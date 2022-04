Les relations EU-Inde entament un nouveau chapitre dans l'ombre de la guerre en Ukraine

Il y a 60 ans, l'Inde accréditait son premier ambassadeur auprès de la Communauté économique européenne (CEE), l'organisation qui a servi d'embryon à l'Union européenne. À l'époque, l'Inde était une économie protectionniste qui tentait de s'affranchir de l'ère coloniale britannique, tandis que la CEE ne comptait que six pays européens aux tout premiers stades de l'intégration des marchés.

Aujourd'hui, les choses sont radicalement différentes : l'Inde est un membre du G20 pesant 3 000 milliards d'euros, une puissance mondiale émergente et un pays qui sera bientôt le plus peuplé de l'histoire de l'humanité. C'est la plus grande démocratie de la planète et un acteur de premier plan dans la région indo-pacifique, où se trouvent près des deux tiers de l'économie mondiale.

L'énorme poids politique, économique et démographique de l'Inde représente une source inestimable de potentiel pour l'UE qui, à l'instar des États-Unis, tente de développer un pivot vers l'Asie pour faire contrepoids à l'influence écrasante de la Chine dans la région.

"Nos valeurs ne sont pas partagées par tous. Nous constatons tous les défis croissants qui se posent à nos sociétés ouvertes et libres. C'est vrai pour le domaine technologique et économique - mais c'est aussi vrai pour la sécurité", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à l'issue d'une visite de deux jours en Inde, au cours de laquelle elle a rencontré le Premier ministre Narendra Modi et le président Ram Nath Kovind.

"La réalité est que les principes fondamentaux qui sous-tendent la paix et la sécurité dans le monde sont en jeu. En Asie comme en Europe", a-t-elle déclaré au public du Raisina Dialogue, une conférence de haut niveau sur la géopolitique et la géoéconomie.

La nouvelle impulsion donnée par Bruxelles et New Delhi fait suite à deux décennies de relations bilatérales marquées par des hauts et des bas.

Les choses ont bien commencé en 2000, avec le premier sommet UE-Inde, et se sont encore améliorées en 2004, lorsqu'un "partenariat stratégique" a été officiellement établi, mais elles ont ensuite pris une mauvaise tournure en raison de désaccords profonds liés à un projet d'accord commercial et à une affaire controversée impliquant un pétrolier italien et la mort de deux pêcheurs indiens.

Lorsque la Chine a commencé à exercer ses prouesses de manière plus contrôlée et plus affirmée, les deux parties ont réalisé que les avantages d'une coopération plus étroite l'emportaient sur toute sorte de divergence en suspens.

Les efforts de rapprochement se sont progressivement intensifiés : en 2020, l'UE et l'Inde ont dévoilé une feuille de route commune pour les cinq prochaines années, abordant des domaines d'intérêt commun tels que le changement climatique, la sécurité, le commerce équitable, la recherche sur les droits de l'homme et l'innovation.

En 2021, les deux parties ont convenu de reprendre les négociations sur l'accord commercial bloqué et de lancer un dialogue sur la sécurité maritime, un aspect crucial de la politique indo-pacifique. L'UE a également mis en place un partenariat de connectivité - le deuxième du genre après celui du Japon - pour stimuler les investissements dans les infrastructures énergétiques, de transport et numériques.

Ces réalisations diplomatiques ont été caractérisées par un niveau surprenant de "détail, de profondeur et de richesse" qui les a distinguées des annonces précédentes, a déclaré Stefania Benaglia, chercheuse associée au Center for European Policy Studies (CEPS).

La sécurité maritime et la connectivité sont deux domaines dans lesquels l'investissement a été rentabilisé, c'est-à-dire que la déclaration politique a été accompagnée de développements sur le terrain, a déclaré à Euronews Mme Benaglia, dont le travail porte sur la politique étrangère de l'UE et les relations entre l'UE et l'Inde.

"Le potentiel n'est pas seulement de faire un bon accord et d'avoir un gain économique. Le potentiel est géopolitique, c'est vraiment stratégique pour les deux parties."

Par coïncidence, le tout nouveau chapitre des relations entre l'UE et l'Inde s'est accompagné d'une hausse considérable des échanges de marchandises, qui ont atteint le chiffre record de 88,1 milliards d'euros en 2021. Les composants d'aéronefs, les pièces de véhicules, les machines, le pétrole, les perles et les produits pharmaceutiques figurent parmi les produits les plus échangés.

