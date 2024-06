Pourquoi l'extrême droite gagne-t-elle en popularité auprès des jeunes ?

La perception, d'une certaine inefficacité des partis traditionnels envers leur génération, conduit de plus en plus les jeunes à faire confiance aux messages réactionnaires des partis populistes et extrémistes à droite

Le Parlement européen penche de plus en plus à droite et si l'on en croit les résultats, il en va de même pour une partie de la nouvelle génération d'électeurs européens.

Le groupe d'extrême droite Identité et Démocratie (ID) et le groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) devraient exercer une plus grande influence au cours des cinq prochaines années au sein du Parlement européen, après avoir obtenu respectivement neuf et sept sièges supplémentaires à l'issue des élections européennes qui se sont déroulées au début du mois.

Les resultats en sièges des élections européennes 2024. Source : results.elections.europa.eu

Les données du groupe de réflexion ThinkYouth suggèrent que les jeunes ont joué un rôle important dans cette évolution.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite, a obtenu une part importante du vote des jeunes, tandis qu'environ un tiers d'entre eux ont voté pour le Rassemblement national (RN) en France, et pour la Confédération de la liberté et de l'indépendance en Pologne, où le parti ultraconservateur Droit et Justice a également obtenu 16 % des voix de ce groupe démographique clé.

Se "débarrasser des technocrates", revenir à une "Europe des nations", freiner l'immigration et affaiblir les partis traditionnels "inefficaces et corrompus" sont quelques-uns des arguments avancés par les jeunes qui ont voté pour des partis d'extrême droite ou ultra-nationalistes.

Un tremplin vers la politique nationale

Enzo Alias, jeune sympathisant du Rassemblement national, espère que le parti de Marine Le Pen "entrera dans l'histoire" lors des prochaines élections législatives anticipées en France et "s'imposera comme la première force politique du pays".

Le président français Emmanuel Macron a dissous l'assemblée nationale et convoqué ces élections après que son parti centriste Renaissance a subi un revers aux élections européennes, arrivant très loin derrière le RN qui a obtenu plus de 31% des voix.

Pour le jeune homme, qui est également le président de l'organisation de jeunesse Patriots Network, dont les membres sont liés à des partis d'extrême droite ou populistes de droite du monde entier, les résultats du RN aux élections européennes confirment que le parti "a toujours été très populaire parmi les jeunes" et qu'il a été capable de capturer le segment qui aspire à une France "conservatrice, patriotique et axée sur la sécurité".

Il affirme à Euronews que le RN devrait travailler à "réformer complètement l'Union européenne et mettre les technocrates au chômage pour revenir à une Europe des nations qui respecte la souveraineté de chaque pays ".

"Je suis attaché aux idées du parti parce que je suis un patriote qui ne supporte plus de voir son pays sombrer sans que notre gouvernement n'intervienne ou ne ferme les yeux sur son sort", ajoute-t-il.

Signe Vedersø Keldorff, présidente de l'aile jeunesse du Parti du peuple danois, un parti nationaliste et populiste de droite, estime également que l'UE devrait " rester en dehors de la vie quotidienne des Danois ".

Son parti, dirigé par Morten Messerschmidt, est devenu la deuxième force politique du Danemark en 2015, puis a perdu en popularité, mais Mme Vedersø espère que les résultats favorables obtenus par ID et ECR pourraient contribuer à inverser cette tendance.

"Beaucoup de gens nous voient comme un parti extrémiste ", dit-elle à Euronews, "mais je pense que nous sommes mal compris parce que nous voulons seulement une politique sûre pour le Danemark."

L'argument de la corruption

Le nouveau venu espagnol ("Se acabó la fiesta", "La fête est finie"), un mouvement radicalement anti-système, a réussi à obtenir deux sièges au Parlement européen avec la lutte contre la corruption politique comme seule véritable proposition électorale.

Son leader, Alvise Pérez, populaire sur les réseaux sociaux, se présente comme un agitateur qui promet de tirer au sort l'intégralité de son salaire d'eurodéputé s'il parvient à ébranler les politiciens qui "vivent de l'impunité du vol". Grâce à sa chaîne Telegram, il a réussi à se rapprocher d'un électorat jeune et eurosceptique.

C'est le cas d'I.R.L., un jeune homme de 29 ans pour qui Pérez "offre une alternative fraîche et directe aux partis traditionnels, qui se sont révélés inefficaces et corrompus". "Sa présence sur les réseaux sociaux a créé un lien direct avec cette génération, qui est fatiguée des promesses vides et veut voir des actions concrètes."

La méfiance de ce jeune homme à l'égard de l'UE est due à sa "bureaucratie excessive" et à son incapacité à "protéger les intérêts des citoyens espagnols".

Au contraire, il considère l'approche directe de M. Pérez comme "ce dont nous avons besoin pour apporter un réel changement et prendre les premières mesures pour améliorer l'économie espagnole" et espère que sa présence au Parlement européen sera le tremplin d'un "solide atterrissage SALF (Se Acabo la fiesta) lors des élections générales espagnoles de 2027".

