer, réutiliser et réparer. Voilà le triptyque des propositions de la Commission européenne. L'institution a présenté mercredi un paquet de mesures pour pousser l'UE vers une économie plus circulaire. L'objectif est de réduire les dépenses, la dépendance européenne en matière d'énergie et de ressources et enfin d'agir en faveur de l'environnement.

La Commission souhaite voir sur le marché des produits conçus de façon écologique et durable et propose pour cela la mise en place d'un passeport numérique.

"Ce sera un QR code qui apportera les réponses à toutes les questions sur la recyclabilité, les composés recyclés utilisés pour produire le bien, sur la durabilité, sur les possibilités de réparer", explique le Commissaire européen en charge de l’Environnement Virginijus Sinkevičius.

La Commission a aussi présenté une stratégie pour l'industrie textile. Le secteur est la quatrième source d'émissions de gaz à effet de serre dans l’UE. Il est aussi source de pollution chimique et microplastique. L'institution veut donc des vêtements recyclables, avec une plus longue durée de vie et qu'ils soient produits dans le respect des normes sociales.

Le projet est salué au Parlement européen mais avec quelques réserves. "Seulement 1% du textile mondial est recyclé. Le reste est brûlé ou remplit les décharges. C'est bien que la Commission se penche sur le problème du textile. Mais je suis déçue par le fait qu'il s'agisse seulement d'une stratégie. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'obligation légale", regrette l’eurodéputée Anna Cavazzini (les Verts), présidente de la commission du Marché intérieur dans l’hémicycle.

La Commission souligne qu'après la pandémie de covid-19 et face à la guerre en Ukraine, l'économie circulaire est aussi l'opportunité de réduire la dépendance européenne sur les matières premières et donc de renforcer l'autonomie stratégique de l'UE.