Les investissements directs étrangers ont également augmenté de manière constante ces dernières années, faisant de l'Union européenne l'un des principaux investisseurs dans le pays, avec 83 milliards d'euros dépensés entre 2000 et 2021. Environ 4 500 entreprises européennes sont présentes en Inde et fournissent plus de six millions d'emplois directs et indirects.

Un riche potentiel inexploité

Une pléthore d'obstacles techniques, de normes divergentes et de mesures discriminatoires, qui, selon Bruxelles, créent un environnement restrictif et injuste pour les entreprises de l'UE qui tentent de s'implanter en Inde et d'y répondre à des appels d'offres publics, jette une ombre sur ces liens commerciaux copieux et lucratifs.

"Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois et que nous avons réalisé qu'il y avait une grande dépendance à l'égard de la Chine, la première réaction immédiate aurait dû être : 'Eh bien, il y a l'Inde juste à côté'. L'Inde aurait très bien pu servir d'alternative au marché chinois, en offrant le même service", a déclaré M. Benaglia.

"Il est clair que cela ne s'est pas produit. Les entreprises [européennes] n'ont pas quitté la Chine pour entrer sur le marché indien. C'est une dynamique complètement différente, parfois très difficile - mais pas impossible."

Les prochaines négociations commerciales, dont le premier tour est prévu à la mi-juillet à New Delhi, devraient permettre d'aborder certains de ces points de friction, bien qu'aucune percée majeure ne soit attendue à court terme, les négociations européennes étant notoirement techniques et longues.

Pour faciliter les discussions, les deux parties ont convenu de créer un Conseil du commerce et de la technologie, sur le modèle du forum homonyme UE-États-Unis, afin de relever les défis qui dépassent les frontières nationales.

"Notre coopération stratégique devrait se situer au carrefour du commerce, des technologies de confiance et de la sécurité, notamment en ce qui concerne les défis posés par les modèles de gouvernance rivaux", a déclaré Mme von der Leyen, dans une référence à peine voilée au système chinois géré par l'État.

Au cours des derniers mois, le gouvernement de Narendra Modi a affiché une forte volonté de développer son commerce extérieur : l'administration a conclu des accords commerciaux à une vitesse record avec les Émirats arabes unis (EAU) et l'Australie, et en prépare de nouveaux avec le Royaume-Uni, Israël et le Canada.

L'Inde ne veut pas être considérée comme un marché "alternatif" à la Chine mais comme une puissance régionale autonome, a déclaré B. Rahul Kamath, chercheur à l'Observer Research Foundation (ORF), un groupe de réflexion indépendant basé à Delhi.

"L'Inde préférerait que l'Europe considère l'Inde comme un nouveau marché avec un potentiel de croissance et de développement significativement élevé", a déclaré Kamath à Euronews.

"La grande taille du marché indien, aidée par une économie en croissance progressive, fait non seulement de New Delhi une puissance économique montante, mais renforce également sa stature politique et diplomatique au niveau international."

Outre la conclusion réussie de l'accord commercial naissant, a noté M. Kamath, les deux parties devraient trouver un terrain d'entente en travaillant ensemble sur la politique de santé, les infrastructures et la sécurité régionale.

"Un partenariat plus fort permettrait à l'UE d'accroître son engagement dans la région indo-pacifique, tandis que l'Inde pourrait envisager d'augmenter son empreinte en Europe centrale et orientale, une région dans laquelle le développement a été minime", a déclaré le chercheur.

Un difficile exercice d'équilibre

Les relations florissantes entre l'Inde et l'UE - et plus largement, l'ensemble de l'Occident - ont récemment rencontré un obstacle : l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Depuis que la guerre a éclaté, l'UE et les États-Unis ont rallié leurs alliés pour condamner sévèrement l'agression non provoquée de la Russie et synchroniser un ensemble sans précédent de sanctions internationales.

La campagne conjointe a jusqu'à présent donné des résultats limités, n'attirant que les économies avancées dotées d'un système démocratique consolidé : le Royaume-Uni, la Norvège, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, en rupture étonnante avec sa tradition de neutralité, la Suisse.