Une contre-culture d'extrême droite

Les jeunes sont attirés par "un leader charismatique" et "une communication innovante", en particulier sur les réseaux sociaux où ils font preuve de "courage pour rompre avec le politiquement correct", déclare Rita Matias, présidente de l'aile jeunesse du parti d'extrême droite portugais, Assez ! ("Chega !").

Ce parti s'est hissé à la troisième place lors des dernières élections portugaises en mars, passant de 12 à 50 députés et obtenant un quart du vote des 18-34 ans, selon une enquête de l'ISCTE. Lors de ces élections européennes, "Assez !" a obtenu deux sièges, une comparaison "malhonnête", selon Matias, qui a été élu député européen, "parce que les Portugais ne se sentent pas du tout représentés dans les institutions européennes".

Seuls 34,5% des électeurs portugais ont participé aux élections européennes. Selon ce jeune homme de 25 ans, les nouvelles générations constatent que "la contre-culture est de plus en plus à droite", où "il y a une rupture avec la pensée unique"et où l'on peut dire "ce que tout le monde pense, mais ne dit pas pour être accepté socialement".

Manque de représentation des jeunes dans les institutions

Pour María Rodríguez Alcázar, présidente de l'association à but non lucratif European Youth Forum, la popularité de ces partis augmente en raison de "la perception que les partis politiques traditionnels échouent et ne font pas assez pour améliorer nos vies". Ils capitalisent également sur la conviction que l'UE est une entité lointaine, qui ne se préoccupe pas de la vie quotidienne des citoyens.

"Les partis d'extrême droite n'offrent pas de solutions, mais ils mettent les problèmes sur la table", dit-elle.

Dans ce jeu, les partis pro-européens se doivent d'expliquer aux jeunes comment fonctionnent les institutions, afin de les attirer vers la démocratie. Pour le Forum européen de la jeunesse, l'un des moyens d'y parvenir est d'améliorer la représentation des jeunes dans les institutions politiques.

Le malheur et la peur

"Les jeunes d'aujourd'hui sont plus malheureux que les générations précédentes, car ils ont l'impression que les partis traditionnels n'ont pas réussi à résoudre les problèmes sociaux", explique Andrea Gerosa, fondateur du groupe de réflexion Think Young, à Euronews. Cela explique en partie pourquoi "ils sont prêts à chercher des solutions alternatives".

"Dans tous les Etats membres de l'UE, plus de sept jeunes sur dix sont préoccupés par le coût de la vie ; 82 % sont inquiets de la menace de la pauvreté et de l'inégalité ", ajoute-t-il, citant l'Eurobaromètre d'automne 2022 du Parlement européen. Ces données "expliquent pourquoi les jeunes canalisent ces mêmes préoccupations à travers les alternatives d'extrême droite".

Andrea Gerosa estime que les jeunes Européens se sont sentis privés de leurs droits à la suite de la pandémie de COVID-19. Il voit également une corrélation entre les niveaux élevés d'anxiété et un glissement idéologique vers la droite.

"En France, où l'on observe une tendance significative à la droitisation, 32 % des jeunes se disent anxieux, le pouvoir d'achat et la santé figurant parmi les sujets qui les préoccupent le plus". Ils sont donc "attirés par les discours populistes qui prônent le changement et promettent de renverser le statu quo", ajoute-t-il.

Des campagnes efficaces sur les réseaux sociaux

"La combinaison de messages percutants et de stratégies de campagne ciblées peut créer une base solide de partisans, quelles que soient les incohérences factuelles", explique Andrea Gerosa. La campagne anti-immigration et anti-corruption de M. Perez sur Instagram et Telegram, où "les messages l'emportent sur les informations véridiques", en est un exemple clair, selon lui.

Mais le parti d'extrême droite qui a le mieux réussi à cibler stratégiquement les jeunes, selon cet expert, est Alternative pour l'Allemagne. (AfD)

Surnommé le "parti TikTok", il a touché une "corde sensible chez les jeunes électeurs avec des messages faciles à comprendre et émotionnels" et "touche aujourd'hui autant de jeunes Allemands sur TikTok que tous les autres partis réunis", explique M. Gerosa.

Think Young estime que l'un des moyens efficaces de lutter contre les discours extrémistes et populistes serait de développer des programmes visant à encourager et à promouvoir la pensée critique et la culture numérique chez les jeunes.

"L'idée que la jeunesse européenne est devenue réactionnaire est peut-être trop avancée pour le moment. Pour l'instant, il est préférable de prendre cela comme un signal d'alarme indiquant que les jeunes de toute l'Europe pensent que les partis traditionnels n'apportent pas de réponses et de solutions suffisantes à leurs problèmes".

"Si les principales questions qui préoccupent les jeunes peuvent être stabilisées, il n'y a aucune raison de penser que les discours extrémistes deviendront le nouveau statu quo", conclut M. Gerosa.