Si l'Inde a appelé à une "cessation immédiate de la violence" et proposé son aide pour obtenir un cessez-le-feu, elle s'est abstenue de condamner l'invasion et d'imposer des sanctions équivalentes. Le pays a notamment décidé de s'abstenir lors de deux votes clés des Nations unies : l'un visant à censurer la Russie pour ses actions militaires et l'autre à suspendre son adhésion au Conseil des droits de l'homme.

Cette position équidistante a valu à Moscou des éloges pour avoir "pris cette situation dans l'ensemble des faits, et pas seulement de manière unilatérale", mais a visiblement hérissé les partenaires occidentaux de l'Inde.

Dans un rare reproche public, le président américain Joe Biden a qualifié la position de l'Inde de "quelque peu chancelante" par rapport aux deux autres membres du "Quad", le Japon et l'Australie. Dans son discours de Raisina, Ursula von der Leyen a évité toute critique directe, mais a évoqué les horreurs du massacre de Boutcha pour exhorter "tous les membres de la communauté internationale" à soutenir les efforts diplomatiques de l'Occident.

"L'issue de la guerre de Poutine ne déterminera pas seulement l'avenir de l'Europe, mais affectera aussi profondément la région indo-pacifique et le reste du monde", a déclaré Mme von der Leyen. "Pour l'Indo-Pacifique, il est aussi important que pour l'Europe que les frontières soient respectées. Et que les sphères d'influence soient rejetées."

Selon les experts, le jeu d'équilibriste de l'Inde répond à la méfiance inhérente du pays à l'égard de tout ce qui ressemble à l'impérialisme occidental et à une fixation sur le maintien d'une politique étrangère non alignée et indépendante dont le but principal est de servir le programme intérieur du gouvernement et d'assurer la prospérité des nations.

Au lieu d'adopter la mentalité du "nous contre eux" qui fait souvent son chemin dans la pensée de Washington, New Delhi a opté pour une approche plus inclusive et axée sur la croissance afin de favoriser les liens avec un grand nombre de pays qui, dans certains cas, peuvent être hostiles les uns envers les autres.

Le maintien de liens sains avec la Russie est une pièce importante d'un puzzle géopolitique plus vaste qui comprend également la Chine et le Pakistan, deux voisins qui ont été impliqués dans des escarmouches frontalières avec l'Inde.

Ces tensions militaires pèsent lourdement sur les relations entre l'Inde et la Russie : La Russie est le principal fournisseur d'armes majeures de l'Inde, représentant plus de 46 % de toutes les armes achetées par New Delhi entre 2017 et 2021, contre 69 % au cours de la période 2012-16.

Globalement, l'Inde est le plus grand acheteur d'armes au monde : le pays achète environ 11% de toutes les armes commercialisées dans le monde, selon un nouveau rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

"Pour l'Inde, il est tout à fait crucial d'équilibrer sa relation avec l'Occident - les États-Unis et l'Europe - dans lequel elle a beaucoup investi ces derniers temps", a déclaré à Euronews le Dr Garima Mohan, chargée du programme Asie du German Marshall Fund.

"Son partenariat avec la Russie est pour l'instant une relation très ponctuelle, axée principalement sur les équipements militaires et de défense pour lesquels l'Inde est extrêmement dépendante de la Russie, et elle ne peut donc pas se permettre de s'aliéner complètement le pays. C'est un exercice d'équilibre difficile pour le gouvernement indien."

La position non engagée de l'Inde sur la guerre ne doit pas être considérée comme "antagoniste" ou "opposée" au front uni occidental, a déclaré M. Mohan, notant que le gouvernement Modi a fourni une aide humanitaire à l'Ukraine via la Pologne.

Mais dans un geste qui ne fera qu'exacerber la frustration de l'Occident, les entreprises indiennes ont commencé à augmenter leurs achats de pétrole russe après que Moscou ait offert un rabais de 35 dollars par baril. Selon une estimation publiée par Reuters, l'Inde a acheté au moins 40 millions de barils depuis le début de la guerre en Ukraine, soit plus du double de ce qu'elle a acheté sur l'ensemble de l'année 2021.

Le pays "tente de préserver ce qui reste de l'influence de New Delhi sur Moscou, en sachant parfaitement que la relation Chine-Russie est en train de changer", a déclaré Mohan.

"L'Inde veut également jouer le rôle d'un acteur responsable au niveau mondial. Elle sera donc attentive à la relation et au commerce qu'elle entretient avec la Russie et, bien sûr, à l'impact des sanctions."